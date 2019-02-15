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Отнимут деньги: Тарасова задержали в аэропорту

Футболиста «Локомотива» Тарасова задержали в аэропорту Шереметьево

Футболист московского «Локомотива» Дмитрий Тарасов был задержан в аэропорту Шереметьево за административное правонарушение. Сообщается, что инцидент связан с неправильным декларированием, и теперь бывшему мужу Ольги Бузовой грозит штраф.

14 февраля в неприятную историю попал полузащитник московского «Локомотива» Дмитрий Тарасов. Футболист был задержан в аэропорту Шереметьево в связи с административным правонарушением, сообщил «СтарХит».

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Обстоятельства случившегося на данный момент выясняются, но, по словам сотрудников аэропорта, речь идет о недостоверном декларировании.

Возвращаясь из испанской Малаги, полузащитник, как рассказала одна из сотрудниц аэропорта, ставшая свидетелем происшествия, прошел по зеленому коридору, что, с юридической точки зрения, приравнивается к устному заявлению об отсутствии подлежащих декларированию товаров.

Сотрудник таможни имеет право остановить пересекшего границу зеленого коридора пассажира и попросить показать вещи. Если в них обнаружится что-либо подлежащее декларированию, то это будет считаться нарушением закона.

По статье 16.4 КоАП РФ – «Недекларирование либо недостоверное декларирование физическимми лицами наличных средств и (или) денежных инструментов», – если вина футболиста «Локомотива» и бывшего игрока сборной России по футболу будет доказана, за административное правонарушение его будет ждать штраф в размере от половины, то двукратной незадекларированной суммы наличных средств и стоимости денежных инструментов. Другим вариантом может быть конфискация незадекларированных денег.

В то же время пресс-атташе «Локомотива» Станислав Редикульцев опроверг информацию о задержании Дмитрия.

«Мы с Тарасовым вместе выходили из таможни и аэропорта, но никого не задерживали», — приводит слова пресс-атташе «Спорт-Экспресс».

Напомним, недавно Сергей Жорин, адвокат первой жены Тарасова Оксаны Пономаренко, рассказал СМИ о развитии ситуации с выплатой его клиентке долга игрока по алиментам.

«Судебные приставы вынесли постановление о взыскании долга по алиментам с Дмитрия Тарасова.

Долг можно разделить на две части. Задолженность непосредственно по алиментам, как посчитали приставы, 7,5 млн рублей.

Когда Тарасов эту сумму заплатит, мы сможем взыскать с него еще и неустойку порядка 8 млн рублей. Нам предстоит разобраться, была ли задержка по вине «Локомотива» или самого Тарасова, — рассказал Жорин Sport24.

— В последнем интервью он обвинил всех, кроме себя: и приставов, и «Локомотив». Будем проверять. Нас удивляет, что клуб в этой ситуации занял странную позицию: сначала платил одну сумму, потом другую, теперь опять ее уменьшил и на диалог не идет».

Сам Тарасов незадолго до интервью Жорина также рассказывал о ситуации с долгом по алиментов, заявив, что она должна разрешиться в ближайшее время.

«У меня проблем нет никаких. Я уже не раз говорил, и могу повторить еще раз. Алиментная система построена таким образом, что я сам деньгами не распоряжаюсь: средства автоматически списываются с моего счета. Я не могу никак их удержать или не отдать. И на протяжении всего времени деньги просто списываются, — цитирует футболиста «Спорт-Экспресс».

— Есть определенные люди, которые совершили ошибки. В клубе, в суде, среди приставов. Но это не мои ошибки. В совокупности этих ошибок, по факту, виновным остался я.

Но это дело мы в самое ближайшее время добьем, и больше о нем никто вспоминать не будет. Думаю, все решится в течение ближайшего месяца».

При этом Тарасов говорил о том, что речь не идет о сумме порядка 15-ти миллионов рублей, которая мелькала в публикациях СМИ, и о которой фактически говорил адвокат бывшей супруги. Футболист считает, что никакой неустойки он платить не будет.

Интересно, что Дмитрий вообще был активен в прессе в последнее время и поддержал находящизся в СИЗО «Бутырка» Александра Кокорина и Павла Мамаева после решения Тверского суда Москвы о продлении их ареста до 8 апреля.

Кроме того, Тарасов, известный тем, что не стесняется демонстрировать свои политические взгляды, прокомментировал переход в «Зенит» из «Шахтера» украинского защитника Ярослава Ракицкого.

«Футбол вне политики, всегда так считал и говорил. Поэтому переход в российский чемпионат Ярослава Ракицкого – хорошее тому подтверждение! В РПЛ появился игрок из братской страны! И это еще раз показывает, что с нашей стороны нет никакой агрессии,

— написал Тарасов в своем инстаграме.

— Даже в государственном конкурсе «Лидеры России» в полуфинал выходит киевский банкир, какие тут вопросы. И ноль проблем – все как раньше, в 2012 году».

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