Покорить Америку: россияне сражаются за золото в спринте. LIVE

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Лидер сборной России Александр Логинов уже разминается! Он вступает в гонку под 18-м стартовым номером.
Вдоль трассы наблюдается немало болельщиков сборной России. В основном это эмигрировавшие в США семьи.
Один из претендентов на победу Бенедикт Долль отправился в гонку сразу после Гараничева.
И под вторым номером на трассу ушел Гараничев! Несколько дней назад россиянин отметил день рождения. Желаем ему сделать самому себе отличный подарок сегодня.
Гонка началась! Первым стартовал итальянец Бормолини!
Сборную России на этой гонке представят Александр Логинов, Евгений Гараничев, Эдуард Латыпов, Александр Поварницын, Сергей Корастылев и Юрий Шопин.
Старт запланирован на 21:15 мск.
Здравствуйте, уважаемые любители биатлона! Вашему вниманию представляется текстовая онлайн-трансляция мужской спринтерской гонки на 10 км на этапе Кубка мира в Солт-Лейк-Сити.