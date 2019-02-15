Покорить Америку: россияне сражаются за золото в спринте. LIVE

Курсы валют$ 66.49 (-0.161) 74.93 (-0.335)
Москва: +2°C
онлайн-табло
Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
Лига Европы
20:55
Рапид В Интер М
0:1
закончен
20:55
Славия П Генк
0:0
закончен
20:55
Краснодар Байер
0:0
закончен
20:55
Ренн Бетис
3:3
закончен
20:55
Олимпиакос Динамо К
2:2
закончен
20:55
Лацио Севилья
0:1
закончен
20:55
БАТЭ Арсенал
1:0
закончен
20:55
Галатасарай Бенфика
1:2
закончен
23:00
Виктория Пльзень Динамо З
2:1
закончен
23:00
Брюгге Ред Булл Зальцбург
2:1
закончен
23:00
Цюрих Наполи
1:3
закончен
23:00
Мальмё Челси
1:2
закончен
23:00
Шахтёр Д Айнтрахт Ф
2:2
закончен
23:00
Селтик Валенсия
0:2
закончен
23:00
Спортинг Вильярреал
0:1
закончен
КХЛ / регулярный чемпионат
12:30
АдмиралСалават Юлаев
3:0
закончен
12:30
АмурАвангард
3:2
закончен
16:30
БарысКуньлунь Ред Стар
3:1
закончен
19:00
НефтехимикСибирь
5:4 (ОТ)
закончен
НХЛ / регулярный чемпионат
03:00
Коламбус Блю ДжекетсНью-Йорк Айлендерс
0:3
закончен
03:00
Флорида ПантерзКалгари Флэймз
3:2 (Б)
закончен
03:30
Детройт Ред УингзОттава Сенаторз
3:2
закончен
03:30
Тампа-Бэй ЛайтнингДаллас Старз
6:0
закончен
04:00
Нэшвилл ПредаторзМонреаль Канадиенс
3:1
закончен
04:00
Виннипег ДжетсКолорадо Эвеланш
1:4
закончен
04:30
Чикаго БлэкхоуксНью-Джерси Дэвилз
5:2
закончен
05:00
Аризона КойотсСент-Луис Блюз
0:4
закончен
06:00
Вегас Голден НайтсТоронто Мэйпл Лифс
3:6
закончен
06:30
Сан-Хосе ШарксВашингтон Кэпиталз
1:5
закончен
06:30
Лос-Анджелес КингзВанкувер Кэнакс
3:4 (Б)
закончен
Единая лига ВТБ
18:00
Автодор Калев
112:109
закончен
20:00
Зенит ВЭФ
101:102
закончен
НБА / регулярный чемпионат
03:00
Орландо МэджикШарлотт Хорнетс
127:89
закончен
03:30
Атланта ХоуксНью-Йорк Никс
91:106
закончен
04:00
Нью-Орлеан ПеликансОклахома-Сити Тандер
131:122
закончен
Биатлон / Кубок мира по биатлону, 8-й этап
20:45
Спринт 7,5 км, женщины
1
Рёйселанд (Норвегия)
19:47.6
2
Мякяряйнен (Финляндия)
+11.5
3
Хильдебранд (Германия)
+21.4
закончен
Хроника /
12:00
Мамаев забил семь мячей в матче в СИЗО
закончен
Фигурное катание / ЕЮОФ-2019
17:37
Произвольная программа у женщин
1
Анна Щербакова (Россия)
202,79
2
Лукреция Беккари (Италия)
173,69
3
Анастасия Архипова (Украина)
161,73
закончен
Германия / Бундеслига
22:30
АугсбургБавария
не начался
Италия / Серия А
22:30
ЮвентусФрозиноне
не начался
Франция / Лига 1
21:00
НимДижон
0:0
1 тайм
22:45
ЛионГенгам
не начался
Испания / Примера
23:00
ЭйбарХетафе
не начался
КХЛ / регулярный чемпионат
17:00
АвтомобилистАк Барс
0:3
закончен
19:00
ЛокомотивВитязь
4:3
3 период
19:30
СКАЙокерит
3:1
3 период
19:30
Динамо МХК Сочи
2:1
3 период
19:30
ЦСКАСлован
4:0
3 период
20:30
Динамо РДинамо Мн
1:0
перерыв
НХЛ / регулярный чемпионат
03:00
Баффало СэйбрзНью-Йорк Рейнджерс
не начался
03:30
Каролина ХаррикейнзЭдмонтон Ойлерз
не начался
04:30
Миннесота УайлдНью-Джерси Дэвилз
не начался
06:00
Анахайм ДаксБостон Брюинз
не начался
Единая лига ВТБ
17:30
Парма ЦСКА
69:79
закончен
19:00
УНИКС Химки
73:58
закончен
20:00
Локомотив-Кубань Нижний Новгород
45:54
3 четверть
Биатлон / Кубок мира по биатлону, 8-й этап
21:15
Спринт 10 км, мужчины
online
Испания / Примера
15:00
СельтаЛеванте
не начался
18:15
Райо ВальеканоАтлетико М
не начался
20:30
Реал СосьедадЛеганес
не начался
22:45
БарселонаВальядолид
не начался
Германия / Бундеслига
17:30
Шальке-04Фрайбург
не начался
17:30
ХоффенхаймГанновер-96
не начался
17:30
ШтутгартРБ Лейпциг
не начался
17:30
ВольфсбургМайнц
не начался
20:30
ГертаВердер
не начался
Франция / Лига 1
19:00
МарсельАмьен
не начался
22:00
АнжеНицца
не начался
22:00
МонакоНант
не начался
Италия / Серия А
20:00
КальяриПарма
не начался
22:30
АталантаМилан
не начался
КХЛ / регулярный чемпионат
10:00
АдмиралСалават Юлаев
не начался
10:00
АмурКуньлунь Ред Стар
не начался
14:00
БарысАвангард
не начался
17:00
НефтехимикМеталлург Мг
не начался
17:00
СеверстальТрактор
не начался
17:00
ТорпедоСибирь
не начался
НХЛ / регулярный чемпионат
21:00
Филадельфия ФлайерзДетройт Ред Уингз
не начался
21:00
Питтсбург ПингвинзКалгари Флэймз
не начался
23:00
Колорадо ЭвеланшСент-Луис Блюз
не начался
03:00
Нью-Йорк АйлендерсЭдмонтон Ойлерз
не начался
03:00
Виннипег ДжетсОттава Сенаторз
не начался
03:00
Тампа-Бэй ЛайтнингМонреаль Канадиенс
не начался
03:00
Аризона КойотсТоронто Мэйпл Лифс
не начался
04:00
Каролина ХаррикейнзДаллас Старз
не начался
04:30
Чикаго БлэкхоуксКоламбус Блю Джекетс
не начался
06:00
Сан-Хосе ШарксВанкувер Кэнакс
не начался
06:00
Вегас Голден НайтсНэшвилл Предаторз
не начался
06:30
Лос-Анджелес КингзБостон Брюинз
не начался
Покорить Америку: россияне сражаются за золото в спринте. LIVE

Онлайн мужского спринта на этапе Кубка мира по биатлону в Солт-Лейк-Сити

В Солт-Лейк-Сити проходит восьмой этап Кубка мира по биатлону. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию мужской спринтерской гонки на 10 км.
Самоечитаемое
Трансляция
С начала С конца
Не обновлять Обновлять
21:19

Лидер сборной России Александр Логинов уже разминается! Он вступает в гонку под 18-м стартовым номером.

21:19

Вдоль трассы наблюдается немало болельщиков сборной России. В основном это эмигрировавшие в США семьи.

21:18

Один из претендентов на победу Бенедикт Долль отправился в гонку сразу после Гараничева.

21:17

И под вторым номером на трассу ушел Гараничев! Несколько дней назад россиянин отметил день рождения. Желаем ему сделать самому себе отличный подарок сегодня.

21:15

Гонка началась! Первым стартовал итальянец Бормолини!

21:05

Сборную России на этой гонке представят Александр Логинов, Евгений Гараничев, Эдуард Латыпов, Александр Поварницын, Сергей Корастылев и Юрий Шопин.

Александр Логинов
РИА Новости
Александр Логинов
20:50

Старт запланирован на 21:15 мск.

20:45

Здравствуйте, уважаемые любители биатлона! Вашему вниманию представляется текстовая онлайн-трансляция мужской спринтерской гонки на 10 км на этапе Кубка мира в Солт-Лейк-Сити.