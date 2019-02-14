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Возвращение на татами: Путин повредил палец в спарринге

Путин повредил палец в спарринге с олимпийским чемпионом по дзюдо

Президент России Владимир Путин провел тренировку на татами во время посещения сочинского спортивного центра «Юг-Спорт» и во время спарринга повредил палец. Тем не менее, занятием глава государства остался доволен и заявил, что дзюдо помогает ему улучшить настроение и видеть мир без «розовых очков».

Президент России Владимир Путин посетил спортивный центр «Юг-Спорт» в Сочи. Глава государства встретился с представителями сборных команд по боксу, дзюдо и вольной борьбе, а позже сам переоделся в кимоно и вместе с несколькими олимпийскими чемпионами провел тренировку на татами. После занятия российский лидер признался, что дзюдо помогает ему разгрузить мысли и улучшить настроение.

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«Наверное, и то, и другое, потому что это — известный медицинский фактор: у человека, который занимается физическими упражнениями, уровень адреналина повышается, настроение улучшается, на жизнь смотришь по-другому», — сказал Путин.

«Это, так можно сказать, почти что «розовые очки» снимаются, все начинает получаться, такое комплексное воздействие»,

— приводит слова Путина РИА «Новости».

Российский лидер во время тренировки работал в паре с несколькими олимпийскими чемпионами — Натальей Кузютиной, Мансуром Исаевым, Бесланом Мудрановым, Нифантовым Иваном. Они отрабатывали различные броски и другие приемы. Путину со всеми соперниками удалось совершить удачные броски, однако бронзовый призер Олимпиады в 2016 году Кузютина один раз перевернула президента на спину, после чего Путин ее обнял и поцеловал в голову.

В схватке с олимпийским чемпионом по дзюдо Бесланом Мудрановым президент повредил палец, однако все равно продолжил тренировку.

Его перевязали, и он снова вернулся к своему оппоненту.

Путин рассказал, что во время тренировок с оппонентами высокого класса чувствует себя в безопасности.

«Чем более высококлассный спортсмен, тем более стоящий партнер. Он чувствует все на кончиках пальцев, что называется. Не только чувствует, но и понимает, что происходит. И там, где нужно, и поможет, и поддержит, и потом — с ним безопасно», — поделился впечатлениями президент.

После тренировки члены сборной России по дзюдо сфотографировались на память с российским президентом.

«Юг-Спорт» — один из самых крупных спорткомплексов на юге страны. Там предоставлены условия для подготовки спортсменам по 54 летним и зимним видам спорта. За три года существования центр принял больше 100 международных и российских соревнований, в том числе по тхэквондо, карате, фехтованию и настольному теннису.

Владимир Путин посетил «Юг-Спорт» после продолжительных переговоров на саммите по сирийскому урегулированию в формате Россия-Турция-Иран. Там российский лидер встретился с президентом Ирана Хасаном Рухани и главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Они обсудили дальнейшие совместные шаги для долгосрочной нормализации обстановки в Сирии.

66-летний Путин — мастер спорта по дзюдо и самбо.

Глава государства занимается восточными единоборствами с 11 лет.

В 2006 году он стал почетным президентом Европейского союза дзюдо, а в 2010 году получил диплом «Доктор в области дзюдо» южнокорейского университета Енин. Имеет черный пояс по карате.

Напомним, что накануне президент России также занимался спортом. Путин покатался на лыжах вместе с белорусским коллегой Александром Лукашенко на одном из склонов в Сочи. В горно-туристический центр политики прибыли, переодевшись в лыжные костюмы, однако туристы, распознав Путина и Лукашенко, сильно удивились. Также президент России заявил, что в будущем может попробовать прокатиться на сноуборде.

Тогда же Путин в шутку сказал, что после окончания карьеры президента может попробовать свои силы в хоккее. Пока что из-за сильной занятости выйти на лед с клюшкой у него не хватает времени.

«Ну, хоккеист я еще тот. Я все-таки занимаюсь сейчас другой работой, потом, может, перейду в профессиональную хоккейную лигу, когда у меня будет меньше обязанностей по сегодняшнему месту работу. Но мы помогаем из федерального уровня, мы в рамках межбюджетных отношений учитываем проблемы регионов, связанные с вопросом обманутых дольщиков», — рассказал президент.

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