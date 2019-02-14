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Золото с травмой: украинка не сломала ученицу Тутберидзе

Щербакова завоевала золото на Европейском юношеском олимпийском фестивале

Российская фигуристка Анна Щербакова завоевала золото на Европейском юношеском олимпийском фестивале в Сараево. Перед произвольной программой ученица Тутберидзе, столкнувшись с украинкой, получила повреждение, однако смогла набрать в общей сумме 202,17 балла и одержать победу на соревнованиях.

14 февраля состоялись соревнования женского одиночного катания на Европейском юношеском олимпийском фестивале в Сараево. Победу одержала российская фигуристка Анна Щербакова, набравшая 129,60 балла по итогам произвольной программы и 202,17 балла в общей сумме.

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Накануне ученица группы Этери Тутберидзе неудачно упала и получила повреждение на тренировке перед заключительным прокатом. В начале занятий 14-летняя спортсменка выполнила несколько прыжков в три оборота вкупе с каскадами. После этого, надев специальную защитную экипировку с поролоном, Щербакова стала тренировать четверные прыжки.

Заходя на прыжок, юная фигуристка хотела исполнить лутц в три оборота, однако перед самим прыжком на пути россиянки оказалась украинская спортсменка Анастасия Архипова.

Избегая столкновения, Щербакова жестко упала на лед и сильно ударилась о борт катка.

В результате падения Анна получила серьезное повреждение, но несмотря на это продолжила занятия. Однако на фоне боли ее план на тренировку был испорчен. Так, фигуристке пришлось отказаться от выполнения четверного лутца. Кроме того, ученица Тутберидзе не смогла в чистом виде исполнить лутц в три оборота и ошиблась на тройном сальхове, который ранее проблем у нее не вызывал.

После небольшого перерыва Щербакова вышла на тренировочный прокат под музыкальное сопровождение и смогла чисто выполнить тройной лутц, а также каскад тройной лутц + тройной тулуп. При этом тройной флип, ойлер и тройной сальхов в каскаде получились с помарками.

Несмотря на повреждение, отказываться от участия в соревнованиях Щербакова не стала.

В ходе произвольной программы Анна упала с четверного лутца, при этом выполнив сам прыжок только в три оборота, а затем ошиблась при каскаде тройной флип + тройной риттбергер, недокрутив второй прыжок.

Остальные элементы россиянка исполнила чисто. После двух подряд двойных акселей Щербакова также без ошибок справилась с каскадами тройной лутц + тройной тулуп и тройной флип + ойлер + тройной сальхов, который на тренировке вызвал у нее затруднения.

Набрав за программу 129,6 балла и 202,17 балла в общей сумме, Щербакова заняла первое место. При этом выходила на лед россиянка предпоследней. Закрывала соревнования украинка Архипова, с которой на занятиях столкнулась Анна.

Украинская фигуристка в общей сумме набрала только 161,73 балла и заняла третье место, пропустив вперед итальянку Лукрецию Беккари — 173,69 балла.

Таким образом, тройка лидеров по итогам соревнований оказалась идентичной той, что была после короткой программы, состоявшейся накануне.

Тогда Щербакова чисто выполнила аксель в два с половиной оборота, тройной флип и каскад тройной лутц + тройной тулуп и, набрав 72,57 балла, заняла первое место. Вслед за ней шла итальянка Беккари с 58,91 балла, а украинка Архипова имела в своем активе на 0,33 балла меньше.

Интересно, что сама Щербакова свой прокат оценила не с лучшей стороны, заявив, что ей необходимо прогрессировать.

«Задачу откатать чисто я выполнила, но есть в чем улучшаться. Но, возможно, я немного переживала и ехала зажато. На каждое соревнование у меня одна цель, поэтому волнение примерно одинаковое»,

— приводит слова россиянки РИА «Новости».

К слову, на турнире Щербакова выступает в сопровождении своего хореографа Даниила Глейхенгауза. Этери Тутберидзе в Сараево не полетела, однако, по словам фигуристки, наставления и напутствие от своего тренера она получила.

В текущем сезоне Щербакова стала победительницей этапов юниорского Гран-при в Словакии и Канаде, а в финале соревнований заняла пятое место. На чемпионате России, по итогам которого определялась заявка сборной на европейское первенство, она одержала победу, набрав в общей сумме 229,78 балла, однако из-за возрастного лимита Международного союза конькобежцев (ИСУ) на турнир не попала. В начале февраля фигуристка приняла участие в Первенстве России среди юниоров, где завоевала бронзовую медаль.

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