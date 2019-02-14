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Напали исподтишка: в Киеве избили немецких фанатов

Четыре ножевых и беспорядки: фанатский беспредел в канун Лиги Европы

В центре Киева произошла массовая драка между болельщиками местного «Динамо» и франкфуртского «Айнтрахта» накануне матча 1/16 финала Лиги Европы, в котором немецкий клуб сыграет против донецкого «Шахтера». В потасовке приняли участие порядка 120 фанатов. Параллельно беспорядки произошли и в Италии, где четверо человек получили ножевые ранения.

В центре Киева произошла массовая драка между болельщиками местного «Динамо» и франкфуртского «Айнтрахта» накануне 1/16 финала Лиги Европы. В потасовке приняли участие порядка 120 фанатов.

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Оба клуба 14 февраля проведут свои матчи в плей-офф Лиги Европы. «Айнтрахт» в 1/16 Лиги чемпионов сыграет против донецкого «Шахтера» в Харькове, а киевляне отправятся в гости к греческому «Олимпиакосу».

Как информирует украинский интернет-портал Sport.ua, беспорядки произошли вечером 13 февраля в центре Киева, а именно — на Крещатике.

В потасовке были задействованы порядка 42 человек со стороны болельщиков киевского клуба, а от «Айнтрахта» — около 70-80 фанатов.

При этом за «Динамо» в драке принимали участие три группировки, а за немецкий клуб — одно фанатское объединение.

Драка продлилась пять минут. Отмечается, что группа болельщиков «Айнтрахта» отдыхала в одном из пабов столицы Украины, когда к ним подошли агрессивно настроенные фанаты «Динамо». Между футбольными поклонниками завязалась драка, и на помощь немцам подоспели другие ультрас «Айнтрахта». В результате нападения повреждения разной степени тяжести получили пятеро немецких болельщиков. Все они отказались от госпитализации.

Ответный матч между «Айнтрахтом» и «Шахтером» состоится 21 февраля в Германии, а «Динамо» в этот же день примет «Олимпиакос».

Было тревожно накануне старта плей-офф Лиги Европы и в Италии.

В Риме болельщики «Лацио» устроили кровавое побоище с фанатами «Севильи». По информации il Messaggero, беспорядки прошли 13 февраля в районе Монти. В серии потасовок приняли участие около 40 фанатов.

В результате драк четверо человек — двое граждан Испании, а также англичанин и американец — получили ножевые ранения. По предварительным данным, пострадавшие были доставлены в госпиталь.

Состояние двух фанатов оценивается как тяжелое.

Виновниками происшествия считаются болельщики «Лацио», которые якобы подкарауливали фанатов «Севильи» и нападали на них. Отмечается, что поклонники испанского клуба были вынуждены скрываться от разъяренных ультрас римлян в местных барах.

Кровопролитные драки с участием итальянских болельщиков приобретают уже регулярных характер. Так, например, во время матча 18-го тура итальянской Серии А между «Интернационале» и «Наполи» произошли массовые столкновения фанатов команд. В результате одного из инцидентов четверо болельщиков неаполитанской команды получили ножевые ранения, а один поклонник «нерадзурри» был насмерть сбит фургоном с фанатами соперника.

Тот случай вызвал серьезный резонанс в Италии. Руководство Итальянской федерации футбола резко осудило подобные выходки, пригрозив даже прервать чемпионат страны из-за трагедии.

Этот сезон еврокубков как никогда щедр на фанатские выходки, которые порой заканчиваются печально.

В матче заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов фанаты греческого АЕКа бросили в гостевой сектор с болельщиками «Аякса» факел и бутылку с зажигательной смесью, что привело к взрыву и пожару на трибунах, а также вызвало столкновения гостей с греческой полицией.

Нидерландская команда тогда одержала победу со счетом 2:0 и впервые с 2006 года вышла в плей-офф Лиги чемпионов, но болельщики «Аякса» наверняка не забудут огнеопасный греческий прием.

8 августа на стадионе «Тумба» в Салониках состоялся матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов, в котором местный ПАОК принимал московский «Спартак». По ходу игры в ложу прессы пробрались несколько болельщиков греческой команды, атаковав российских представителей СМИ. Впоследствии сторона хозяев так и не признала факт нападения фанатов ПАОКа на российских журналистов.

В самые известные околофутбольные события текущего еврокубкового сезона попали болельщики московского ЦСКА. Перед игрой с «Ромой» в групповом этапе Лиги чемпионов на фанатов армейцев напали римские болельщики, а незадолго до стартового свистка в столичном метро произошла давка из-за поломки эскалатора, в которой пострадали около 30 болельщиков красно-синих, многие из которых получили серьезные увечья.

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