«Незабываемые ощущения»: как Мамаев играл в футбол с зеками

В «Бутырке» состоялся футбольный матч, участие в котором приняли находящийся под арестом полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев и другие заключенные. Команды состояли из однокамерников спортсмена, в каждой — по шесть человек (пять полевых и один вратарь).

Матч длился меньше часа (два тайма по 20 минут плюс десять минут перерыва) и завершился со счетом 8:7 в пользу шестерки в оранжевом.

Мамаев провел по тайму за каждую из команд: сначала он играл в оранжевой манишке, а затем сменил ее на зеленую. Вероятно, игрок принял такое решение, чтобы не давать явного преимущества ни одной из сторон.

Всего он записал на свой счет семь голов.

Футболист позже признался, что прошедший матч стал для него глотком свежего воздуха, и посвятил его супруге.

Реклама

«Это были незабываемые ощущения. После этих месяцев заключения я рад, что состоялся такой матч, – заявил футболист в разговоре с руководителями ФСИН и СИЗО. —

Посвящаю его свой супруге. И спасибо ФСИН за поддержку».

Еще один футболист, заключенный под стражу, — нападающий «Зенита» Александр Кокорин — не принял участия в матче из-за травмы колена. Об этом за пару часов до стартового свистка сообщил адвокат Мамаева Игорь Бушманов.

«Из футболистов в сегодняшнем матче в СИЗО сыграет только Павел. Кокорин не сможет это сделать по состоянию здоровья — у него больное колено», — приводит слова правозащитника «Чемпионат.com».

Однако в отсутствие на заснеженном тюремном плацу Александра есть еще одна причина: «Зенит» все еще верит в российского форварда. Поэтому адвокат Кокорина Татьяна Стукалова помимо того, что называла возможную игру «издевательской», также заметила, что

по контракту с «Зенитом» нападающий не имеет права выходить на поле при «несертифицированных условиях».

Что же касается Мамаева, то

«Краснодар» сразу после попадания игрока в СИЗО объявил, что расторгает с ним контракт, так что футболист мог не опасаться неодобрения «быков» за игру в стенах тюрьмы.

Руководство «Бутырки» старательно готовилось к данному мероприятию из-за повышенного внимания прессы. Поступило более ста заявок от СМИ.

Журналисты были допущены на территорию СИЗО, однако пообщаться с Мамаевым не удалось. Зато представители прессы смогли попасть в камеру к известному арестанту: оказалось, что Павел сидит в камере на 12 человек (есть два холодильника и отдельный туалет) и занимает нижнюю койку напротив телевизора.

Специально для этого матча на плацу сделали красивую разметку красным цветом, а играли футболисты оранжевым мячом, который лучше всего видно на снегу. Также в СИЗО завезли мини-футбольные ворота с приличным табло и украсили стены большими плакатами с изображением футбольного снаряда.

О необычном мероприятии уже высказался экс-главный тренер сборной России Борис Игнатьев. Он отметил, что подобный матч позитивно скажется на состоянии Мамаева.

«Пойдет ли это на пользу Павлу? Конечно! Представьте, какое это событие для человека, который уже четыре месяца томится в камере. Наверное, сейчас для него и выход на прогулку — настоящий праздник. Это будет радость; чувство, что все может вернуться на круги своя», — цитирует Игнатьева RT.

Стоит отметить, что на встрече присутствовали заместитель директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН России) Валерий Максименко и руководитель Управления Федеральной службы исполнения наказаний по г. Москве (УФСИН России по г. Москве) Сергей Мороз.

После финального свистка Максименко признался, что в этом матче болел за Мамаева.

«То, что Мамаев не сломался и держится, — это очень хорошо. Мне кажется, он уже осознал все, что совершил, раскаялся, переживает. Главное, чтобы человека не загнобили. Чтобы он вышел не подавленным человеком, а нормальным и какую-то пользу принес. Рано или поздно его срок закончится. Я сегодня болел за Мамаева», — сказал Максименко «СЭ».

Мамаев с Кокориным и его братом Кириллом находятся в СИЗО «Бутырка» с 8 октября прошлого года. На прошлой неделе арест продлили до 8 апреля.

Их обвиняют в избиении трех человек и, как итог, нарушении двух статей уголовного кодекса — о побоях и хулиганстве.

Апелляция же по делу спортсменов была перенесена на 26 февраля, тогда как изначально планировалось провести заседание 25 февраля.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

Другие новости и материалы можно посмотреть на странице хроники, а также в группах отдела спорта в социальных сетях Facebook и «Вконтакте».