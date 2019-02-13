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Притормозить Вирер: россиянки сражаются за золото. LIVE

Онлайн женской гонки на этапе Кубка мира в Солт-Лейк-Сити

В Солт-Лейк-Сити проходит восьмой этап Кубка мира по биатлону. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию женской индивидуальной гонки на 7,5 км.
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22:16

«Тяжело уже с первого круга. Что касается меня, то меня с первой стрельбы вели, а потом становилось все сложнее и сложнее. Чувствуется, что высота большая. Промах? Я начала хорошо, но расслабилась, дала слабину», — Лейсан Бикташева о своем выступлении сегодня.

22:14

Ильченко 58-я с четырьмя промахами финиширует. Последний круг сильно подправил ее положение.

22:13

Очень тяжело выглядят спортсменки на финише. Высота, конечно, на многих сказывается пагубно. Сложная гонка.

22:10

Вот так выглядит первая десятка. Опять без россиянок.

22:11

Бикташева 40-й прибежала к финишу!

22:08

И Ильченко мажет в стойке. Большие сомнения относительно ее судьбы в пасьюте.

22:05

Идет борьба сейчас за 30-40 места. У нас остается неизвестной стрельба Ильченко и Бикташевой.

22:03

«Не хватало кислорода. Каждый круг шла по своей скорости, потому что понимала, что проигрывала. Чистая стрельба? Мы уже адаптировались к погоде», — Маргарита Васильева посетовал на тяжелые погодные условия.

22:02

У Ильченко ТРИ промаха на первом рубеже. Ужас.

22:01

Радует, что много российских флагов сегодня на трибунах! Наши болельщики на всех этапах присутствуют.

22:00

«Очень тяжело, мутится сознание, темнее в глазах на такой высоте. Но если аккуратно начать первый круг, то можно справиться. На «стойке» было непросто», — Ульяна Кайшева резюмирует гонку.

21:56

Бикташева пять из пяти выбивает на рубеже в «лежке». Но отставание слишком большое.

21:54

Бикташева и Ильченко только что начали гонку. Среди россиянок пока лучшая Васильева — 13-е место.

21:50

Кайшева финиширует лишь 14-й. Обидно.

21:50

Вот такая ситуация у нас в гонке на данный момент. Васильева вряд ли останется в топ-10.

21:48

Рёйселанд! Что за гонка! На последних метрах вырывает первое место норвежка. Идет борьба за каждую секунду.

21:46

У Вирер предварительное третье место, у Виттоцци — пятое. Васильева опустилась на восьмую строчку.

21:45

Вот это да! Вот это Мякяряйнен! На 16,7 секунды опережает Кузьмину и становится пока первой в гонке. Без сил финка.

21:44

Маргарита Васильева пока третья на финише! Не самый плохой результат, а вот стрельба ее сегодня действительно порадовала. Исправляется Маргарита.

21:43

У Кайшевой один промах на третьем рубеже. Идеально зато отстрелялась немка Хильдебранд.

21:43

Вирер, конечно, сильно сегодня подводит стрельба. Упускает шанс закрепить лидерство.

21:42

Кузьмина приходит первой на финиш!

21:38

Лидеры помарки допустили на втором рубеже. Мякяряйнен и Кузьмина по разу промазали, но Анастасия лидирует.

21:36

Васильева второй рубеж проходить на ноль! Ай молодец!

21:34

Эх, мажет Кузьмина на втором рубеже! Но серьезный гандикап у нее в скорости над другими.

21:33

Очень плохо стартовала Кайшева. 25 секунд отставания лишь на отметке 1 км.

21:32

А вот Виттоцци с одним промахом уходит! Вирер — чисто. Очень напряженная борьба между итальянками, от сегодняшней гонки зависит общий зачет.

21:31

Мякяряйнен хоть и медленно, но отработала на рубеже чисто.

21:29

Ульяна Кайшева побежала!

21:28

Васильева и Кузьмина чисто отстрелялись. Мастерски.

21:25

Лидеры Кайса Мякяряйнен, Лиза Виттоцци и Доротея Вирер стартовали друг за другом!

21:25

Васильева, которая явно не в форме, проигрывает лидеру 17 секунд. Не очень хорошее начало.

21:23

Эмонье пришла первой на рубеж — один промах, зато чисто отстрелялась украинка Яна Бондарь!

21:21

Побежала Маргарита Васильева! Удачи!

21:20

В Солт-Лейк-Сити, кстати, очень сложная трасса с множеством подъемов. Об этом накануне упоминал и Йоханнес Бё.

21:18

Пропускает гонку Лариса Куклина. Здоровье не позволяет. По этой же причине она пропустила весь этап в Кэнморе.

21:15

Фуюко Татизаки открывает гонку! Поехали!

21:10

Биатлонистка сборной Словакии Анастасия Кузьмина рассказала, какие сложности возникли у биатлонистов по ходу дороги в американский Солт-Лейк-Сити.

«Обнаружили поломку самолета и нас выгрузили обратно. В аэропорту пришлось немного подождать. Сначала говорили, что полетим, однако в итоге не полетели, так как поломка была крайне серьезной. Я, в отличие от остальных спортсменок, отдохнула, ведь эстафету я не бежала. Получилось три дня отдыха, надеюсь, что этой энергии которой я запаслась, хватит, чтобы удачно провести гонки», — цитирует Кузьмина «Матч ТВ».

21:05

Напомним, что седьмой этап КМ в Кэнморе российские биатлонистки откровенно провалили, не попав в топ-15.

20:57

За сборную России спортсменки побегут под следующими стартовыми номерами: Маргарита Васильева — 11-я, Ульяна Кайшева — 27-я, Валерия Васнецова — 32-я, Лейсан Бикташева — 61-я, Кристина Ильченко— 72-я.

20:50

Гонка стартует в 21.15 по московскому времени.

20:45

Добрый вечер, уважаемые любители биатлона! Следим за женской гонкой на этапе КМ в Солт-Лейк-Сити.