Притормозить Вирер: россиянки сражаются за золото. LIVE

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«Тяжело уже с первого круга. Что касается меня, то меня с первой стрельбы вели, а потом становилось все сложнее и сложнее. Чувствуется, что высота большая. Промах? Я начала хорошо, но расслабилась, дала слабину», — Лейсан Бикташева о своем выступлении сегодня.
Ильченко 58-я с четырьмя промахами финиширует. Последний круг сильно подправил ее положение.
Очень тяжело выглядят спортсменки на финише. Высота, конечно, на многих сказывается пагубно. Сложная гонка.
Вот так выглядит первая десятка. Опять без россиянок.
Бикташева 40-й прибежала к финишу!
И Ильченко мажет в стойке. Большие сомнения относительно ее судьбы в пасьюте.
Идет борьба сейчас за 30-40 места. У нас остается неизвестной стрельба Ильченко и Бикташевой.
«Не хватало кислорода. Каждый круг шла по своей скорости, потому что понимала, что проигрывала. Чистая стрельба? Мы уже адаптировались к погоде», — Маргарита Васильева посетовал на тяжелые погодные условия.
У Ильченко ТРИ промаха на первом рубеже. Ужас.
Радует, что много российских флагов сегодня на трибунах! Наши болельщики на всех этапах присутствуют.
«Очень тяжело, мутится сознание, темнее в глазах на такой высоте. Но если аккуратно начать первый круг, то можно справиться. На «стойке» было непросто», — Ульяна Кайшева резюмирует гонку.
Бикташева пять из пяти выбивает на рубеже в «лежке». Но отставание слишком большое.
Бикташева и Ильченко только что начали гонку. Среди россиянок пока лучшая Васильева — 13-е место.
Кайшева финиширует лишь 14-й. Обидно.
Вот такая ситуация у нас в гонке на данный момент. Васильева вряд ли останется в топ-10.
Рёйселанд! Что за гонка! На последних метрах вырывает первое место норвежка. Идет борьба за каждую секунду.
У Вирер предварительное третье место, у Виттоцци — пятое. Васильева опустилась на восьмую строчку.
Вот это да! Вот это Мякяряйнен! На 16,7 секунды опережает Кузьмину и становится пока первой в гонке. Без сил финка.
Маргарита Васильева пока третья на финише! Не самый плохой результат, а вот стрельба ее сегодня действительно порадовала. Исправляется Маргарита.
У Кайшевой один промах на третьем рубеже. Идеально зато отстрелялась немка Хильдебранд.
Вирер, конечно, сильно сегодня подводит стрельба. Упускает шанс закрепить лидерство.
Кузьмина приходит первой на финиш!
Лидеры помарки допустили на втором рубеже. Мякяряйнен и Кузьмина по разу промазали, но Анастасия лидирует.
Васильева второй рубеж проходить на ноль! Ай молодец!
Эх, мажет Кузьмина на втором рубеже! Но серьезный гандикап у нее в скорости над другими.
Очень плохо стартовала Кайшева. 25 секунд отставания лишь на отметке 1 км.
А вот Виттоцци с одним промахом уходит! Вирер — чисто. Очень напряженная борьба между итальянками, от сегодняшней гонки зависит общий зачет.
Мякяряйнен хоть и медленно, но отработала на рубеже чисто.
Ульяна Кайшева побежала!
Васильева и Кузьмина чисто отстрелялись. Мастерски.
Лидеры Кайса Мякяряйнен, Лиза Виттоцци и Доротея Вирер стартовали друг за другом!
Васильева, которая явно не в форме, проигрывает лидеру 17 секунд. Не очень хорошее начало.
Эмонье пришла первой на рубеж — один промах, зато чисто отстрелялась украинка Яна Бондарь!
Побежала Маргарита Васильева! Удачи!
В Солт-Лейк-Сити, кстати, очень сложная трасса с множеством подъемов. Об этом накануне упоминал и Йоханнес Бё.
Пропускает гонку Лариса Куклина. Здоровье не позволяет. По этой же причине она пропустила весь этап в Кэнморе.
Фуюко Татизаки открывает гонку! Поехали!
Биатлонистка сборной Словакии Анастасия Кузьмина рассказала, какие сложности возникли у биатлонистов по ходу дороги в американский Солт-Лейк-Сити.
«Обнаружили поломку самолета и нас выгрузили обратно. В аэропорту пришлось немного подождать. Сначала говорили, что полетим, однако в итоге не полетели, так как поломка была крайне серьезной. Я, в отличие от остальных спортсменок, отдохнула, ведь эстафету я не бежала. Получилось три дня отдыха, надеюсь, что этой энергии которой я запаслась, хватит, чтобы удачно провести гонки», — цитирует Кузьмина «Матч ТВ».
Напомним, что седьмой этап КМ в Кэнморе российские биатлонистки откровенно провалили, не попав в топ-15.
За сборную России спортсменки побегут под следующими стартовыми номерами: Маргарита Васильева — 11-я, Ульяна Кайшева — 27-я, Валерия Васнецова — 32-я, Лейсан Бикташева — 61-я, Кристина Ильченко— 72-я.
Гонка стартует в 21.15 по московскому времени.
Добрый вечер, уважаемые любители биатлона! Следим за женской гонкой на этапе КМ в Солт-Лейк-Сити.