Мазохизм Тарасовой, секс Туктамышевой: как влюблялись фигуристы

Любовь, расставание и свадьба Ягудина

Одна из известных историй любовных отношений в российском фигурном катании связана с олимпийским чемпионом 2002 года Алексеем Ягудиным и победительницей Турина-2006 Татьяной Тотьмяниной, которая выиграла золотую медаль Игр в паре с Максимом Марининым.

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Встречаться спортсмены начали по окончании профессиональной карьеры. В 2009 году у пары родилась дочь, которой они дали имя Елизавета, а через шесть лет на свет появилась еще одна девочка по имени Мишель. На протяжении долгого времени Ягудин и Тотьмянина находились в гражданском браке и о том, чтобы узаконить свои отношения в ЗАГСе, не думали.

Как отмечал Ягудин, свадьба является лишь формальностью и печатью в паспорте. Кроме того, пара не хотела заниматься документальной суетой для изменения девичьей фамилии Тотьмяниной.

Однако по истечении нескольких лет в отношениях у фигуристов начались проблемы. В какой-то момент Ягудин и Тотьмянина даже решили расстаться. Оказалось, что накануне разрыва пара говорила о женитьбе, однако, как позже признался Ягудин, он испугался серьезных отношений. При этом Алексей завел роман с поп-исполнительницей Александрой Савельевой из группы «Фабрика».

Тем не менее вскоре спортсмены сошлись вновь и сыграли свадьбу в феврале 2016 года.

По словам Тотьмяниной, период расставания она перенесла тяжело, однако желание вернуть возлюбленного оказалось сильнее.

«Я выбрала доверие. В какой-то момент приняла «наглое» решение: этот человек мой. И, наверное, счастье, что узнала о его романе из журнала. А поскольку сама не видела, сказала себе, что все неправда. Сработал защитный барьер. Когда Леша вернулся, отношения мы не выясняли и про его роман не говорили. Было и прошло, как простуда», — заявила фигуристка.

«Мазохизм» Тарасовой и Морозова

Случай, когда фигуристы, выступающие в парном катании, налаживают отношения не только на льду, но и вне катка, не является особенным. История Евгении Тарасовой и Владимира Морозова является этому подтверждением. Выступая в паре с возлюбленным, добиться взаимопонимания на льду легче всего. Романтические отношения помогли Тарасовой и Морозову дважды подряд стать чемпионами Европы. Однако на Олимпийских играх в Пхенчхане фигуристы довольствовались серебром в командных соревнованиях и четвертым местом в индивидуальных.

После Игр в сети пошли слухи о том, что пара Тарасовой и Морозова разошлась. При этом в парном катании фигуристы продолжили выступать вместе.

«Слухи о распаде нашей спортивной пары? Притянули за уши все что можно — и плохо откатались на Играх, и прекратились наши личные отношения. Все это раздувалось и, естественно, пошла молва о распаде пары. Люди думали, что если мы расстались в жизни, то должны расстаться и на льду.

Но между мной и Володей даже речи не было о том, чтобы закончить совместную работу. Мы-то между собой все выяснили — ну, разошлись в жизни, всякое бывает. Но спорт тут при чем?

Он хороший партнер, я хорошая партнерша, вместе мы можем побеждать. Зачем нам это все губить?»

— цитирует Тарасову РИА «Новости».

При этом фигуристка подчеркнула, что натянутые личные отношения с партнером могли косвенно повлиять на их выступления.

«Разойтись в отношениях, но быть вместе на льду — это мазохизм? Возможно.

Нам трудно было, но мы понимали, что в фигурном катании куча похожих историй. Люди расставались и выигрывали Олимпийские игры. В спорте важно понять свой приоритет. Мы с Вовой решили, что спорт важнее. Не нужно терять свой шанс», — подытожила фигуристка.

После Олимпиады пара Тарасовой и Морозова стала третьей в финале Гран-при, выиграла золото на чемпионате России, а также заняла второе место на европейском первенстве.

Расставание с тренером, уход к Транькову

История Максима Транькова и Татьяны Волосожар является одновременно милой и грустной. В начале своей карьеры на взрослом уровне фигуристы выступали в разных парах и за разные сборные. Траньков представлял Россию, Волосожар — Украину.

Однако перед сезоном-2010/11 партнер Татьяны Станислав Морозов завершил спортивную карьеру и начал тренерскую деятельность, а фигуристка решила сменить гражданство и вступила в пару с Траньковым.

В течение всего этого периода Волосожар находилась в отношениях с Морозовым, который также был ее тренером. Однако по истечении нескольких лет фигуристка обнаружила, что у них с Траньковым не только партнерские отношения, но и романтические.

«Мы как-то вдруг поняли, что самые сильные эмоции у нас связаны друг с другом. У нас масса путешествий, шоу, знакомство с чемпионами, олимпийские перспективы, мы открываем все время для себя что-то новое. Возможно, именно тогда она начала в меня влюбляться, а я, дурак, этого не видел.

Но я точно начал сам испытывать к ней очень сильные чувства — не как к женщине, а как к человеку, другу, партнеру, с которым всегда легко общаться, с которым у тебя масса совместных впечатлений, с которым легко и просто. У меня такого еще не было, у нее тоже»,

— признавался Траньков.

Также Максим подчеркнул, что долгое время пара скрывала от общественности свои отношения. Однако, по его словам, у многих возникали подозрения об их романе.

«На чемпионате мира 2012 года мы откатали ярко свою произвольную программу, и так получилось, что мы с Таней на эмоциях поцеловались. Прямо на льду. Это было неожиданно для обоих, хотели, как обычно, в щечку, но как-то получилось, как в романтических комедиях, что поцеловались мы в губы — при всем стадионе... Что началось! Слух, что мы пара не только на льду, пошел в мир. Все спрашивали, писали, домысливали, мы отмалчивались, да и нечего было сказать. В тот момент мы были все еще только партнеры на льду и друзья. Хотя буду честным: был момент, когда грань между дружбой и отношениями начала стираться.

После окончания чемпионата мира мы с Таней сбежали с банкета, взяли вино, сыр и ушли на море. Смотрели на закат, молчали, а когда похолодало, Таня облокотилась на меня, и я ее приобнял»,

— заявил Максим.

В 2015 году пара все-таки объявила о помолвке. И, как рассказывала Волосожар, предложение от Транькова выйти замуж получилось романтичным: новогодняя ночь, отдых на Бали и пышная свадьба в августе того же года. Через два года у пары родилась дочь Анжелика.

«Двое детей» у Медведевой и Костова

Российская фигуристка Евгения Медведева в последние годы находится под пристальным вниманием СМИ и общественности. Каждое движение и действие спортсменки в сети обсуждается максимально широко. Это касается и ее личной жизни. Так, Медведеву связывали с японцем Юдзуру Ханю, а затем с американским фигуристом Джейсоном Брауном.

Теперь же главным претендентом на сердце россиянки называется болгарский певец Кристиан Костов, который стал известен в России по финалу шоу «Голос. Дети», а также занял второе место на «Евровидении»-2017. Вместе с ним фигуристка выступила с новогодним номером на Первом канале, продемонстрировав свой показательный номер в праздничной версии.

«Что нас связывает? Теперь я стал переживать за Женю больше, чем за самого себя. Честно! Мы с ней очень близкие друзья. Когда она переехала в Канаду, это был трудный период — в том числе и для ее друзей. Любовь? Нет, мы просто друзья. Она очень хороший друг»,

— подчеркнул певец.

При этом он ответил на вопрос о том, предпринимал ли попытки подарить Медведевой цветы.

«А вы думаете, я за Женей не ухаживал? Шучу. Хотя это все не шутки, конечно…», — сказал Костов.

Медведева же решила подойти к вопросу с юмором и сарказмом.

«Да, мы живем вместе, у нас двое детей! Все свободны!»

— заключила серебряный призер Олимпиады-2018.

Туктамышева, ее бойфренд и ежедневный секс

Одной из самых известных в современном российском фигурном катании является пара Елизаветы Туктамышевой и Андрея Лазукина. Однако в отличие от Елизаветы, которая в своей карьере выигрывала чемпионаты мира и Европы, Андрей громкими успехами похвастать не может.

По этой причине в прессе он чаще упоминается как «бойфренд Туктамышевой». Сам Андрей к подобной ситуации относится негативно.

«Это какое-то неуважение от вас, от СМИ идет. Надоели эти все «бойфренд Туктамышевой» в заголовках»,

— заявил Лазукин.

Поддержала своего возлюбленного и Туктамышева, которая выразила недоумение в связи с тем, что Андрея не воспринимают как личность.

«Я понимаю его. Тяжело, когда человека воспринимают не как личность, а как чьего-то партнера. Это неправильно. Это неуважение. Андрей такой же спортсмен, как и я. Член сборной России по фигурному катанию заслуживает, чтобы его имя произносили вслух.

Я поддерживаю его позицию, он молодец, что сказал об этом. В принципе, я еще до интервью знала, что он озвучит свое мнение. Все правильно. Моя популярность? Даже я ее не сильно ощущаю. Андрей тоже. Просто радуется, что у меня все получается. Мы всегда ставим наши отношения выше успехов в фигурном катании», — отметила Елизавета.

Недавно 22-летняя фигуристка дала откровенное интервью журналистке Марии Командной, в котором поделилась своими жизненными секретами. В том числе и интимными.

«Как часто могу заниматься сексом? Да хоть каждый день. Зависит от желания. А сколько нужно для здоровья — не знаю. Мне 22, у меня пока все в порядке.

Запрет для футболистов заниматься сексом перед играми? Есть теория, как показывает практика, она правдива, что лучше не заниматься сексом перед тренировками, выступлениями. Почему? Не знаю. Может, не такой настрой», — предположила спортсменка.

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