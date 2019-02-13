В тайне от Тутберидзе: Загитова раскрыла секреты японцам

Российская фигуристка Алина Загитова вновь стала главной героиней телепередач в Японии. У олимпийской чемпионки Пхенчхана-2018 имеется большая аудитория поклонников, а сама спортсменка неоднократно выражала свою симпатию к японской культуре. В отношении 16-летней россиянки, которая ко всему прочему имеет несколько спонсорских соглашений с компаниями из Страны восходящего солнца, ранее уже было снято несколько передач, в которых она делилась своими событиями из жизни. На этот раз японских журналистов заинтересовал тренировочный процесс Загитовой в школе «Самбо-70».

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В телепередаче ведущие программы выразили удивление последними результатами группы Этери Тутберидзе, а также восхитились условиями, в которых занимаются ученики и ученицы филиала «Хрустальный». В частности японцы высоко оценили качество катка, тренажерного зала и зала для хореографии. К слову, на тренировку с видеокамерами журналисты из Японии попали в момент отсутствия Тутберидзе в тренировочном центре.

Российского специалиста иностранцы охарактеризовали как строгого и жесткого тренера, но справедливого. Именно с ней японцы связывают все успехи фигуристок из России. Высказалась в отношении своей наставницы и сама Загитова.

«Мне нравится, что она не только на словах, но и на деле показывает, как достичь цели. Жесткий ли она тренер? Были моменты, когда она выходила на каток, и у меня екало сердце. Когда у меня что-то не получалось, я могла заплакать и боялась этим разозлить тренера», — сказала спортсменка.

Поразил японских журналистов и тренировочный график фигуристки. Так, Загитова каждый день занимается более пяти часов, три из которых проводит на катке. Один свободный день у учеников «Самбо-70» уходит на обучение в школе.

Однако один момент японцев не устроил. На тренировке Загитова, которая находилась на катке в специальной страховочной экипировке лонжи, сумела сделать прыжок в четыре оборота.

На грядущем чемпионате мира, который пройдет в японском городе Сайтама с 18 по 24 марта, борьба за золотую медаль обострится между российской фигуристкой и японкой Рикой Кихирой, которая уже одолела Загитову в финале Гран-при. Представительница Страны восходящего солнца также вовсю тренирует четверные прыжки, однако в свою программу пока что их не включает.

Юная японка известна своим владением тройного акселя, а элементы с четверными прыжками планирует оставить на следующий сезон.

Примечательно, что с представителями прессы из России Загитова на данный момент открыто не общается. Свои комментарии 16-летняя фигуристка дает в основном только во время флеш-интервью после выступлений на соревнованиях. Хотя на прошедшем в Минске чемпионате Европы, где Загитова стала вторая и уступила своей соотечественнице Софье Самодуровой, от общения с журналистами отказалась.

На этом фоне полная открытость японским СМИ кажется на первый взгляд странной.

Однако это объясняется тем, что сама Загитова опирается на азиатский медиа-рынок, а в Японии в свою очередь заинтересованы с сотрудничеством мировыми фигуристками. Именно японцы являются главными спонсорами всего мирового фигурного катания.

Так, на этапах Гран-при победители получают от $18 тысяч, а в финале соревнований $25 тысяч. Участие в японских ток-шоу фигуристы также зарабатывают приличные деньги. По официальным данным, доходы спортсменов от каждой телепередачи составляют около $15 тысяч.

Одним из известных программ стало выступление Загитовой на канале Asahi TV, где она рассказала о том, как чувствует себя в Японии, насколько непривычна для нее здешняя культура, а также поведала о своих переживаниях на Олимпийских играх в Пхенхчане, где она завоевала золотую медаль в женском одиночном соревновании.

Сама по себе беседа выглядела довольно необычно: прежде всего, 16-летнюю россиянку одели в традиционное женское кимоно. Для Загитовой данное одеяние оказалось весьма непривычным.

«Для меня носить такую одежду непривычно, но мне нравится», - сказала она в начале беседы.

Накануне участия в телепередаче Загитова выступила в ледовом шоу The Ice, а также подписала контракт с одним японским косметическим брендом, став его послом.

«Я была удивлена и польщена предложением о сотрудничестве. Впервые попробовав эту косметику, я поняла, что она вообще не чувствуется, однако выглядит прекрасно», - отметила 16-летняя фигуристка на торжественной церемонии.

В текущем сезоне Загитова выиграла золото на этапах Гран-при в Хельсинки и Москве, заняла второе место в финале соревнований, а также стала серебряным призером первенства Европы. На чемпионате России подопечная Тутберидзе расположилась на пятой строчке.

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