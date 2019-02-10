«Не вернусь никогда»: Кафельникова остается на Бали

Курсы валют$ 65.46 (-0.003) 74.68 (+0.582)
Москва: -4°C
онлайн-табло
Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
Испания / Примера
15:00
ХетафеСельта
3:1
закончен
18:15
Атлетико МРеал Мадрид
1:3
закончен
20:30
ЭспаньолРайо Вальекано
2:1
закончен
22:45
ЖиронаУэска
0:2
закончен
Англия / Премьер-лига
15:30
ФулхэмМанчестер Юнайтед
0:3
закончен
18:00
Кристал ПэласВест Хэм Юнайтед
1:1
закончен
18:00
Хаддерсфилд ТаунАрсенал
1:2
закончен
18:00
ЛиверпульБорнмут
3:0
закончен
18:00
СаутгемптонКардифф Сити
1:2
закончен
18:00
УотфордЭвертон
1:0
закончен
20:30
Брайтон энд Хоув АльбионБёрнли
1:3
закончен
Товарищеские матчи (клубы)
18:00
Спартак М Слован Бр
1:3
закончен
Италия / Серия А
20:00
ФиорентинаНаполи
0:0
закончен
22:30
ПармаИнтер М
0:1
закончен
Германия / Бундеслига
17:30
Боруссия ДХоффенхайм
3:3
закончен
17:30
РБ ЛейпцигАйнтрахт Ф
0:0
закончен
17:30
Боруссия МГерта
0:3
закончен
17:30
Ганновер-96Нюрнберг
2:0
закончен
17:30
ФрайбургВольфсбург
3:3
закончен
20:30
БаварияШальке-04
3:1
закончен
Франция / Лига 1
19:00
ПСЖБордо
1:0
закончен
22:00
АмьенКан
1:0
закончен
22:00
СтрасбургАнже
1:2
закончен
Еврохоккейтур
14:00
ФинляндияЧехия
1:3
закончен
17:30
ШвецияРоссия
4:2
закончен
НХЛ / регулярный чемпионат
21:00
Филадельфия ФлайерзАнахайм Дакс
6:2
закончен
21:00
Нью-Йорк АйлендерсКолорадо Эвеланш
4:3 (ОТ)
закончен
21:00
Нью-Джерси ДэвилзМиннесота Уайлд
2:4
закончен
21:00
Баффало СэйбрзДетройт Ред Уингз
3:1
закончен
21:00
Бостон БрюинзЛос-Анджелес Кингз
5:4 (ОТ)
закончен
22:00
Оттава СенаторзВиннипег Джетс
5:2
закончен
22:00
Сент-Луис БлюзНэшвилл Предаторз
3:2
закончен
00:00
Аризона КойотсДаллас Старз
3:2
закончен
03:00
Вашингтон КэпиталзФлорида Пантерз
4:5 (ОТ)
закончен
03:00
Тампа-Бэй ЛайтнингПиттсбург Пингвинз
5:4
закончен
03:00
Монреаль КанадиенсТоронто Мэйпл Лифс
3:4 (ОТ)
закончен
03:00
Эдмонтон ОйлерзСан-Хосе Шаркс
2:5
закончен
06:00
Вегас Голден НайтсКоламбус Блю Джекетс
3:4
закончен
06:00
Ванкувер КэнаксКалгари Флэймз
4:3 (Б)
закончен
НБА / регулярный чемпионат
01:00
Юта ДжазСан-Антонио Спёрс
125:105
закончен
03:00
Индиана ПэйсерсКливленд Кавальерс
105:90
закончен
03:30
Нью-Йорк НиксТоронто Рэпторс
99:104
закончен
03:30
Атланта ХоуксШарлотт Хорнетс
120:129
закончен
04:00
Мемфис ГриззлизНью-Орлеан Пеликанс
99:90
закончен
04:00
Чикаго БуллзВашингтон Уизардс
125:134
закончен
04:00
Бостон СелтиксЛос-Анджелес Клипперс
112:123
закончен
04:30
Хьюстон РокетсОклахома-Сити Тандер
112:117
закончен
05:00
Милуоки БаксОрландо Мэджик
83:103
закончен
Лыжный спорт / Кубок мира по лыжным гонкам, 9-й этап
15:30
Спринт; женщины, мужчины
закончен
Фигурное катание / Dragon Trophy
16:00
Короткая программа, женщины
закончен
Испания / Примера
14:00
ЛеганесБетис
3:0
закончен
18:15
ВаленсияРеал Сосьедад
0:0
закончен
20:30
СевильяЭйбар
2:2
закончен
22:45
Атлетик ББарселона
0:0
закончен
Англия / Премьер-лига
16:30
Тоттенхэм ХотспурЛестер Сити
3:1
закончен
19:00
Манчестер СитиЧелси
6:0
закончен
Франция / Лига 1
17:00
МонпельеМонако
2:2
закончен
17:00
НантНим
2:4
закончен
17:00
ТулузаРеймс
1:1
закончен
19:00
ГенгамЛилль
0:2
закончен
19:00
РеннСент-Этьен
3:0
закончен
23:00
НиццаЛион
1:0
закончен
Италия / Серия А
14:30
БолоньяДженоа
1:1
закончен
17:00
СампдорияФрозиноне
0:1
закончен
17:00
АталантаСПАЛ
2:1
закончен
17:00
ТориноУдинезе
1:0
закончен
20:00
СассуолоЮвентус
0:3
закончен
22:30
МиланКальяри
3:0
закончен
Германия / Бундеслига
17:30
ВердерАугсбург
4:0
закончен
20:00
ФортунаШтутгарт
3:0
закончен
Еврохоккейтур
14:00
РоссияЧехия
3:1
закончен
17:30
ШвецияФинляндия
4:5 (Б)
закончен
НХЛ / регулярный чемпионат
20:30
Нэшвилл ПредаторзСент-Луис Блюз
4:5 (ОТ)
закончен
23:00
Нью-Йорк АйлендерсМиннесота Уайлд
2:1
закончен
23:00
Нью-Джерси ДэвилзКаролина Харрикейнз
3:2
3 период
23:00
Баффало СэйбрзВиннипег Джетс
1:3
закончен
23:00
Бостон БрюинзКолорадо Эвеланш
1:1 (ОТ)
овертайм
23:00
Чикаго БлэкхоуксДетройт Ред Уингз
5:2
закончен
02:00
Флорида ПантерзТампа-Бэй Лайтнинг
не начался
03:00
Нью-Йорк РейнджерсТоронто Мэйпл Лифс
не начался
Единая лига ВТБ
15:00
Цмоки-Минск Зенит
68:79
закончен
19:00
Зелена Гура Автодор
online
НБА / регулярный чемпионат
23:00
Даллас МавериксПортленд Трэйл Блэйзерс
online
23:30
Филадельфия СиксерсЛос-Анджелес Лейкерс
online
02:00
Сакраменто КингзФиникс Санз
не начался
03:30
Атланта ХоуксОрландо Мэджик
не начался
04:30
Голден Стэйт УорриорзМайами Хит
не начался
Фигурное катание / Dragon Trophy
18:45
Произвольная программа, женщины
закончен
Англия / Премьер-лига
23:00
ВулверхэмптонНьюкасл Юнайтед
не начался
Испания / Примера
23:00
АлавесЛеванте
не начался
КХЛ / регулярный чемпионат
17:00
АвтомобилистТорпедо
не начался
17:00
ТракторНефтехимик
не начался
19:30
СКАСеверсталь
не начался
19:30
СпартакДинамо М
не начался
19:30
ХК СочиВитязь
не начался
19:30
Динамо МнЛокомотив
не начался
20:30
Динамо РЙокерит
не начался
20:30
СлованЦСКА
не начался
НХЛ / регулярный чемпионат
03:00
Вашингтон КэпиталзЛос-Анджелес Кингз
не начался
03:00
Филадельфия ФлайерзПиттсбург Пингвинз
не начался
06:00
Ванкувер КэнаксСан-Хосе Шаркс
не начался
Единая лига ВТБ
19:00
УНИКС ЦСКА
не начался
20:00
Химки Локомотив-Кубань
не начался
20:00
Калев Енисей
не начался
НБА / регулярный чемпионат
03:00
Индиана ПэйсерсШарлотт Хорнетс
не начался
03:00
Детройт ПистонсВашингтон Уизардс
не начался
03:00
Кливленд КавальерсНью-Йорк Никс
не начался
03:30
Торонто РэпторсБруклин Нетс
не начался
04:00
Оклахома-Сити ТандерПортленд Трэйл Блэйзерс
не начался
04:00
Миннесота ТимбервулвзЛос-Анджелес Клипперс
не начался
04:00
Хьюстон РокетсДаллас Маверикс
не начался
04:00
Чикаго БуллзМилуоки Бакс
не начался
05:00
Денвер НаггетсМайами Хит
не начался
«Не вернусь никогда»: Кафельникова остается на Бали

Модель Кафельникова заявила, что может не вернуться в Россию с Бали

Известная модель Алеся Кафельникова, дочь знаменитого российского теннисиста Евгения Кафельникова, улетевшая в начале 2019 года на Бали, сообщила, что собирается задержаться на острове. По ее словам, она пробудет там столько, сколько потребуется, чтобы почувствовать готовность вернуться на работу.

Знаменитая российская модель Алеся Кафельникова, дочь экс-первой ракетки мира Евгения Кафельникова, который ныне является вице-президентом Федерации тенниса России (ФТР), а также активным болельщиком футбольного московского «Спартака», вновь оказалась в центре внимания.

В начале 2019 года девушка отправилась на Бали, где, судя по ее многочисленным публикациям в соцсетях, проводит время достаточно ярко.

«Я не думала, что это место полностью поменяет мою жизнь. Я чувствую, что мне нужно больше времени для медитаций и йоги, поэтому я решила пожить на Бали до тех пор, пока на 99 процентов не буду уверена, что я готова вернуться к работе», — написала Кафельникова в своем инстаграме.

На остров 20-летняя модель отправилась, чтобы наладить свою жизнь и восстановиться после бурных последних лет.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Sending u the vibe

Публикация от Alesya Kaf (@kafelnikova_a)

В 2017 году Кафельникова проходила лечение в клинике от наркотической зависимости, которая, как признавалась сама модель, стала следствием отношений с рэпером Глебом Голубиным, известным под псевдонимом Pharaoh.

Реклама

Закончив реабилитацию, она вернулась в модельный бизнес, поступила в школу «Останкино» и начала строить карьеру.

Девушка снялась для бренда Анастасии Решетовой In. Hype, исполнила роль в музыкальном клипе полуфиналиста «Голоса» Шарипа Умханова и дала видеоинтервью для Vogue Russia.

Однако летом 2018 года модель снова начали подозревать в употреблении наркотиков.

Сама Алеся неоднократно признавалась в имевшихся у нее проблемах с наркотическими веществами, а в путешествие отправилась, в том числе чтобы окончательно избавиться от зависимости.

На Бали жизнь Кафельниковой, перекрасившей волосы в вызывающий синий цвет, бьет ключом.

Девушка занимается виндсерфингом, питается экзотическими фруктами и даже совершила опасный заезд с неизвестным молодым человеком на мотоцикле.

Алеся расположилась на переднем сиденье байка лицом к водителю. На видео она смеется, закидывает руки, показывает «козу» и язык.

«Про мои тусовки можно писать книгу и снимать фильм», — уверяет девушка.

«Мне безумно нравится путешествовать! Особенно с той компанией, которая живет от острова к острову! И не уезжает уже давно. Сегодня мы на Гили Эир. Тут нет машин, байков. Все ходят пешком или ездят на лошадях / велосипедах. Вчера мы ездили на великах, сегодня ищем лошадей... вчера встречали закат, а сегодня рассвет!» — подписала россиянка одно из своих фото в инстаграме.

Кроме того, Кафельникова сделала на Бали татуировку, рассказав, что она у нее уже третья, но «первая, которую видно».

«Расскажу немного о моей татуировке, сделали мне ее совершенно спонтанно, я просто сказала, что первое мое тату, которое я сделаю видным на себе (у меня еще две татуировки, только они белые. Одна на груди, другая возле уха), должно быть полностью связана со мной».

Дочь знаменитого теннисиста набила на ноге слово, символизирующее синтетический наркотик из романа Олдоса Хаксли «О, дивный новый мир».

Также модель сообщила подписчикам, что уже несколько раз сдавала обратный билет в Москву и решила больше не брать новый, пока по-настоящему не захочет вернуться домой и к работе.

«Бали не отпускает, остаюсь тут жить, когда вернусь — не знаю... скорее всего, никогда», — подпись Кафельниковой к еще одной фотографии.

Евгений Кафельников заявил, что у него в данный момент нет телефона дочери, с которой он не общался уже на протяжении нескольких месяцев.

Другие новости и материалы можно посмотреть на странице хроники, а также в группах отдела спорта в социальных сетях Facebook и «Вконтакте».