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«Пойте сами»: иностранцы лишили Россию гимна

Российские саночники спели гимн страны а капелла на чемпионате Европы

Российские саночники Роман Репилов и Семен Павличенко исполнили а капелла гимн России на церемонии награждения чемпионата Европы в немецком Оберхофе. По словам спортсменов, организаторы сначала включили «что-то иностранное», а после вопроса о том, когда же зазвучит гимн России, предложили атлетам исполнить его самим без звукового сопровождения.

На проходящем в немецком Оберхофе чемпионате Европы по санному спорту победу одержал российский саночник Семен Павличенко. Другая звезда российской команды, обладатель Кубка мира сезона-2016/17 Роман Репилов показал второе время, выиграв серебро.

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Репилов уступил Павличенко 0,044 секунды, а третье место с отставанием в 0,181 секунды завоевал латвийский спортсмен Кристер Апарйодс.

Еще трое российских саночников остались за пределами пьедестала почета: Максим Аравин стал 11-м, Степан Федоров занял 18-е место, а Александр Горбацевич расположился на 24-й строчке протокола.

Но самое интересное случилось уже по окончании соревнований на церемонии награждения. Из-за технических проблем с фонограммой организаторы не смогли запустить национальный гимн России.

Однако Павличенко с Репиловым не растерялись и исполнили гимн России а капелла, в чем им помогли и собравшиеся на трибунах российские болельщики.

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Гимн России сразу в двух вариантах прозвучал сегодня на соревнованиях в Оберхофе Золотую и серебряную медали вручили Семену Павличенко и Роману Репилову за победу в Кубке мира и на чемпионате Европы по санному спорту Чемпион и вице-чемпион Европы 2019 с группой поддержки болельщиков спели гимн а капелла! #санныйспорт #сборнаяРоссии #RussiaLuge #чемпионЕвропы

Публикация от Федерация санного Спорта РФ (@russian_luge_federation)

«Решение самим спеть гимн пришло спонтанно. На церемонии награждения нам уже вручили медали, объявили, что сейчас прозвучит российский гимн, начали поднимать флаги, но тут заиграло что-то иностранное, — цитирует Репилова ТАСС.

— Мы повернулись к ведущему с вопросом — почему гимн не российский, тогда они выключили музыку и спросили, не хотим ли мы сами его спеть».

«Иностранцы бы точно не стали петь, а так бы и ушли, они все такие ребята скромные, а мы взяли у ведущего микрофон, встали и вдвоем исполнили.

Специально до этого не репетировали, хотя поем гимн всегда, когда попадаем на пьедестал. Но здесь уже так по-настоящему получилось, без музыки, — добавил Репилов. — Планируем повторить такое выступление на сочинском этапе Кубка мира. Все-таки это наша родная трасса, хотя я ни разу там не выступал. Как-то так получалось, что я все время мимо этого этапа проезжаю, надеюсь, что первое выступление там получится запоминающимся».

Напомним, что этап Кубка мира в Сочи, который пройдет 23-24 февраля, станет последним в календаре нынешнего сезона саночников.

На данный момент в общем зачете Кубка мира лидирует немецкий гонщик Йоханнес Людвиг, набравший 598 очков.

Павличенко располагается на второй позиции, отставая от конкурента всего на десять баллов. На общую победу в Кубке мира претендуют также еще один представитель Германии Феликс Лох (583 очка) и австриец Райнхардт Эггер (580).

Репилов располагается на пятой позиции общего зачета, набрав 548 очков в текущем сезоне.

При этом Репилов и Павличенко занимают первые два места в спринтерском зачете мирового Кубка. Роман возглавляет таблицу с результатом 1:05.293, а Павличенко уступает ему 0,027 секунды.

Именно в Сочи и завершатся соревнования и в обычных одиночных санях, и в спринтерском зачете.

Кроме того, в 2019 году уже прошел чемпионат мира в немецком Винтерберге, но его результаты в таблице Кубка мира не учитывались.

Наиболее удачно там выступил Павличенко, завоевавший бронзовые награды на обычной и спринтерской дистанции, а также выигравший эстафету в составе российской смешанной команды.

Причем в индивидуальных дисциплинах Семен был лидером после первой попытки в спринте и занимал вторую позицию после первого заезда на обычной дистанции.

Репилов не выступал в спринте, а на обычной дистанции закончил соревнования на шестой позиции.

Напомним, что это не первый случай, когда организаторы международных соревнований не могут поставить национальный гимн России. Так, в 2017 году на чемпионате мира по биатлону в австрийском Хохфильцене российская мужская эстафетная команда, выигравшая золото, исполнила гимн а капелла вместе с известным комментатором Дмитрием Губерниевым.

Еще более курьезный случай произошел в декабре 2019 года, когда на хоккейном турнире MECA Hockey Games перед началом поединка сборных Белоруссии и Норвегии организаторы вместо белорусского гимна поставили композицию ансамбля «Песняры» «Косив Ясь конюшину». Оставшиеся на льду белорусские хоккеисты после были подвергнуты критике на родине.

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