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«Я тебя заказал»: за что стреляли в отца хоккеиста

«Я тебя заказал»: появилось видео конфликта со стрельбой на детском матче

В сети появилось видео потасовки двух отцов на детском хоккейном матче, который завершился выстрелом в голову. Мужчины сцепились друг с другом, стоя возле борта, за которым их дети играли в хоккей. Затем конфликт усугубился до такой степени, что один из них пустил в ход пистолет.

В интернете появилось видео конфликта двух родителей на детском хоккейном матче между командами 2007 года рождения — «Северная Звезда» и «Дмитров».

Пока дети сражались на льду в рамках Кубка Москвы, их отцы сцепились друг с другом, стоя у борта. На видеофрагменте видно, как один мужчина толкнул другого с такой силой, что тот едва не упал.

По информации «СЭ», отцы хоккеистов давно находились в конфликте из-за конкуренции в бизнесе. Случайно встретившись на матче детей, мужчины не смогли удержаться от дальнейшего выяснения отношений.

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Очевидец происшествия утверждает, что в зарождении конфликта также сыграла роль супруга одного из них, которая позволила себе оскорбления в сторону другого мужчины.

Когда тот в ответ нагрубил женщине, за нее заступился муж, крикнув сопернику: «Твои часики тикают. Я тебя заказал!»

Все эти угрозы звучали в непосредственной близости от детей, которые проводили свой матч в Спортивной школе №2 в Медведково.

Видимо, затем мужчины все же решили найти более укромное место для разбирательств, где можно было пообщаться не на виду у всех зрителей матча и юных хоккеистов. Они направились в буфет, который обычно пустует во время игры.

Однако там разрешить конфликт не удалось. Соперники все больше распалялись, а закончилось все тем, что

один из них достал травматический пистолет «Оса» и выстрелил другому прямо в голову.

Мужчина потерял достаточно крови, но, к счастью, остался жив. Кроме того, пуля прошла по касательной и, видимо, «лишь» снесла кожу.

Пострадавшему перебинтовали всю голову и на носилках увезли в больницу. По информации СМИ,

мужчина получил первую помощь и решил отказаться от дальнейшей госпитализации, поскольку ранение оказалось несерьезным.

В данный момент он уже должен был вернуться домой.

А вот его оппонент оказался задержан правоохранительными органами. Он не оказал никакого сопротивления полицейским и был доставлен в ближайшее ОВД.

Там на мужчину завели уголовное дело по статье 213 Уголовного кодекса Российской Федерации — «Хулиганство». По этой же статье в данный момент проходят, например, футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, которые в октябре 2018 года затеяли потасовку с чиновником Минпромторга Денисом Паком, гендиректором НАМИ Сергеем Гайсиным и водителем ведущей Первого канала Виталием Соловчуком. Однако в их случае есть отягчающие обстоятельства — игроков обвиняют в «деянии, совершенном группой лиц по предварительному сговору», за что можно сесть в тюрьму на семь лет.

В данном же случае никакого сговора не может быть, так как мужчина атаковал соперника в одиночку. Максимальный срок заключения, который он может получить, составляет пять лет.

Кроме того, стрелявшему также могут назначить штраф от 300 тысяч до 500 тысяч рублей либо принудительные работы на срок до пяти лет.

В пресс-службе Министерства внутренних дел России по Москве уже подтвердили информацию об инциденте.

«В районе 17 часов на улице Заповедная произошла стрельба, в ходе которой один мужчина причинил другому ранение из травматического оружия.

Подозреваемый был задержан, ему предъявлено обвинение по статье «Хулиганство», — говорится в заявлении пресс-службы.

На инцидент также отреагировали в Федерации хоккея Москвы. Пресс-атташе организации Екатерина Комендантова сообщила, что могут быть предприняты определенные действия для урегулирования ситуации.

«Мы разбираемся в ситуации и ждем выводов правоохранительных органов», — приводит слова Комендантовой Sport24.

К слову, злополучная игра, на которой встретились конфликтующие мужчины, завершилась со счетом 10:4 в пользу гостей — «Северной звезды».

«Звезда» занимает в данный момент первое место в турнирной таблице с восемью очками, в то время как «Дмитров» с одним баллом располагается лишь на шестом. За кого болели участники конфликта и играли ли их сыновья в разных командах, на данный момент неизвестно.

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