Украина не простит: форвард «Шахтера» бежит в Россию

Российская премьер-лига (РПЛ) в текущее зимнее трансферное окно может пополниться еще одним украинским футболистом. К переезду в Россию близок нападающий полтавской «Ворсклы» Владислав Кулач, права на которого принадлежат донецкому «Шахтеру».

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Как сообщает портал FootBoom, 25-летний форвард ради трансфера в один из клубов российского чемпионата отказался от предложения «Александрии», которая располагается на третьем месте в турнирной таблице Украинской премьер-лиги (УПЛ).

В переходе Кулача был заинтересован тренерский штаб команды во главе с Владимиром Шараном, который рассчитывал, что футболист поможет александрийскому клубу в борьбе за медали первенства и попадание в еврокубковую зону. Однако в связи с тем, что контрактными обязательствами украинский нападающий связан с «Шахтером», сделка могла не состояться. Но руководство донецкого клуба, за который Кулач за всю свою профессиональную карьеру не провел ни одного матча, дало добро на переход своего игрока в «Александрию» на условиях арендного соглашения.

9 февраля форвард должен был присоединиться к «горожанам» для проведения первого зимнего тренировочного сбора в Турции, однако вскоре пресс-служба александрийцев сообщила, что Кулач в заявку команды не попал.

Как отмечает источник, переговоры между клубами прошли успешно, однако стороны не смогли сойтись на условиях личного контракта. Отмечается, что решение отказаться от трансфера принял личного Кулач, которого не устроило финансовое предложение александрийской команды.

Срок арендного соглашения с «Ворсклой» у 25-летнего нападающего истекает в июле этого года. Однако сам футболист намерен продолжить карьеру в другом клубе. Кроме того, Кулач не поехал на первый зимний сбор с полтавчанами в Турцию.

В опубликованном на официальном сайте «Ворсклы» списке игроков молодой форвард отсутствует.

Подписав первый профессиональный контракт в 2010 году, Кулач в своей карьере не провел ни одной игры за главную команду «Шахтера». За этот период он выступал на правах аренды за шесть клубов, среди которых «Ильичевец», «Металлург» (прекратил свое существование в июне 2018 года. — прим. «Газета.Ru»), «Сталь», луганская «Заря», турецкий «Эскишехирспор» и «Ворскла», за который Кулач играет с июля 2017 года.

В текущем сезоне украинский форвард является лучшим бомбардиром команды на данный момент. За полтавчан он забил четыре мяча в 14 играх национального первенства, а также стал автором двух голов в групповом этапе Лиги Европы. В Группе Е «Ворскла» заняла третье место, потерпев пять поражений в шести матчах, и не смогла пробиться в плей-офф.

В октябре прошлого года Кулач впервые был вызван в сборную Украины.

Тренерский штаб желто-синих во главе с Андреем Шевченко принял решение заявить 25-летнего форварда в Лиге наций вместо травмированного Артема Кравца, который в свою очередь заменил в составе получившего повреждение Артема Беседина. При этом Кулач не сыграл за национальную сборную ни одного матча и был заявлен только на игру 4-го тура против команды Чехии (1:0). Форвард всю встречу просидел на скамейке запасных.

«Эмоции пока что не передать. Честно, я этого очень ждал. Я очень рад, что присоединюсь к команде. Это было неожиданностью», — приводит слова Кулача украинский телеканал Футбол 1.

Однако возможный переезд в Россию может обернуться для игрока завершением карьеры в сборной. Так, болельщики уже обвинили футболиста в предательстве, несмотря на то, что официальной информации о его трансфере нет, а также неизвестно, какой именно клуб заинтересован в услугах уроженца Донецка.

По их мнению, Кулач может «пойти по пути Ярослава Ракицкого», который этой зимой перешел из «Шахтера» в петербургский «Зенит». Трансфер 29-летнего украинца подвергся резкой критике со стороны общественности, экспертов и футболистов.

Так, защитник «Карпат» Артем Федецкий посчитал переезд своего соотечественника в Санкт-Петербург недопустимым.

«В сегодняшних обстоятельствах недопустимо переходить в чемпионат России, это однозначно. Как бы там ни было, нужно уважать свой народ, свою землю и край. У меня просто нет слов», — цитирует Федецкого ЛМН.

Позднее Федерация футбола Украины исключила Ракицкого из состава национальной сборной. Вероятно, в случае трансфера Кулача в клуб РПЛ произойдет аналогичная ситуация.

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