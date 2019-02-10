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Отцу хоккеиста выстрелили в голову: кошмар на детском матче

Отцу юного хоккеиста выстрелили в голову во время матча в Москве

Во время детского хоккейного матча отец юного игрока выстрелил другому родителю в голову. По информации СМИ, конфликт начался из-за жены одного из мужчин. Пострадавший потерял много крови и в данный момент находится в больнице. Агрессор был задержан полицией.

Детский хоккейный матч между командами 2008 года рождения «Северная Звезда» и «Дмитров» закончился стрельбой. По информации «СЭ», отцы двух юных хоккеистов сцепились между собой во время встречи на Кубок Москвы, которая состоялась в Спортивной школе №2 в Медведково.

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Однако причиной потасовки стали вовсе не события матча. Как сообщают СМИ, мужчины уже на протяжении нескольких месяцев находились в состоянии вражды из-за пересекающихся интересов в бизнесе, и случайная встреча на игре детей лишь стала катализатором конфликта.

Очевидец произошедшего утверждает, будто бы супруга одного из мужчин спровоцировала другого на грубость.

Муж решил заступиться за нее и с силой оттолкнул соперника, выкрикнув в его сторону ругательства и заявив: «Твои часики тикают. Я тебя заказал!»

Разборки начались непосредственно возле ледовой арены, однако после этой угрозы отцы хоккеистов направились в буфет. Там конфликт продолжался до тех пор, пока один из мужчин внезапно не вытащил травматический пистолет «Оса» и не выстрелил в оппонента.

Тот мгновенно упал, из головы начала хлестать кровь. Прибывшие на место врачи установили, что пуля, к счастью, прошла по касательной и не нанесла опасных для жизни повреждений. Тем не менее

пострадавший потерял много крови. Ему перебинтовали практически всю голову, после чего водрузили на носилки и увезли в больницу. Его состояние стабильно.

Стрелявший мужчина не стал сопротивляться вызванным на место сотрудникам правопорядка и сразу сдался. В данный момент он находится под стражей в одном из московских ОВД.

В пресс-службе Министерства внутренних дел России по Москве подтвердили факт стрельбы, однако не стали утверждать, что инцидент действительно произошел в стенах спортивной арены в непосредственной близости от детей.

«В районе 17 часов на улице Заповедная произошла стрельба, в ходе которой один мужчина причинил другому ранение из травматического оружия.

Подозреваемый был задержан, ему предъявлено обвинение по статье 213 Уголовного кодекса Российской Федерации «Хулиганство». Пострадавший доставлен в медицинское учреждение», — гласит официальное сообщение пресс-службы.

Хулиганством считается «грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу». Кроме того, в данном случае оно было совершено с применением оружия.

В качестве наказания стрелявшему родителю могут назначить штраф в размере от 300 до 500 тысяч до рублей, принудительные работы на период до пяти лет или же отправить его в тюрьму на тот же срок.

Стоит отметить, что травматическое оружие называется «не летальным», поскольку предназначается лишь для активной самообороны и не обладает достаточной мощью для того, чтобы убить человека. Таким образом, жизни пострадавшего в теории ничего не должно было угрожать.

Однако пуля могла угодить в глаз или в висок, и в таком случае последствия оказались бы куда печальнее. Бесствольная травматическая «Оса» стреляет тяжелым шариком из плотной резины с металлическим сердечником. Попадание из этого пистолета сравнивают с ударом молотка.

В 2010 году замначальника департамента охраны общественного порядка МВД, генерал-майор милиции Леонид Веденов сообщал, что

за предыдущие пять лет от выстрелов из травматического оружия погибли 65 человек.

Критики «травматики» отмечают, что обладатели «не летальных» пистолетов могут относиться к использованию своего оружия несколько безалаберно, поскольку понимают, что в теории их жертва не должна умереть. По этой причине они иногда применяют «Осу» даже в тех ситуациях, когда без этого можно вполне обойтись, — в том числе и в бытовых ссорах.

Напомним, по закону человек имеет право иметь не больше двух единиц огнестрельного оружия ограниченного поражения (ОООП), к которому относится и «Оса». Перед покупкой пистолета гражданин должен пройти медкомиссию, чтобы доказать свою вменяемость, а также закончить специальное обучение по использованию оружия.

Также после внесения поправок к закону «Об оружии» в 2011 году было запрещено находиться с оружием на массовых мероприятиях,

вроде митингов, и в образовательных и развлекательных учреждениях. Приходить на детский хоккейный матч с «травматикой» тоже было нельзя.

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