«Ничего, кроме мучений»: Кубок мира в Америке под угрозой

Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов заявил, что этапы Кубка мира по биатлону не должны проводиться в Северной Америке. По его словам, эти старты не приносят спортсменам и организаторам ничего, кроме мучений из-за погодных условий, другого часового пояса и долгих перелетов.

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Тихонов собрался обратиться в Международный союз биатлонистов (IBU) с предложением исключить североамериканские этапы из Кубка мира.

«Я по этому вопросу еще с бывшим президентом IBU Андерсом Бессебергом скандалил восемь лет назад, будучи первым вице-президентом организации и говоря о том, что надо отменить североамериканские этапы.

Это огромнейшие затраты для национальных федераций, плюс смена часовых поясов и долгий перелет никому не нужны в середине сезона.

Сейчас буду писать в адрес исполкома и комиссии спортсменов, чтобы в будущем отменить этапы. Америка не нужна, там нет ничего, кроме мучений», — сказал Тихонов.

В Северной Америке проводится два этапа. В этом году биатлонисты выступают в канадском Кэнморе и американском Солт-Лейк Сити.

На североамериканские соревнования отправились только два лидера российской сборной — Александр Логинов и Евгений Гараничев.

Другие ведущие биатлонисты предпочли пропустить эти старты и остаться в Европе. При этом тот факт, что Логинов отправился в Канаду, Тихонов посчитал полной безграмотностью.

«Относительно состава вопросы нужно задавать Анатолию Хованцеву и тренерам, я на все это натурально наплевал, потому что безграмотность полнейшая. Я бы Александра Логинова в Канаду не отпустил, отправил бы его в Минск на чемпионат Европы. В Канаде часовой пояс, морозы за -20, я в этом никакого смысла не вижу абсолютно», — цитирует Тихонова «Матч ТВ».

Впрочем, такая ситуация возникла не только в стане сборной России. Другие именитые спортсмены, среди которых олимпийский чемпион из Франции Мартен Фуркад, также приняли решение не отправляться в Канаду.

Уже после того, как этап в Кэнморе стартовал, организаторы столкнулись с многочисленными проблемами из-за аномальных морозов.

Температура опускалась до -30, а при таком показателе запрещено проводить гонки.

Организаторы несколько раз меняли даты и время различных стартов, а женская эстафета и вовсе находилась под угрозой отмены. Когда гонка все же состоялась, мало кто показал там свой привычный результат. Россиянки, например, полностью провалили эстафету, только чудом сумев попасть в десятку.

Также было принято решение изменить формат соревнований. Вместо масс-стартов будут проведены спринтерские гонки.

«Мы согласовали изменения с командами, оргкомитетом, медицинским делегатом и вещательными компаниями. Наш приоритет — здоровье спортсменов и проведение честных и безопасных соревнований»,

— приводит слова гоночного директора IBU Борута Нунара официальный сайт организации.

В индивидуальных гонках Международный союз принял решение сократить штрафное время. В случае промаха биатлонисты будут получать вместо одной штрафной минуты 45 секунд.

Также из-за аномальных морозов были сокращены дистанции индивидуальных гонок. Мужчины должны были преодолеть 15 км вместо 20 км, а женщины — 12,5 км вместо 15 км.

Дошло до того, что из-за холодов на этап не могли собраться зрители, и организаторы были вынуждены искать их по объявлению.

Как отмечалось на сайте лыжного клуба Кэнмора, организаторам были необходимы 200-300 человек, которые бы могли заполнить трибуны.

9 февраля в Кэнморе должны были состояться спринтерские гонки, но организаторы вновь приняли решение перенести старты из-за морозов.

Согласно новому расписанию, мужчины пробегут спринт 10 числа в 22.20 по московскому времени, а женщины стартуют 11 февраля в 00.45.

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