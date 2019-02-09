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«Ничего, кроме мучений»: Кубок мира в Америке под угрозой

Олимпийский чемпион выступил против этапов КМ по биатлону в Северной Америке

Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов жестко раскритиковал этапы Кубка мира по биатлону, которые проводятся в Северной Америке. Из-за аномальных морозов в канадском Кэнморе вновь было изменено расписание. По словам Тихонова, такие соревнования не приносят ничего, кроме мучений.

Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов заявил, что этапы Кубка мира по биатлону не должны проводиться в Северной Америке. По его словам, эти старты не приносят спортсменам и организаторам ничего, кроме мучений из-за погодных условий, другого часового пояса и долгих перелетов.

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Тихонов собрался обратиться в Международный союз биатлонистов (IBU) с предложением исключить североамериканские этапы из Кубка мира.

«Я по этому вопросу еще с бывшим президентом IBU Андерсом Бессебергом скандалил восемь лет назад, будучи первым вице-президентом организации и говоря о том, что надо отменить североамериканские этапы.

Это огромнейшие затраты для национальных федераций, плюс смена часовых поясов и долгий перелет никому не нужны в середине сезона.

Сейчас буду писать в адрес исполкома и комиссии спортсменов, чтобы в будущем отменить этапы. Америка не нужна, там нет ничего, кроме мучений», — сказал Тихонов.

В Северной Америке проводится два этапа. В этом году биатлонисты выступают в канадском Кэнморе и американском Солт-Лейк Сити.

На североамериканские соревнования отправились только два лидера российской сборной — Александр Логинов и Евгений Гараничев.

Другие ведущие биатлонисты предпочли пропустить эти старты и остаться в Европе. При этом тот факт, что Логинов отправился в Канаду, Тихонов посчитал полной безграмотностью.

«Относительно состава вопросы нужно задавать Анатолию Хованцеву и тренерам, я на все это натурально наплевал, потому что безграмотность полнейшая. Я бы Александра Логинова в Канаду не отпустил, отправил бы его в Минск на чемпионат Европы. В Канаде часовой пояс, морозы за -20, я в этом никакого смысла не вижу абсолютно», — цитирует Тихонова «Матч ТВ».

Впрочем, такая ситуация возникла не только в стане сборной России. Другие именитые спортсмены, среди которых олимпийский чемпион из Франции Мартен Фуркад, также приняли решение не отправляться в Канаду.

Уже после того, как этап в Кэнморе стартовал, организаторы столкнулись с многочисленными проблемами из-за аномальных морозов.

Температура опускалась до -30, а при таком показателе запрещено проводить гонки.

Организаторы несколько раз меняли даты и время различных стартов, а женская эстафета и вовсе находилась под угрозой отмены. Когда гонка все же состоялась, мало кто показал там свой привычный результат. Россиянки, например, полностью провалили эстафету, только чудом сумев попасть в десятку.

Также было принято решение изменить формат соревнований. Вместо масс-стартов будут проведены спринтерские гонки.

«Мы согласовали изменения с командами, оргкомитетом, медицинским делегатом и вещательными компаниями. Наш приоритет — здоровье спортсменов и проведение честных и безопасных соревнований»,

— приводит слова гоночного директора IBU Борута Нунара официальный сайт организации.

В индивидуальных гонках Международный союз принял решение сократить штрафное время. В случае промаха биатлонисты будут получать вместо одной штрафной минуты 45 секунд.

Также из-за аномальных морозов были сокращены дистанции индивидуальных гонок. Мужчины должны были преодолеть 15 км вместо 20 км, а женщины — 12,5 км вместо 15 км.

Дошло до того, что из-за холодов на этап не могли собраться зрители, и организаторы были вынуждены искать их по объявлению.

Как отмечалось на сайте лыжного клуба Кэнмора, организаторам были необходимы 200-300 человек, которые бы могли заполнить трибуны.

9 февраля в Кэнморе должны были состояться спринтерские гонки, но организаторы вновь приняли решение перенести старты из-за морозов.

Согласно новому расписанию, мужчины пробегут спринт 10 числа в 22.20 по московскому времени, а женщины стартуют 11 февраля в 00.45.

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