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«Готовы забить друг друга»: призер Игр в Сочи осудила россиян

Бронзовый призер Игр-2014 упрекнула россиян в неуважении друг к другу

Бронзовый призер Олимпийских игр Алена Заварзина раскритиковала нрав россиян, которые, по ее мнению, «готовы забить друг друга». Сноубордистка рассказала, что ее супругу Вику Уайлду из-за этого непросто было привыкнуть к жизни в России.

Алена Заварзина, бронзовый призер Олимпийских игр 2014 года в Сочи, рассказала о сложностях своего супруга Вика Уайлда приспособиться к жизни в России. Уайлд — единственный в истории сноубордист, выигравший две золотые медали на одной Олимпиаде. До сезона-2010/11 включительно Вик выступал за США, а после женитьбы на Заварзиной получил российский паспорт и на Олимпиаде в Сочи выступал под флагом России.

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По словам 29-летней Заварзиной, ее супругу американского происхождения пришлось нелегко адаптироваться в России. Как отметила спортсменка, всему виной нрав местных жителей. Сноубордистка в частности заявила, что россияне склонны нарушать личность пространство, а также «готовы забить друг другу».

«В России тяжело привыкнуть к тому, что нарушают твое личное пространство», — начала Заварзина.

«Например, в очередях. Нет у нас уважения. Не думаю, что кто-то может отрицать этот факт.

Мы друг друга не любим, не уважаем. Брат брата никогда не спасет. Мы готовы друг друга забить.

У нашей нации такое есть, да. Реально, посмотрите на пробки», — заявила спортсменка в интервью «Матч ТВ».

В настоящее время Заварзина занимает пост вице-президента Федерации сноуборда России. Профессиональную карьеру она завершила в сентябре прошлого года. И уходила также не без скандала. Тогда девушка рассказала, что ей не просто не начислили обещанные надбавки к зарплате, а полностью не выплатили оклад. Заварзина тогда была уверена, что она не нужна отечественному спорту.

«В общем, я не сильно нужна российскому спорту.

Поэтому я подумала, что вселенная говорит мне, что пора заканчивать с этим.

Три месяца я была в прострации и депрессии, потому что не знала, что делать дальше. Понимала только, что связывать свое будущее со структурой спорта я не хочу. Эта структура выбила из меня весь дух», — говорила спортсменка.

По словам Заварзиной, ее карьера завершилась из-за бюрократических проволочек. Все проблемы, которые возникали у спортсменки, ей предлагали решать самостоятельно.

«Выиграв общий зачет КМ в 2017 году, я не получила не то что надбавки к зарплате, а вообще зарплату за последующий сезон. Заняв на Олимпиаде четвертое место, я не получила компенсации за свои расходы на спортивного психолога и президентской стипендии. После побед в олимпийской дисциплине на чемпионатах России в последние два года мне предлагали решать свои проблемы самой», — рассказывала она.

Сейчас Заварзина не планирует возвращаться в большой спорт. Уайлд заявил, что его супруга приняла окончательно решение о завершении профессиональной карьеры.

«Алена могла бы еще выступать. Но ее решение — окончательное»,

— приводит слова спортсмена ТАСС.

Заварзина является бронзовым призером Олимпиады в параллельном гигантском слаломе. На чемпионате мира в 2011 году она выиграла золото, также в ее активе серебро и бронза мировых первенств. В 2017 году россиянка стала обладательницей Кубка мира в параллельном гигантском слаломе и заняла второе место в зачете параллельных дисциплин.

Что же до ее отношений с Уайлдом, то спортсмены познакомились в 2009 году. А еще спустя два года пара сыграла свадьбу. Как сейчас вспоминает Заварзина, никакой романтики в момент предложения руки и сердца не было.

«Честно?

Я сидела и плакала в машине, говоря Вику: «А можно мне уже предложение сделать?»

Он остановился на берегу реки и сказал: «Ну это самое, выходи за меня», присев на одно колено. Так что никакой романтики не было», — сказала девушка.

32-летний Уайлд стал первым в истории представителем сборной России по сноуборду, выигравшим олимпийское золото. После Игр в Сочи ему было присвоено звание заслуженного мастера спорта.

Уайлд — один из тех многочисленных российских спортсменов, которым не посчастливилось выступить на Олимпийских играх в Пхенчхане. Сноубордист рассказывал, что тогда его «олимпийский дух был сломлен», однако он никогда не согласится с решением Международного олимпийского комитета (МОК) отстранить от Игр-2018 российских атлетов.

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