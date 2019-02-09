Подготовка к финалу: Туктамышева упала в Словении. LIVE

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Оценка Куючу — 35,30 балла.
Следующей катается Маруша Удрих из Словении. Зрители встречают еще одну свою соотечественницу аплодисментами. Видимо, она не так известна, как Даша Грм, потому что овации не очень громкие.
Ох, как больно! С последнего прыжка — акселя — турчанка и вовсе падает всем телом на лед... И это в самый напряженный момент в композиции. Техника подводит очень сильно.
Музыка постепенно разгоняется, присоединяются ударные инструменты, а вот прыжки у Синем все слабее и слабее. Кажется, уже два были завалены из-за бабочек или, по крайней мере, сильно недокручены.
Следующей выступает спортсменка из Турции Синем Куючу. Она выбрала лиричную композицию Je T'aime Encore с французским вокалом.
Внезапная концовка номера с обрывающейся музыкой оставила зрителей в приятном шоке. Однако технической сложности было немного. Оценка словенки — 52,01.
Музыка неожиданно становится очень напористой и даже агрессивной, и фигуристка уходит в дорожку шагов и динамичные вращения.
Темп все увеличивается, и словенка показывает каскад из тройного и двойного прыжков под овации родной публики.
Звучит лиричная музыка клавишных песни Bloodstream в исполнении Tokio Myers, и Даша исполняет первый тройной прыжок без ошибок.
На лед выходит фигуристка из Словении с необычной фамилией — Даша Грм. Местные болельщики кричат во всю мощь, приветствуя соотечественницу.
Тем временем на льду уже участницы последней разминки.
София не допустила серьезных ошибок, хотя и сложных элементов вроде каскади три+три у нее не было. Оценка австрийки — 52,47 балла. Это второе промежуточное место после Туктамышевой на данный момент.
Выступает София Шаллер из Австрии под энергичную композицию с восточными мотивами «Paint it, Black» за авторством Рамина Джавади. Ее встречают неожиданно громкими овациями — видимо, из Австрии тоже добралось немало фанатов.
Оценка Туктамышевой — 65,66 балла. Это больше всех предыдущих баллов, но реальных конкуренток у нее в Словении совсем нет, так что сравнивать нужно не с ними, а с потенциальными оценками участниц ЧМ. И вот здесь все печально.
Тройной тулуп и лутц фигуристка исполнила, однако стабильности после большого перерыва, связанного с болезнью, ей все-таки не хватает. Аксель, только благодаря которому она может навязать серьезную конкуренцию на чемпионате мира, не получился. Алексей Мишин разводит руками и что-то объясняет своей подопечной. В комментариях уже вовсю обсуждают, что у Евгении Медведевой повысились шансы на поездку на мировое первенство.
Ужас! Туктамышева упала с тройного акселя прямо на пятую точку. Но вроде бы смогла докрутить все обороты — единственная радость...
Звучит игривое Assassin's Tango из фильма «Мистер и миссис Смит», и фигуристка начинает поводить плечами на льду в своем неповторимом стиле. И начинается долгий заход на тройной аксель...
Следующей выступает Елизавета Туктамышева! Так громко здесь еще никого не встречали. Конечно, после провала соотечественницы кататься нелегко, так что мы желаем удачи Императрице.
Оценка россиянки — 46,38. Конечно, совсем не такого мы ожидали, хотя это и выводит Настю на промежуточное третье место.
Ой, беда! Гулякова просто подъехала к бортику и начала проделывать какие-то манипуляции с ботинком. Видимо, развязались шнурки. За остановку снимут много баллов! Это провал...
Аксель не удался — бабочка...
Мы снова слышим какие-то тореадорские мотивы — это композиция на испанском Malaguena («Девушка из Малаги»). Первый каскад был очень поход на тройной флип + тройной тулуп, и фанаты встретили его громкими криками. Неужели у нас каскад три+три?
А вот теперь выступает россиянка Анастасия Гулякова! Трибуны взрываются овациями.
Оценка Пиредды — 51,63 балла. Она выходит на промежуточное первое место даже без акселя! Вот это да.
Поклонники фигурного катания, которые смотрят трансляцию в Youtube, задаются в чате вопросом «Тараканова, это ты?» Но нет, это совсем не Настя. Каскад был с двойным прыжком — снова не очень сложное выступление.
Честно говоря, номер Таракановой смотрится на порядок энергичнее. Итальянка завалила первый же элемент — двойной аксель, сделав на нем бабочку. Девушка вроде бы оторвалась ото льда, но вот крутиться совсем не стала.
Первой в этой разминке выступает Марина Пиредда из Италии! Она катается в багровом платье под страстное танго Querer («Любить» или «Хотеть» в переводе с испанского, где это обозначается одним словом). Под эту же композицию в этом сезоне выступает российская юниорка Анастасия Тараканова.
Наконец, судьи рассмотрели все недочеты Фружины и объявляют ее оценку — 35,55 балла. Вот такие у нас результаты по итогам первой разминки:
Пока венгерка ожидает оценок, на льду уже показались девушки из второй группы разминки. Среди них — россиянки Анастасия Гулякова и Елизавета Туктамышева, которых приветствуют громкими криками местные (и, наверное, российские) фанаты.
Фружина исполняет каскад тройной сальхов + двойной тулуп, однако вот с остальными прыжками пока непонятка: то ли докрутила, то ли нет двойной аксель. Такая же проблема с риттбергером. Фигуристки у нас пока не падают, но исполняемые ими элементы настолько не сложные, что рассчитывать на приемлемые оценки просто невозможно.
Девушка катается под чувственную французскую композицию с мощным женским голосом Je Vais T'aimer («Я буду любить тебя»).
Закрывает первую разминку Фружина Медьеши из Венгрии!
Видимо, каскад ожидался с каким-то из сделанных тройных прыжков, но девушка не смогла его сделать. Немало баллов теперь потеряет Цвиянович... Хотя в целом выступление смотрелось бодренько, благо, композиция довольно динамичная.
Оценка хорватки — 39,35 балла.
Хмм, еще ведь должен быть аксель? К какому элементу Хана собирается присоединять каскад? Неужели она решила обойтись без этого элемента?
Девушка катается в темно-фиолетовом платье с вырезом на спине под знаменитую California Dreaming. Первый прыжок — тройной сальхов — получился с приземлением на две ноги (степ-аут), а вот следующий — тройной флип — без явных ошибок.
На льду появляется Хана Цвиянович из Хорватии! Зрители горячо приветствуют ее аплодисментами. Недавно на чемпионате Европы она заняла в короткой программе лишь 34-е место и расстроила фанатов из своей страны. Посмотрим, что покажет фигуристка на этот раз.
Оценка Морките — 38,27 балла. Еще меньше, чем у Спурс. Не самые сложные программы мы сейчас видим, конечно.
Каскад из тройного риттбергера и двойного тулупа, кажется, вышел немного недокрученным.
Грета расчерчивает лед дорожкой шагов, даже иногда опускаясь на колени и чувственно проносясь перед зрителями.
Следующей выступает Грета Морките из Литвы! Девушка катается в платье нежно-голубого цвета с блестками, которое переходит в насыщенный темно-синий цвет. Напоминает небо — и не зря, ведь в качестве композиции к номеру Морките выбрала саундтрек из аниме «Ходячий замок Хаула», где герои большую часть времени пребывали на большой высоте в своем волшебном замке.
Оценка Спурс — 48,35 балла. Невысокий результат, конечно.
Номер завершается не очень быстрым вращением. Среднее по качеству и скорости выступление, но не провальное.
Играет блюз с завывающей гитарой, и Кристен в черном платье с игривой полоской серебра, наискось прорезающей темную ткань, исполняет каскад из тройного и двойного прыжков. К счастью, на этот раз без ошибок.
Эх, с первого же прыжка — двойного аксели — чуть не упала девушка! Ей пришлось сильно накрениться вперед и опереться рукой на лед, но все-таки удалось удержаться на ногах.
Участницы первой группы уже вышли на лед разминаться! Вот кто порадует нас своими выступлениями в ближайшее время:
Туктамышева исполняет самый сложный элемент из всех, что пока что демонстрировали женщины во взрослом катании, — аксель в три с половиной оборота. Надеемся, что уже в этой короткой программе фигуристка его покажет. На тренировках в преддверии турнира у Елизаветы уже получался этот элемент.
К сожалению, из-за болезни Елизавете пришлось пропустить чемпионат России, а также чемпионат Европы. Теперь ученице Алексея Мишина необходимо доказывать, что она вернулась в оптимальную форму и достойна поездки на самый важный турнир сезона — чемпионат мира, который состоится в марте в японской Сайтаме.
Самой статусной фигуристкой на этом турнире станет россиянка Елизавета Туктамышева, которая в этом сезоне уже завоевала бронзу в финале Гран-при (и это в 22 года), уступив только Алине Загитовой и Рике Кихире.
Здравствуйте, уважаемые любители фигурного катания. Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция короткой программы в соревновании женщин-одиночниц на турнире Dragon Trophy в Словении.
Первой на лед вышла британка Кристен Спурс, которая в этом сезоне принимала участие в этапах юниорского Гран-при.
Кстати, в преддверии этого турнира Туктамышева прогулялась по Любляне вместе с фигуристом Андреем Лазукиным, с которым состоит в романтических отношениях.