Подготовка к финалу: Туктамышева упала в Словении. LIVE

Фружина исполняет каскад тройной сальхов + двойной тулуп, однако вот с остальными прыжками пока непонятка: то ли докрутила, то ли нет двойной аксель. Такая же проблема с риттбергером. Фигуристки у нас пока не падают, но исполняемые ими элементы настолько не сложные, что рассчитывать на приемлемые оценки просто невозможно.