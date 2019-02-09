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Подготовка к финалу: Туктамышева упала в Словении. LIVE

Онлайн-трансляция короткой программы женщин на турнире Dragon Trophy

В словенской Любляне проходят соревнования женского одиночного катания в рамках турнира Dragon Trophy с участием Елизаветы Туктамышевой. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию короткой программы.
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Трансляция
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17:31

Оценка Куючу — 35,30 балла.

17:32

Следующей катается Маруша Удрих из Словении. Зрители встречают еще одну свою соотечественницу аплодисментами. Видимо, она не так известна, как Даша Грм, потому что овации не очень громкие.

17:30

Ох, как больно! С последнего прыжка — акселя — турчанка и вовсе падает всем телом на лед... И это в самый напряженный момент в композиции. Техника подводит очень сильно.

17:29

Музыка постепенно разгоняется, присоединяются ударные инструменты, а вот прыжки у Синем все слабее и слабее. Кажется, уже два были завалены из-за бабочек или, по крайней мере, сильно недокручены.

17:28

Следующей выступает спортсменка из Турции Синем Куючу. Она выбрала лиричную композицию Je T'aime Encore с французским вокалом.

17:26

Внезапная концовка номера с обрывающейся музыкой оставила зрителей в приятном шоке. Однако технической сложности было немного. Оценка словенки — 52,01.

17:25

Музыка неожиданно становится очень напористой и даже агрессивной, и фигуристка уходит в дорожку шагов и динамичные вращения.

17:24

Темп все увеличивается, и словенка показывает каскад из тройного и двойного прыжков под овации родной публики.

17:23

Звучит лиричная музыка клавишных песни Bloodstream в исполнении Tokio Myers, и Даша исполняет первый тройной прыжок без ошибок.

17:22

На лед выходит фигуристка из Словении с необычной фамилией — Даша Грм. Местные болельщики кричат во всю мощь, приветствуя соотечественницу.

17:18

Тем временем на льду уже участницы последней разминки.

17:15

София не допустила серьезных ошибок, хотя и сложных элементов вроде каскади три+три у нее не было. Оценка австрийки — 52,47 балла. Это второе промежуточное место после Туктамышевой на данный момент.

17:13

Выступает София Шаллер из Австрии под энергичную композицию с восточными мотивами «Paint it, Black» за авторством Рамина Джавади. Ее встречают неожиданно громкими овациями — видимо, из Австрии тоже добралось немало фанатов.

17:11

Оценка Туктамышевой — 65,66 балла. Это больше всех предыдущих баллов, но реальных конкуренток у нее в Словении совсем нет, так что сравнивать нужно не с ними, а с потенциальными оценками участниц ЧМ. И вот здесь все печально.

17:09

Тройной тулуп и лутц фигуристка исполнила, однако стабильности после большого перерыва, связанного с болезнью, ей все-таки не хватает. Аксель, только благодаря которому она может навязать серьезную конкуренцию на чемпионате мира, не получился. Алексей Мишин разводит руками и что-то объясняет своей подопечной. В комментариях уже вовсю обсуждают, что у Евгении Медведевой повысились шансы на поездку на мировое первенство.

Туктамышева
Reuters
Елизавета Туктамышева
17:07

Ужас! Туктамышева упала с тройного акселя прямо на пятую точку. Но вроде бы смогла докрутить все обороты — единственная радость...

17:05

Звучит игривое Assassin's Tango из фильма «Мистер и миссис Смит», и фигуристка начинает поводить плечами на льду в своем неповторимом стиле. И начинается долгий заход на тройной аксель...

17:04

Следующей выступает Елизавета Туктамышева! Так громко здесь еще никого не встречали. Конечно, после провала соотечественницы кататься нелегко, так что мы желаем удачи Императрице.

Туктик -- 22 7
Нина Зотина/РИА "Новости"
Елизавета Туктамышева выступает с короткой программой в женском одиночном катании на контрольных прокатах сборной России по фигурному катанию в Cочи, 2017 год
17:03

Оценка россиянки — 46,38. Конечно, совсем не такого мы ожидали, хотя это и выводит Настю на промежуточное третье место.

17:03

Ой, беда! Гулякова просто подъехала к бортику и начала проделывать какие-то манипуляции с ботинком. Видимо, развязались шнурки. За остановку снимут много баллов! Это провал...

17:02

Аксель не удался — бабочка...

17:00

Мы снова слышим какие-то тореадорские мотивы — это композиция на испанском Malaguena («Девушка из Малаги»). Первый каскад был очень поход на тройной флип + тройной тулуп, и фанаты встретили его громкими криками. Неужели у нас каскад три+три?

16:59

А вот теперь выступает россиянка Анастасия Гулякова! Трибуны взрываются овациями.

16:58

Оценка Пиредды — 51,63 балла. Она выходит на промежуточное первое место даже без акселя! Вот это да.

16:56

Поклонники фигурного катания, которые смотрят трансляцию в Youtube, задаются в чате вопросом «Тараканова, это ты?» Но нет, это совсем не Настя. Каскад был с двойным прыжком — снова не очень сложное выступление.

16:55

Честно говоря, номер Таракановой смотрится на порядок энергичнее. Итальянка завалила первый же элемент — двойной аксель, сделав на нем бабочку. Девушка вроде бы оторвалась ото льда, но вот крутиться совсем не стала.

16:54

Первой в этой разминке выступает Марина Пиредда из Италии! Она катается в багровом платье под страстное танго Querer («Любить» или «Хотеть» в переводе с испанского, где это обозначается одним словом). Под эту же композицию в этом сезоне выступает российская юниорка Анастасия Тараканова.

16:48

Наконец, судьи рассмотрели все недочеты Фружины и объявляют ее оценку — 35,55 балла. Вот такие у нас результаты по итогам первой разминки:

16:47

Пока венгерка ожидает оценок, на льду уже показались девушки из второй группы разминки. Среди них — россиянки Анастасия Гулякова и Елизавета Туктамышева, которых приветствуют громкими криками местные (и, наверное, российские) фанаты.

Елизавета Туктамышева
Александр Вильф/РИА "Новости"
16:45

Фружина исполняет каскад тройной сальхов + двойной тулуп, однако вот с остальными прыжками пока непонятка: то ли докрутила, то ли нет двойной аксель. Такая же проблема с риттбергером. Фигуристки у нас пока не падают, но исполняемые ими элементы настолько не сложные, что рассчитывать на приемлемые оценки просто невозможно.

16:43

Девушка катается под чувственную французскую композицию с мощным женским голосом Je Vais T'aimer («Я буду любить тебя»).

16:43

Закрывает первую разминку Фружина Медьеши из Венгрии!

16:41

Видимо, каскад ожидался с каким-то из сделанных тройных прыжков, но девушка не смогла его сделать. Немало баллов теперь потеряет Цвиянович... Хотя в целом выступление смотрелось бодренько, благо, композиция довольно динамичная.

16:43

Оценка хорватки — 39,35 балла.

16:40

Хмм, еще ведь должен быть аксель? К какому элементу Хана собирается присоединять каскад? Неужели она решила обойтись без этого элемента?

16:39

Девушка катается в темно-фиолетовом платье с вырезом на спине под знаменитую California Dreaming. Первый прыжок — тройной сальхов — получился с приземлением на две ноги (степ-аут), а вот следующий — тройной флип — без явных ошибок.

16:37

На льду появляется Хана Цвиянович из Хорватии! Зрители горячо приветствуют ее аплодисментами. Недавно на чемпионате Европы она заняла в короткой программе лишь 34-е место и расстроила фанатов из своей страны. Посмотрим, что покажет фигуристка на этот раз.

16:36

Оценка Морките — 38,27 балла. Еще меньше, чем у Спурс. Не самые сложные программы мы сейчас видим, конечно.

16:35

Каскад из тройного риттбергера и двойного тулупа, кажется, вышел немного недокрученным.

16:34

Грета расчерчивает лед дорожкой шагов, даже иногда опускаясь на колени и чувственно проносясь перед зрителями.

16:33

Следующей выступает Грета Морките из Литвы! Девушка катается в платье нежно-голубого цвета с блестками, которое переходит в насыщенный темно-синий цвет. Напоминает небо — и не зря, ведь в качестве композиции к номеру Морките выбрала саундтрек из аниме «Ходячий замок Хаула», где герои большую часть времени пребывали на большой высоте в своем волшебном замке.

16:31

Оценка Спурс — 48,35 балла. Невысокий результат, конечно.

16:30

Номер завершается не очень быстрым вращением. Среднее по качеству и скорости выступление, но не провальное.

16:29

Играет блюз с завывающей гитарой, и Кристен в черном платье с игривой полоской серебра, наискось прорезающей темную ткань, исполняет каскад из тройного и двойного прыжков. К счастью, на этот раз без ошибок.

16:28

Эх, с первого же прыжка — двойного аксели — чуть не упала девушка! Ей пришлось сильно накрениться вперед и опереться рукой на лед, но все-таки удалось удержаться на ногах.

16:18

Участницы первой группы уже вышли на лед разминаться! Вот кто порадует нас своими выступлениями в ближайшее время:

16:15

Туктамышева исполняет самый сложный элемент из всех, что пока что демонстрировали женщины во взрослом катании, — аксель в три с половиной оборота. Надеемся, что уже в этой короткой программе фигуристка его покажет. На тренировках в преддверии турнира у Елизаветы уже получался этот элемент.

16:10

К сожалению, из-за болезни Елизавете пришлось пропустить чемпионат России, а также чемпионат Европы. Теперь ученице Алексея Мишина необходимо доказывать, что она вернулась в оптимальную форму и достойна поездки на самый важный турнир сезона — чемпионат мира, который состоится в марте в японской Сайтаме.

Туктик -- 22 5
Владимир Песня/РИА "Новости"
Елизавета Туктамышева участвует в показательных выступлениях на чемпионате Европы по фигурному катанию в Стокгольме, 2015 год
16:05

Самой статусной фигуристкой на этом турнире станет россиянка Елизавета Туктамышева, которая в этом сезоне уже завоевала бронзу в финале Гран-при (и это в 22 года), уступив только Алине Загитовой и Рике Кихире.

16:00

Здравствуйте, уважаемые любители фигурного катания. Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция короткой программы в соревновании женщин-одиночниц на турнире Dragon Trophy в Словении.

16:26

Первой на лед вышла британка Кристен Спурс, которая в этом сезоне принимала участие в этапах юниорского Гран-при.

16:21

Кстати, в преддверии этого турнира Туктамышева прогулялась по Любляне вместе с фигуристом Андреем Лазукиным, с которым состоит в романтических отношениях.