Без Непряевой и Устюгова: россияне сражаются в Лахти. LIVE

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Зенит Сарпсборг 08
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Италия / Серия А
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КьевоРома
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Германия / Бундеслига
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МайнцБайер
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Франция / Лига 1
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ДижонМарсель
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Испания / Примера
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ВальядолидВильярреал
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НХЛ / регулярный чемпионат
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Нью-Йорк РейнджерсКаролина Харрикейнз
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Евролига
20:00
ЦСКА Реал Мадрид
82:78
закончен
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Фенербахче Панатинаикос
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Баскония Бавария
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НБА / регулярный чемпионат
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Вашингтон УизардсКливленд Кавальерс
119:106
закончен
03:00
Филадельфия СиксерсДенвер Наггетс
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03:30
Бруклин НетсЧикаго Буллз
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закончен
04:30
Даллас МавериксМилуоки Бакс
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закончен
05:00
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закончен
05:30
Нью-Орлеан ПеликансМиннесота Тимбервулвз
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Сакраменто КингзМайами Хит
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Биатлон / Кубок мира по биатлону, 7-й этап
22:30
Эстафета 4х7,5 км, мужчины
1
Норвегия
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закончен
00:45
Эстафета 4х6, женщины
1
Германия
1:10.16,3
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Российских паралимпийцев восстановили условно в правах
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ЖиронаУэска
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Кристал ПэласВест Хэм Юнайтед
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Бостон БрюинзЛос-Анджелес Кингз
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Оттава СенаторзВиннипег Джетс
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Сент-Луис БлюзНэшвилл Предаторз
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Вашингтон КэпиталзФлорида Пантерз
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23:00
Нью-Джерси ДэвилзКаролина Харрикейнз
не начался
23:00
Баффало СэйбрзВиннипег Джетс
не начался
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Бостон БрюинзКолорадо Эвеланш
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23:00
Чикаго БлэкхоуксДетройт Ред Уингз
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Флорида ПантерзТампа-Бэй Лайтнинг
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Даллас МавериксПортленд Трэйл Блэйзерс
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Филадельфия СиксерсЛос-Анджелес Лейкерс
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02:00
Сакраменто КингзФиникс Санз
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03:30
Атланта ХоуксОрландо Мэджик
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04:30
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Без Непряевой и Устюгова: россияне сражаются в Лахти. LIVE

Онлайн женского и мужского спринта на этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Лахти

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В Лахти проходит девятый этап Кубка мира по лыжным гонкам. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию женского и мужского спринта.
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16:01

Вторым стал итальянец Федерико Пелегрино, а вот первым пришел как раз-таки Клебо!

15:59

Отдельно отметим Йоханнесена Клебо, который бежит в первой группе! Силен норвежец.

15:57

А вот и мужчины собираются стартовать!

15:56

Норвежка Ханна Фальк приходит первой! А вот у словенки Евы Урих ничего не получается к сожалению.

15:53

В этой группе бежит представительница Белоруссии Анастасия Кириллова.

15:52

Стартует пятая группа лыжниц!

15:50

Ах, как обидно! Матвеева застряла во второй группе, а на финише очень мощную скорость набрала, но не хватило пространства. Третья она.

15:47

Опытная Наталья Матвеева бежит в следующей группе четвертьфиналистов! Удачи!

15:46

Помешала Соболевой заминка с норвежкой на повороте, да еще и лыжи заметно плохо работали.

15:45

Хагстрем выиграет этот заезд. Соболева — только шестая, последняя...

15:42

Норвежка Стенсеф едва не упала на повороте, да еще и Соболевой помешала. Обидно.

15:40

Третья группа четвертьфинала! Болеем за Елену Соболеву.

15:38

Вау, вот это финиш от Майкен Фалла! Фендрих немного запнулась на прямой. Но обе норвежки выйдут в следующий раунд, без сомнений.

15:35

Вряд ли с такой скоростью, какую показали первые четвертьфиналистки, можно рассчитывать на следующий раунд. Надин Фендрих — главный фаворит второй группы заезда.

15:33

Немка Сандра Рингвальд выигрывает в первом забеге! Медленно девушки стартовали, но успешно преодолели все подъемы и выдали скоростной финиш. Хорошее начало.

15:31

Гонка началась! Поехали!

15:29

Вот так завершилась квалификация. Из сборной России в следующий раунд вышли Наталья Матвеева и Елена Соболева.

15:26

Лахти принимает этап Кубка мира с момента появления этого турнира в 1982 году. Там потрясающая инфраструктура и виды.

15:23

Сегодня женщины и мужчины бежать поочередно. Дамы — вперед.

15:15

Напомним, что Сергей Устюгов, Александр Большунов, Юлия Белорукова и Наталья Непряева пропустят соревнования в Лахти. Это связано с их подготовкой к Кубку мира.

15:10

Сегодня в программе индивидуальный спринт свободным стилем. Мы проведем все этапы женских и мужских гонок в одной трансляции.

15:05

Старт четвертьфинала среди женщин запланирован на 15.30 мск.

15:00

Здравствуйте, уважаемые любители лыжных гонок! Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция женской и мужской спринтерской гонки на этапе Кубка мира в Лахти.