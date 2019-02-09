Без Непряевой и Устюгова: россияне сражаются в Лахти. LIVE

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Вторым стал итальянец Федерико Пелегрино, а вот первым пришел как раз-таки Клебо!
Отдельно отметим Йоханнесена Клебо, который бежит в первой группе! Силен норвежец.
А вот и мужчины собираются стартовать!
Норвежка Ханна Фальк приходит первой! А вот у словенки Евы Урих ничего не получается к сожалению.
В этой группе бежит представительница Белоруссии Анастасия Кириллова.
Стартует пятая группа лыжниц!
Ах, как обидно! Матвеева застряла во второй группе, а на финише очень мощную скорость набрала, но не хватило пространства. Третья она.
Опытная Наталья Матвеева бежит в следующей группе четвертьфиналистов! Удачи!
Помешала Соболевой заминка с норвежкой на повороте, да еще и лыжи заметно плохо работали.
Хагстрем выиграет этот заезд. Соболева — только шестая, последняя...
Норвежка Стенсеф едва не упала на повороте, да еще и Соболевой помешала. Обидно.
Третья группа четвертьфинала! Болеем за Елену Соболеву.
Вау, вот это финиш от Майкен Фалла! Фендрих немного запнулась на прямой. Но обе норвежки выйдут в следующий раунд, без сомнений.
Вряд ли с такой скоростью, какую показали первые четвертьфиналистки, можно рассчитывать на следующий раунд. Надин Фендрих — главный фаворит второй группы заезда.
Немка Сандра Рингвальд выигрывает в первом забеге! Медленно девушки стартовали, но успешно преодолели все подъемы и выдали скоростной финиш. Хорошее начало.
Гонка началась! Поехали!
Вот так завершилась квалификация. Из сборной России в следующий раунд вышли Наталья Матвеева и Елена Соболева.
Лахти принимает этап Кубка мира с момента появления этого турнира в 1982 году. Там потрясающая инфраструктура и виды.
Сегодня женщины и мужчины бежать поочередно. Дамы — вперед.
Напомним, что Сергей Устюгов, Александр Большунов, Юлия Белорукова и Наталья Непряева пропустят соревнования в Лахти. Это связано с их подготовкой к Кубку мира.
Сегодня в программе индивидуальный спринт свободным стилем. Мы проведем все этапы женских и мужских гонок в одной трансляции.
Старт четвертьфинала среди женщин запланирован на 15.30 мск.
Здравствуйте, уважаемые любители лыжных гонок! Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция женской и мужской спринтерской гонки на этапе Кубка мира в Лахти.