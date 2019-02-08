Судьба паралимпийцев России решена. LIVE

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А вот в в легкой атлетике, плавании, пулевой стрельбе и пауэрлифтинге придется заново проходить международную функциональную классификацию и участвовать в квалификационных рейтинговых соревнованиях, чтобы попасть в Токио-2020.
Также в своем пресс-релизе в ПКР отметили, что в ряде видов спорта российские параатлеты и так участвуют в рейтинговых соревнованиях без ограничений, а потому смогут теперь спокойно готовиться к Играм в Токио.
«Российские спортсмены по 18 видам спорта (стрельба из лука, бадминтон, бочча, гребля на байдарках и каноэ, велоспорт, конный спорт, футбол 5х5, голбол, дзюдо, академическая гребля, настольный теннис, тхэквондо, триатлон, волейбол сидя, баскетбол на колясках, фехтование на колясках, регби на колясках, теннис на колясках), не входящим в прямое управление МПК, в настоящем паралимпийском цикле участвуют во всех соревнованиях, включая чемпионаты мира, Европы и другие квалификационные международные соревнования к Играм-2020 в полном статусе — под российским флагом, с российским гимном и экипировкой, в соответствии с полученными ПКР официальным согласием от международных федераций», — отмечается в тексте.
Со своим официальным заявлением уже выступил и Паралимпийский комитет России.
«Паралимпийский комитет России приветствует решение МПК, хотя оно представляется нам запоздалым и не безусловным, оно тем не менее позволит нам решать основные проблемы полноценной подготовки и участия сборных России в летних Паралимпийских играх 2020 года в Токио. Как говорится, лучше поздно, чем никогда. «Послевосстановительные» критерии, содержащиеся в заявлении МПК, представляются нам в целом приемлемыми».
Собственно, из-за отсутствие ответа со стороны российской стороны, Паралимпийский комитет России был восстановлен в правах лишь условно. При этом пока непонятно, каким образом будет регулироваться вопрос полного восстановления статуса ПКР, об этом просто пока что не сообщалось.
В официальном пресс-релизе МПК, выпущенном сегодня после заседания в Бонне, говорится о том, что единственным невыполненным критерием остается признание Россией доклада Ричарда Макларена, однако здесь как раз есть некая поблажка, почему и этот пункт ПКР зачтен.
Парсонс, комментируя данный пункт, заявил, что МПК не требовал от ПКР принятия доклада и запрашивал лишь «официальный ответ, в котором конкретно и адекватно были бы рассмотрены выводы из отчета Макларена».
«В августе 2016 года ПКР был отстранен, это решение было необходимо с учетом сложившейся ситуации, — цитирует ТАСС главу МПК Эндрю Парсонса. — Теперь мы твердо убеждены, что приостановление членства ПКР больше не является необходимой мерой. Нам нужно двигаться дальше и находить компромиссы, которые помогут защитить целостность паралимпийского движения, которые отдадут должное реформам в ПКР и позволят россиянам быть частью нашей организации».
Важный момент, несмотря на решение о восстановлении в правах Паралимпийского комитета России, официально решение вступит в силу только 15 марта!
Надо отметить, что Международный паралимпийский комитет сразу же занял наиболее жесткую среди всех спортивных организаций по отношению к России. В МПК радикально поступили по отношению к российским спортсменам, введя жесткие санкции, и не рассматривали возможность упрощения изначальной дорожной карты. Тем приятнее, что сейчас российских паралимпийцев вернули в большой спорт!
Таким образом, паралимпийские атлеты из России теперь могут принимать участия в международных соревнованиях, причем будут делать это под своим флагом и с национальным гимном, не проходя никаких специальных комиссий! Изоляция наших параатлетов длилась три года!
ПКР ВОССТАНОВИЛИ В УСЛОВНОМ СТАТУСЕ!
Российская сторона действительно настроена оптимистично. «Мы продолжаем подготовку к Паралимпийским играм в Токио и Пекине, причем полным ходом», — рассказывал недавно Рожков.
До тех пор, пока эксперты Всемирного антидопингового агентства не могли провести забор данных московской антидопинговой лаборатории, ПКР фактически находился в заложниках, так как зависящие от него пункты дорожной карты были выполнены давным-давно.
Напомним, что главными критериями дорожной карты были признание Россией доклада Ричарда Макларена, восстановления в правах Российского антидопингового (РУСАДА) агентства и доступ экспертов WADA к базе данных московской антидопинговой лаборатории. Все они действительно уже выполнены.
«Сложно сказать, чего ожидать от грядущего заседания. Мы настроены оптимистично, потому что все критерии выполнены, — четыре дня назад рассказывал ТАСС первый вице-президент ПКР Павел Рожков. — А что там прозвучит, сложно сказать, потому что за два с половиной года каких-то конкретных обвинений в адрес паралимпийцев и ПКР нет. Те требования, которые они нам выдвинули, а именно 67 пунктов дорожной карты, выполнены, все необходимые мероприятия проведены, все документы представлены и приняты, теперь только ждем».
Статуса соответствия ПКР лишился в августе 2016 года из-за допинговых скандалов в российском спорте, из-за чего российские паралимпийцы в полном составе пропустили летние Игры-2016 в Рио-де-Жанейро, а на зимней Паралимпиаде-2018 в Пхенчхане выступили лишь некоторые параатлеты, и то в нейтральном статусе.
8 февраля Международный паралимпийский комитет (МПК) должен вынести решение по восстановлению Паралимпийского комитета России (ПКР). «Газета.Ru» следит за развитием событий в онлайн-режиме.