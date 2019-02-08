Судьба паралимпийцев России решена. LIVE

Также в своем пресс-релизе в ПКР отметили, что в ряде видов спорта российские параатлеты и так участвуют в рейтинговых соревнованиях без ограничений, а потому смогут теперь спокойно готовиться к Играм в Токио.

«Российские спортсмены по 18 видам спорта (стрельба из лука, бадминтон, бочча, гребля на байдарках и каноэ, велоспорт, конный спорт, футбол 5х5, голбол, дзюдо, академическая гребля, настольный теннис, тхэквондо, триатлон, волейбол сидя, баскетбол на колясках, фехтование на колясках, регби на колясках, теннис на колясках), не входящим в прямое управление МПК, в настоящем паралимпийском цикле участвуют во всех соревнованиях, включая чемпионаты мира, Европы и другие квалификационные международные соревнования к Играм-2020 в полном статусе — под российским флагом, с российским гимном и экипировкой, в соответствии с полученными ПКР официальным согласием от международных федераций», — отмечается в тексте.