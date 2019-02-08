Судьба паралимпийцев России решена. LIVE

Курсы валют$ 65.98 (+0.103) 74.69 (+0.008)
Москва: -2°C
онлайн-табло
Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
Италия / Серия А
22:30
ЛациоЭмполи
1:0
закончен
Еврохоккейтур
19:30
РоссияФинляндия
3:2 (Б)
закончен
21:00
ЧехияШвеция
5:2
закончен
НХЛ / регулярный чемпионат
03:00
Вашингтон КэпиталзКолорадо Эвеланш
4:3 (ОТ)
закончен
03:00
Филадельфия ФлайерзЛос-Анджелес Кингз
2:3 (Б)
закончен
03:00
Нью-Джерси ДэвилзНью-Йорк Айлендерс
1:2 (Б)
закончен
03:00
Флорида ПантерзПиттсбург Пингвинз
3:2 (ОТ)
закончен
03:00
Баффало СэйбрзКаролина Харрикейнз
5:6 (ОТ)
закончен
03:30
Тампа-Бэй ЛайтнингСент-Луис Блюз
0:1 (ОТ)
закончен
03:30
Детройт Ред УингзВегас Голден Найтс
3:4
закончен
03:30
Оттава СенаторзАнахайм Дакс
4:0
закончен
03:30
Монреаль КанадиенсВиннипег Джетс
5:2
закончен
04:00
Миннесота УайлдЭдмонтон Ойлерз
1:4
закончен
04:00
Нэшвилл ПредаторзДаллас Старз
3:2 (ОТ)
закончен
04:30
Чикаго БлэкхоуксВанкувер Кэнакс
4:3 (ОТ)
закончен
05:00
Аризона КойотсКоламбус Блю Джекетс
2:4
закончен
05:00
Калгари ФлэймзСан-Хосе Шаркс
2:5
закончен
Евролига
20:30
Анадолу Эфес Гран Канария
93:74
закончен
21:00
Будучность Химки
90:98
закончен
22:05
Маккаби Т-А Олимпиакос
65:64
закончен
23:00
Барселона Жальгирис
78:72
закончен
НБА / регулярный чемпионат
03:00
Орландо МэджикМиннесота Тимбервулвз
122:112
закончен
03:00
Индиана ПэйсерсЛос-Анджелес Клипперс
116:92
закончен
03:30
Атланта ХоуксТоронто Рэпторс
101:119
закончен
04:00
Оклахома-Сити ТандерМемфис Гриззлиз
117:95
закончен
04:00
Бостон СелтиксЛос-Анджелес Лейкерс
128:129
закончен
06:30
Портленд Трэйл БлэйзерсСан-Антонио Спёрс
127:118
закончен
Хроника /
18:38
Пять лет назад состоялось открытие Олимпийских игр в Сочи
закончен
Биатлон / Седьмой этап Кубка мира по биатлону
22:20
Индивидуальная гонка у мужчин. 15 км
1
Йоханнес Бё (Норвегия)
закончен
00:55
Индивидуальная гонка у женщин. 12,5 км
1
Тириль Экхофф (Норвегия)
36:32.9
закончен
Товарищеские матчи (клубы)
18:00
Зенит Сарпсборг 08
не начался
Германия / Бундеслига
22:30
МайнцБайер
не начался
Италия / Серия А
22:30
КьевоРома
не начался
Франция / Лига 1
22:45
ДижонМарсель
не начался
Испания / Примера
23:00
ВальядолидВильярреал
не начался
НХЛ / регулярный чемпионат
04:00
Нью-Йорк РейнджерсКаролина Харрикейнз
не начался
Евролига
20:00
ЦСКА Реал Мадрид
не начался
20:45
Фенербахче Панатинаикос
не начался
22:30
Баскония Бавария
не начался
22:45
Олимпия Милан Дарушшафака
не начался
НБА / регулярный чемпионат
03:00
Вашингтон УизардсКливленд Кавальерс
не начался
03:00
Филадельфия СиксерсДенвер Наггетс
не начался
03:00
Детройт ПистонсНью-Йорк Никс
не начался
03:30
Бруклин НетсЧикаго Буллз
не начался
04:30
Даллас МавериксМилуоки Бакс
не начался
05:00
Финикс СанзГолден Стэйт Уорриорз
не начался
05:30
Нью-Орлеан ПеликансМиннесота Тимбервулвз
не начался
06:00
Сакраменто КингзМайами Хит
не начался
Олимпизм /
11:54
Онлайн-трансляция заседания, на котором восстанавили в правах ПКР
online
Испания / Примера
15:00
ХетафеСельта
не начался
18:15
Атлетико МРеал Мадрид
не начался
20:30
ЭспаньолРайо Вальекано
не начался
22:45
ЖиронаУэска
не начался
Англия / Премьер-лига
15:30
ФулхэмМанчестер Юнайтед
не начался
18:00
Кристал ПэласВест Хэм Юнайтед
не начался
18:00
Хаддерсфилд ТаунАрсенал
не начался
18:00
ЛиверпульБорнмут
не начался
18:00
СаутгемптонКардифф Сити
не начался
18:00
УотфордЭвертон
не начался
20:30
Брайтон энд Хоув АльбионБёрнли
не начался
Германия / Бундеслига
17:30
Боруссия ДХоффенхайм
не начался
17:30
РБ ЛейпцигАйнтрахт Ф
не начался
17:30
Боруссия МГерта
не начался
17:30
Ганновер-96Нюрнберг
не начался
17:30
ФрайбургВольфсбург
не начался
20:30
БаварияШальке-04
не начался
Франция / Лига 1
19:00
ПСЖБордо
не начался
22:00
АмьенКан
не начался
22:00
СтрасбургАнже
не начался
Италия / Серия А
20:00
ФиорентинаНаполи
не начался
22:30
ПармаИнтер М
не начался
Еврохоккейтур
14:00
ФинляндияЧехия
не начался
17:30
ШвецияРоссия
не начался
НХЛ / регулярный чемпионат
21:00
Филадельфия ФлайерзАнахайм Дакс
не начался
21:00
Нью-Йорк АйлендерсКолорадо Эвеланш
не начался
21:00
Нью-Джерси ДэвилзМиннесота Уайлд
не начался
21:00
Баффало СэйбрзДетройт Ред Уингз
не начался
21:00
Бостон БрюинзЛос-Анджелес Кингз
не начался
22:00
Оттава СенаторзВиннипег Джетс
не начался
22:00
Сент-Луис БлюзНэшвилл Предаторз
не начался
00:00
Аризона КойотсДаллас Старз
не начался
03:00
Вашингтон КэпиталзФлорида Пантерз
не начался
03:00
Тампа-Бэй ЛайтнингПиттсбург Пингвинз
не начался
03:00
Монреаль КанадиенсТоронто Мэйпл Лифс
не начался
03:00
Эдмонтон ОйлерзСан-Хосе Шаркс
не начался
06:00
Вегас Голден НайтсКоламбус Блю Джекетс
не начался
06:00
Ванкувер КэнаксКалгари Флэймз
не начался
НБА / регулярный чемпионат
01:00
Юта ДжазСан-Антонио Спёрс
не начался
03:00
Индиана ПэйсерсКливленд Кавальерс
не начался
03:30
Нью-Йорк НиксТоронто Рэпторс
не начался
03:30
Атланта ХоуксШарлотт Хорнетс
не начался
04:00
Мемфис ГриззлизНью-Орлеан Пеликанс
не начался
04:00
Чикаго БуллзВашингтон Уизардс
не начался
04:00
Бостон СелтиксЛос-Анджелес Клипперс
не начался
04:30
Хьюстон РокетсОклахома-Сити Тандер
не начался
05:00
Милуоки БаксОрландо Мэджик
не начался
Судьба паралимпийцев России решена. LIVE

Онлайн-трансляция заседания, на котором восстанавили в правах ПКР

Международный паралимпийский комитет 8 февраля проводит свое заседание, на котором объявлено об условном восстановлении в статусе Паралимпийского комитета России. «Газета.Ru» ведет текстовую трансляцию.
Самоечитаемое
Трансляция
С начала С конца
Не обновлять Обновлять
13:10

А вот в в легкой атлетике, плавании, пулевой стрельбе и пауэрлифтинге придется заново проходить международную функциональную классификацию и участвовать в квалификационных рейтинговых соревнованиях, чтобы попасть в Токио-2020.

13:00

Также в своем пресс-релизе в ПКР отметили, что в ряде видов спорта российские параатлеты и так участвуют в рейтинговых соревнованиях без ограничений, а потому смогут теперь спокойно готовиться к Играм в Токио.

«Российские спортсмены по 18 видам спорта (стрельба из лука, бадминтон, бочча, гребля на байдарках и каноэ, велоспорт, конный спорт, футбол 5х5, голбол, дзюдо, академическая гребля, настольный теннис, тхэквондо, триатлон, волейбол сидя, баскетбол на колясках, фехтование на колясках, регби на колясках, теннис на колясках), не входящим в прямое управление МПК, в настоящем паралимпийском цикле участвуют во всех соревнованиях, включая чемпионаты мира, Европы и другие квалификационные международные соревнования к Играм-2020 в полном статусе — под российским флагом, с российским гимном и экипировкой, в соответствии с полученными ПКР официальным согласием от международных федераций», — отмечается в тексте.

12:50

Со своим официальным заявлением уже выступил и Паралимпийский комитет России.

«Паралимпийский комитет России приветствует решение МПК, хотя оно представляется нам запоздалым и не безусловным, оно тем не менее позволит нам решать основные проблемы полноценной подготовки и участия сборных России в летних Паралимпийских играх 2020 года в Токио. Как говорится, лучше поздно, чем никогда. «Послевосстановительные» критерии, содержащиеся в заявлении МПК, представляются нам в целом приемлемыми».

12:40

Собственно, из-за отсутствие ответа со стороны российской стороны, Паралимпийский комитет России был восстановлен в правах лишь условно. При этом пока непонятно, каким образом будет регулироваться вопрос полного восстановления статуса ПКР, об этом просто пока что не сообщалось.

12:30

В официальном пресс-релизе МПК, выпущенном сегодня после заседания в Бонне, говорится о том, что единственным невыполненным критерием остается признание Россией доклада Ричарда Макларена, однако здесь как раз есть некая поблажка, почему и этот пункт ПКР зачтен.

Парсонс, комментируя данный пункт, заявил, что МПК не требовал от ПКР принятия доклада и запрашивал лишь «официальный ответ, в котором конкретно и адекватно были бы рассмотрены выводы из отчета Макларена».

12:20

«В августе 2016 года ПКР был отстранен, это решение было необходимо с учетом сложившейся ситуации, — цитирует ТАСС главу МПК Эндрю Парсонса. — Теперь мы твердо убеждены, что приостановление членства ПКР больше не является необходимой мерой. Нам нужно двигаться дальше и находить компромиссы, которые помогут защитить целостность паралимпийского движения, которые отдадут должное реформам в ПКР и позволят россиянам быть частью нашей организации».

12:10

Важный момент, несмотря на решение о восстановлении в правах Паралимпийского комитета России, официально решение вступит в силу только 15 марта!

12:00

Надо отметить, что Международный паралимпийский комитет сразу же занял наиболее жесткую среди всех спортивных организаций по отношению к России. В МПК радикально поступили по отношению к российским спортсменам, введя жесткие санкции, и не рассматривали возможность упрощения изначальной дорожной карты. Тем приятнее, что сейчас российских паралимпийцев вернули в большой спорт!

11:50

Таким образом, паралимпийские атлеты из России теперь могут принимать участия в международных соревнованиях, причем будут делать это под своим флагом и с национальным гимном, не проходя никаких специальных комиссий! Изоляция наших параатлетов длилась три года!

11:40

ПКР ВОССТАНОВИЛИ В УСЛОВНОМ СТАТУСЕ!

11:30

Российская сторона действительно настроена оптимистично. «Мы продолжаем подготовку к Паралимпийским играм в Токио и Пекине, причем полным ходом», — рассказывал недавно Рожков.

11:25

До тех пор, пока эксперты Всемирного антидопингового агентства не могли провести забор данных московской антидопинговой лаборатории, ПКР фактически находился в заложниках, так как зависящие от него пункты дорожной карты были выполнены давным-давно.

11:20

Напомним, что главными критериями дорожной карты были признание Россией доклада Ричарда Макларена, восстановления в правах Российского антидопингового (РУСАДА) агентства и доступ экспертов WADA к базе данных московской антидопинговой лаборатории. Все они действительно уже выполнены.

11:10

«Сложно сказать, чего ожидать от грядущего заседания. Мы настроены оптимистично, потому что все критерии выполнены, — четыре дня назад рассказывал ТАСС первый вице-президент ПКР Павел Рожков. — А что там прозвучит, сложно сказать, потому что за два с половиной года каких-то конкретных обвинений в адрес паралимпийцев и ПКР нет. Те требования, которые они нам выдвинули, а именно 67 пунктов дорожной карты, выполнены, все необходимые мероприятия проведены, все документы представлены и приняты, теперь только ждем».

Павел Рожков
РИА Новости
Первый вице-президент ПКР Павел Рожков
11:55

Статуса соответствия ПКР лишился в августе 2016 года из-за допинговых скандалов в российском спорте, из-за чего российские паралимпийцы в полном составе пропустили летние Игры-2016 в Рио-де-Жанейро, а на зимней Паралимпиаде-2018 в Пхенчхане выступили лишь некоторые параатлеты, и то в нейтральном статусе.

11:45

8 февраля Международный паралимпийский комитет (МПК) должен вынести решение по восстановлению Паралимпийского комитета России (ПКР). «Газета.Ru» следит за развитием событий в онлайн-режиме.