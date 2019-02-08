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Позвоните Кузе: «Вашингтон» Овечкина остановил «лавину»

Гол Кузнецова с паса Овечкина в овертайме принес «Вашингтону» победу

Победный дубль Евгения Кузнецова с голом в овертайме с передачи Александра Овечкина принес «Вашингтону» третью победу в четырех матчах, Владимир Тарасенко помог «Сент-Луису» обыграть «Тампа-Бэй» Никиты Кучерова и Андрея Василевского и вернуться в зону плей-офф, а Сергей Бобровский выдал классный матч. «Газета.Ru» рассказывает об игровом дне в НХЛ.

«Вашингтон Кэпиталз» — «Колорадо Эвеланш» — 4:3 ОТ

К матчу в столице США «Колорадо» Семена Варламова и Никиты Задорова подошел в плачевном состоянии. Команда, которая в прошлом сезоне пробилась в плей-офф и нынешний чемпионат начала просто великолепно, лидеры которой били бомбардирские рекорды клуба и боролись между собой на вершине списка бомбардиров всей лиги, зимой откровенно посыпалась.

К отчетной встрече «Эвеланш» подошла с 14 поражениями в последних 17-ти поединках, впервые в сезоне опустившись после поражения от конкурентов из «Ванкувера» за пределы зоны плей-офф.

У самого «Вашингтона» дела тоже шли не слишком удачно. Команда Александра Овечкина выиграла только одну игру из девяти, прежде чем обыграла тот же «Ванкувер», когда капитан набрал свое 1180-е очко в регулярных чемпионатах и стал самым результативным российским хоккеистом в истории сильнейшей лиги мира.

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Многие ждали, что ворота команды из Денвера будет защизать немецкий вратарь Филипп Грубауэр, который еще минувшим летом брал в составе «Кэпиталз» Кубок Стэнли, однако Джаред Беднар поставил в ворота «лавины» Варламова.

Уже на седьмой минуте зажегся красный свет за воротами Варламова, когда швед Андре Бураковски забросил свою седьмую шайбу в сезоне.

Настроения россиянину вряд ли добавили случившиеся вскоре в рекламной паузе на вашингтонской арене видео-трибьют в честь Грубауэра и стоячая овация, которую отдавшему «Кэпс» шесть лет карьеры голкиперу устроили столичные болельщики.

Впрочем, игра в целом шла равная, а «Колорадо» не собирался сдаваться. В самом начале второй 20-минутки один из ее лидеров Нэтан Макиннон забросил ответную шайбу, восстановив равновесие.

Правда, в ответ Евгений Кузнецов реализовал с передачи Овечкина удаление Йэна Койла, а в начале третьего отрезка матча молодой российский центрфорвард еще и поучаствовал в шайбе Мэтта Нисканена.

Окончательно склонить чашу весов на свою сторону хозяева могли в середине третьей 20-минутки, когда все тот же Коул провел грубый силовой прием против Кузнецова, заработав пять минут штрафа и удаление до конца встречи. В большинстве «Вашингтон» провел только три минуты, так как Том Уилсон, бросившийся мстить за Кузю и подравшийся с Коулом, схлопотал две минуты как зачинщик драки.

Вот только «лавина» выстояла, а затем Микко Рантанен и Колин Уилсон сумели дважды огорчить Феникса Копли и перевели встречу в овертайме.

В драматичной и богатой на моменты дополнительной пятиминутке все решила блестящая игра российских нападающих «столичных». Овечкин сделал передачу Кузнецову под выход один на один, а тот направил за 42 секунды до финальной сирены шайбу между щитков Варламову.

4:3 — «Вашингтон» одерживает третью победу в четырех последних матчах после семи поражений кряду, Кузнецов становится первой звездой встречи, набрав не только три очка, но и полезность +2. Овечкин, несмотря на две передачи, завершил встречу с нейтральной полезностью, защитник Дмитрий Орлов заработал +1.

Варламов провел очень достойный матч, отразив 38 бросков, благодаря чему выдал процент сейвов свыше 90, а вот Задоров провалился, завершив поединок с -2.

«Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Сент-Луис Блюз» — 0:1 ОТ

Очень интересной получилась игра в Тампе, где местная «Лайтнинг» Никиты Кучерова и Андрея Василевского принимала «Сент-Луис» Владимира Тарасенко.

Проводившие ужасный по всем параметрам сезон гости после замены на тренерском мостике Майка Йео на Крэйга Беруби приободрились и, одержав три победы подряд, могли в случае еще одной войти в кубковую восьмерку на Западе.

«Тампа-Бэй» является лидером всей лиги и показывает хоккей, который, кажется, делает ее фаворитом сезона, однако натиск голодных до побед гостей оказался слишком серьезным.

Именно «Блюз» задавали тон игры, создавая у ворот Василевского момент за моментом, но российский голкипер тащил команду, совершая спасение за спасение.

Особенно в составе «музыкантов» усердствовал форвард Брэйден Шенн, после выстрелов которого в первом и втором периоде Андрей совершал спасения категории «топ».

Удивительно, но за 60 минут игрового времени забросить никому так и не удалось. Близился к концу и овертайм встречи, когда все тот же Шенн резким броском из левого круга вбрасывания все же подловил не видевшего момента выстрела Василевского и принес «Сент-Луису» четвертую победу подряд.

Поучаствовал в качестве второго ассистента в голевой комбинации Тарасенко, который продлил свою результативную серию (3+5) до шести матчей, а вот Кучеров, лидирующий в лиге по набранным очкам, не может отличиться уже в девяти встречах кряду.

Несмотря на то что голикпер гостей Джордан Биннингтон отразил 32 броска и отыграл на ноль, он остался только второй звездой встречи, а первой стал совершивший 38 спасений Василевский.

«Аризона Койотс» — «Коламбус Блю Джекетс» — 2:4

Обсуждаемый из-за ситуации с истекающими контрактами своих российских лидеров Сергея Бобровского и Артемия Панарина и ведущий при этом отчаянную борьбу за место в плей-офф «Коламбус» смог справиться со всеми трудностями и увез непростую победу из Аризоны.

Остающийся главной созидательной силой команды Панарин на этот раз промолчал, отметившись лишь двумя бросками в створ и закончив игру с показателем полезности -1, зато нестабильный в нынешнем сезоне Бобровский провел блестящий матч, отразив 29 бросков и пропустив только два.

Ключевой стала игра российского вратаря и его команды в меньшинстве — «Аризона» так и не смогла реализовать лишнего.

«Блю Джекетс» остаются одним из самых агрессивных гостей лиги, имея в выездных матчах 16 побед при десяти поражениях (одно в дополнительное время).

Другие матчи

«Баффало Сэйбрз» — »Каролина Харрикейнз» — 5:6 ОТ
«Флорида Пантерз» — «Питтсбург Пингвигнз» — 3:2 ОТ
«Нью-Джерси Девилз» — «Нью-Йорк Айлендерс» — 1:2 Б
«Филадельфия Флайерз» — «Лос-Анджелес Кингз» — 2:3 Б
«Монреаль Канадиенз» — «Виннипег Джетс» — 5:2
«Оттава Сенаторз» — «Анахайм Дакс» — 4:0
«Детройт Ред Уингз» — «Вегас Голден Найтс» — 3:4
«Нэшвилл Предаторз» — «Даллас Старз» — 3:2 ОТ
«Миннесота Уайлд» — «Эдмонтон Ойлерз» — 1:4
«Чикаго Блэкхоукс» — «Ванкувер Кэнакс» — 4:3 ОТ
«Калгари Флэймз» — «Сан-Хосе Шаркс» — 2:5

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