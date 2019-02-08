Повторить успех Оберхофа: женская эстафета в Кэнморе. LIVE

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За Шевалье бегут норвежка Эмили Охейм Калкенберг и Сара Бодри из Канады.
Возглавляет сразу же гонку француженка Анаис Шевалье. Васнецова немного опускается назад, бежит своим темпом Валерия.
И стартовала гонка! Поехали!
Пять минут до старта!
Причем мужская гонка была под угрозой срыва. Но к началу стартов столбики термометра показывали регламентированные -18 градусов, потому судьи решили гонку не отменять. С женской эстафетой история идентичная. Но сейчас в Кэнморе появилось солнце, температура -17,7 градусов. Гонке быть.
Чуть ранее состоялась мужская эстафетная гонка. Ожидаемую победу одержала сборная Норвегии, серебро досталось французам. Тройку лидеров замкнула команда России.
За сборную России сегодня побегут Валерия Васнецова (1-й этап), Маргарита Васильева (2), Лейсан Бикташева (3) и Ульяна Кайшева (4).
Старт запланирован на 0.45 мск.
Здравствуйте, уважаемые любители биатлона. Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция женской эстафетной гонки 4x6 км в рамках седьмого этапа Кубка мира в канадском Кэнморе.