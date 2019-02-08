Повторить успех Оберхофа: женская эстафета в Кэнморе. LIVE

Причем мужская гонка была под угрозой срыва. Но к началу стартов столбики термометра показывали регламентированные -18 градусов, потому судьи решили гонку не отменять. С женской эстафетой история идентичная. Но сейчас в Кэнморе появилось солнце, температура -17,7 градусов. Гонке быть.