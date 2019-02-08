Повторить успех Оберхофа: женская эстафета в Кэнморе. LIVE

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ЧехияШвеция
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НХЛ / регулярный чемпионат
03:00
Вашингтон КэпиталзКолорадо Эвеланш
4:3 (ОТ)
закончен
03:00
Филадельфия ФлайерзЛос-Анджелес Кингз
2:3 (Б)
закончен
03:00
Нью-Джерси ДэвилзНью-Йорк Айлендерс
1:2 (Б)
закончен
03:00
Флорида ПантерзПиттсбург Пингвинз
3:2 (ОТ)
закончен
03:00
Баффало СэйбрзКаролина Харрикейнз
5:6 (ОТ)
закончен
03:30
Тампа-Бэй ЛайтнингСент-Луис Блюз
0:1 (ОТ)
закончен
03:30
Детройт Ред УингзВегас Голден Найтс
3:4
закончен
03:30
Оттава СенаторзАнахайм Дакс
4:0
закончен
03:30
Монреаль КанадиенсВиннипег Джетс
5:2
закончен
04:00
Миннесота УайлдЭдмонтон Ойлерз
1:4
закончен
04:00
Нэшвилл ПредаторзДаллас Старз
3:2 (ОТ)
закончен
04:30
Чикаго БлэкхоуксВанкувер Кэнакс
4:3 (ОТ)
закончен
05:00
Аризона КойотсКоламбус Блю Джекетс
2:4
закончен
05:00
Калгари ФлэймзСан-Хосе Шаркс
2:5
закончен
Евролига
20:30
Анадолу Эфес Гран Канария
93:74
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21:00
Будучность Химки
90:98
закончен
22:05
Маккаби Т-А Олимпиакос
65:64
закончен
23:00
Барселона Жальгирис
78:72
закончен
НБА / регулярный чемпионат
03:00
Орландо МэджикМиннесота Тимбервулвз
122:112
закончен
03:00
Индиана ПэйсерсЛос-Анджелес Клипперс
116:92
закончен
03:30
Атланта ХоуксТоронто Рэпторс
101:119
закончен
04:00
Оклахома-Сити ТандерМемфис Гриззлиз
117:95
закончен
04:00
Бостон СелтиксЛос-Анджелес Лейкерс
128:129
закончен
06:30
Портленд Трэйл БлэйзерсСан-Антонио Спёрс
127:118
закончен
Хроника /
18:38
Пять лет назад состоялось открытие Олимпийских игр в Сочи
закончен
Биатлон / Седьмой этап Кубка мира по биатлону
22:20
Индивидуальная гонка у мужчин. 15 км
1
Йоханнес Бё (Норвегия)
закончен
00:55
Индивидуальная гонка у женщин. 12,5 км
1
Тириль Экхофф (Норвегия)
36:32.9
закончен
Товарищеские матчи (клубы)
18:00
Зенит Сарпсборг 08
2:1
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Италия / Серия А
22:30
КьевоРома
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Германия / Бундеслига
22:30
МайнцБайер
1:5
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Франция / Лига 1
22:45
ДижонМарсель
1:2
закончен
Испания / Примера
23:00
ВальядолидВильярреал
0:0
2 тайм
НХЛ / регулярный чемпионат
04:00
Нью-Йорк РейнджерсКаролина Харрикейнз
не начался
Евролига
20:00
ЦСКА Реал Мадрид
82:78
закончен
20:45
Фенербахче Панатинаикос
85:66
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22:30
Баскония Бавария
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90:78
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НБА / регулярный чемпионат
03:00
Вашингтон УизардсКливленд Кавальерс
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03:00
Филадельфия СиксерсДенвер Наггетс
не начался
03:00
Детройт ПистонсНью-Йорк Никс
не начался
03:30
Бруклин НетсЧикаго Буллз
не начался
04:30
Даллас МавериксМилуоки Бакс
не начался
05:00
Финикс СанзГолден Стэйт Уорриорз
не начался
05:30
Нью-Орлеан ПеликансМиннесота Тимбервулвз
не начался
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Сакраменто КингзМайами Хит
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Биатлон / Кубок мира по биатлону, 7-й этап
22:30
Эстафета 4х7,5 км, мужчины
1
Норвегия
1:16.36,6
закончен
00:45
Эстафета 4х6, женщины
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Олимпизм /
11:54
Российских паралимпийцев восстановили условно в правах
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Испания / Примера
15:00
ХетафеСельта
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18:15
Атлетико МРеал Мадрид
не начался
20:30
ЭспаньолРайо Вальекано
не начался
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ЖиронаУэска
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Товарищеские матчи (клубы)
18:00
Спартак М Слован Бр
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22:30
ПармаИнтер М
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Англия / Премьер-лига
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ФулхэмМанчестер Юнайтед
не начался
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Кристал ПэласВест Хэм Юнайтед
не начался
18:00
Хаддерсфилд ТаунАрсенал
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ЛиверпульБорнмут
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СаутгемптонКардифф Сити
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УотфордЭвертон
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Брайтон энд Хоув АльбионБёрнли
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Боруссия ДХоффенхайм
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РБ ЛейпцигАйнтрахт Ф
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БаварияШальке-04
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Франция / Лига 1
19:00
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АмьенКан
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СтрасбургАнже
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Еврохоккейтур
14:00
ФинляндияЧехия
не начался
17:30
ШвецияРоссия
не начался
НХЛ / регулярный чемпионат
21:00
Филадельфия ФлайерзАнахайм Дакс
не начался
21:00
Нью-Йорк АйлендерсКолорадо Эвеланш
не начался
21:00
Нью-Джерси ДэвилзМиннесота Уайлд
не начался
21:00
Баффало СэйбрзДетройт Ред Уингз
не начался
21:00
Бостон БрюинзЛос-Анджелес Кингз
не начался
22:00
Оттава СенаторзВиннипег Джетс
не начался
22:00
Сент-Луис БлюзНэшвилл Предаторз
не начался
00:00
Аризона КойотсДаллас Старз
не начался
03:00
Вашингтон КэпиталзФлорида Пантерз
не начался
03:00
Тампа-Бэй ЛайтнингПиттсбург Пингвинз
не начался
03:00
Монреаль КанадиенсТоронто Мэйпл Лифс
не начался
03:00
Эдмонтон ОйлерзСан-Хосе Шаркс
не начался
06:00
Вегас Голден НайтсКоламбус Блю Джекетс
не начался
06:00
Ванкувер КэнаксКалгари Флэймз
не начался
НБА / регулярный чемпионат
01:00
Юта ДжазСан-Антонио Спёрс
не начался
03:00
Индиана ПэйсерсКливленд Кавальерс
не начался
03:30
Нью-Йорк НиксТоронто Рэпторс
не начался
03:30
Атланта ХоуксШарлотт Хорнетс
не начался
04:00
Мемфис ГриззлизНью-Орлеан Пеликанс
не начался
04:00
Чикаго БуллзВашингтон Уизардс
не начался
04:00
Бостон СелтиксЛос-Анджелес Клипперс
не начался
04:30
Хьюстон РокетсОклахома-Сити Тандер
не начался
05:00
Милуоки БаксОрландо Мэджик
не начался
Повторить успех Оберхофа: женская эстафета в Кэнморе. LIVE

Онлайн женской эстафеты на этапе Кубка мира в Кэнморе

В канадском Кэнморе проходит седьмой этап Кубка мира по биатлону. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию женской эстафетной гонки 4х6 км.
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Трансляция
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00:48

За Шевалье бегут норвежка Эмили Охейм Калкенберг и Сара Бодри из Канады.

00:46

Возглавляет сразу же гонку француженка Анаис Шевалье. Васнецова немного опускается назад, бежит своим темпом Валерия.

00:45

И стартовала гонка! Поехали!

00:40

Пять минут до старта!

00:35

Причем мужская гонка была под угрозой срыва. Но к началу стартов столбики термометра показывали регламентированные -18 градусов, потому судьи решили гонку не отменять. С женской эстафетой история идентичная. Но сейчас в Кэнморе появилось солнце, температура -17,7 градусов. Гонке быть.

00:30

Чуть ранее состоялась мужская эстафетная гонка. Ожидаемую победу одержала сборная Норвегии, серебро досталось французам. Тройку лидеров замкнула команда России.

00:25

За сборную России сегодня побегут Валерия Васнецова (1-й этап), Маргарита Васильева (2), Лейсан Бикташева (3) и Ульяна Кайшева (4).

00:20

Старт запланирован на 0.45 мск.

00:15

Здравствуйте, уважаемые любители биатлона. Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция женской эстафетной гонки 4x6 км в рамках седьмого этапа Кубка мира в канадском Кэнморе.