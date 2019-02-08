Согреться в Канаде: россияне бьются за медали в эстафете. LIVE

- 489714 просмотров Похороны Децла. Онлайн-трансляция
- 225691 просмотр Кокорину и Мамаеву продлили арест до 8 апреля
- 174831 просмотр В Москве похоронили рэпера Децла
- 158408 просмотров Реальные пенсии россиян вернулись к падению впервые с 2015 года
- 153526 просмотров Макрон наотрез отказался от выступления с Меркель
- 122435 просмотров Кто взорвал московское метро в 2004 году
- 120203 просмотра За что Медведев уволил главу «Автодора»
Из семи закрывает Логинов! Почти полторы минуты отставания от лидера.
5 из 5 у Фуркада-старшего! Уже восемь секунд отставание.
С доп. патрона закрывает все мишени норвежец.
Бьонтегорд уже на «лежке».
Три секунды «съел» и Логинов. Минута и 13 секунд отставания от норвежца у Александра.
Но четыре секунды француз отыграл.
На отрезке 1,2 км Фуркад-старший проигрывает 23,4 секунды.
Канадцы и австрийцы на четвертой и пятой позиции соответственно.
С +1.16,6 финиширует Латыпов, побежал Александр Логинов.
Кристиансен передает эстафету Эрленду Бьонтегорду. Жаклен проиграл еще несколько секунд, побежал у Франции Симон Фуркад.
Латыпов «везет» уже больше минуты. Но чистым третьим бежит Эдуард.
Кристиансен вырвался вперед, уже 15 секунд выигрывает норвежец у Жаклена.
Эрик Лессер «застрелился» в «стойке». На круг убежал немец.
43,2 секунды до лидеров.
И хорош Эдуард! Латыпов вообще без промахов сегодня! 10 из 10 закрывает!
По разу промахнулись Жаклен и Кристиансен, но ушли без штрафных кругов.
А лидеры уже на стрельбище.
На отрезке 4,5 км Латыпов проигрывает уже 53 секунды, но остается третьим.
Семенов на седьмую позицию откатился. +53,6 у украинца.
Латыпов Эрмитса обогнал, но уже 40 секунд проигрывает Эдуард.
Вновь меняются местами Жаклен и Кристиансен.
Чуть более половины минуты отставания от лидера.
И без промахов идет Латыпов! Чисто отстреляли Сергей Семёнов и Калев Эрмитс из Эстонии.
Без промахов убегает Жаклен, Кристиансен с одним дополнительным патроном!
Итак, первый огневой рубеж на втором этапе.
Уходят в отрыв лидеры, зато Латыпов уже третий!
Меняются местами Кристиансен и Жаклен.
Латыпов немного теряет в ходе. 31,8 секунды проигрывает.
На отметке 1,2 км Жаклен идет первым, Кристиансен наступает на пятки — +0,5.
И стартовал Эдуард Латыпов!
Первым передает эстафету Гигонна. У французов бежит Эмильен Жаклен, который едва не споткнулся на старте. У Норвегии второй этап бежит Ветле Шоста Кристиансен.
Гараничев еще три секунды «съел». Прима откатился на четвертую позицию, в тройке лидеров идет канадец Кристиан Гоу.
Захватывает лидерство Гигонна.
Прима опять начинает отставать. Гараничев уже шестой — +28,0.
Гигонна нагоняет Биркеланда, отыграл семь секунд француз.
А вот Гараничев в «стойке» застоялся. Три дополнительных патрона пришлось задействовать Евгению. Обошлась без штрафных кругов.
Гигонна вторым ушел.
Быстро отстрелялся норвежец, но последнюю мишень не закрыл сразу. С дополнительным патроном убежал Биркеланд.
И уже на второй огневой рубеж приходят Гараничев и Биркеланд.
На отрезке 4,5 км выигрывает Гараничев секунду у норвежца. Прима сильно отстал, уже 14,5 секунды проигрывает украинец.
Хорошо скользят лыжи у Гараничева. Хорошо подготовился к гонке Евгений.
Биркеланд отыграл четыре секунды и опередил Приму.
Бывший российский биатлонист Тимофей Лапшин, выступающий за Южную Корею, трижды промахнулся, но без кругов.
Антонен Гигонна дважды промахнулся, но закрыл доп. патронами мишени француз.
Биркеланд с одним дополнительным патроном избежал штрафных кругов.
За ним бежит украинец Артём Прима.
Браво, Евгений! Первым убегает Гараничев после «лежки» без промахов!
На первый огневой рубеж прибегают биатлонисты.
Стегмайр откатился сильно назад, во втором десятке бежит швед.
Преодолели отметку в 1,2 км спортсмены. Гараничев с самого старта демонстрирует хороший ход. Хватит ли сил?
В тройке лидеров также бегут норвежец Ларс-Хельге Биркеланд и швед Габриэль Стегмайр.
Сразу же возглавляет толпу из 22-х биатлонистов Гараничев.
Стартовала гонка! Поехали!
Между тем, температура воздуха достигла -18 градусов...
Сильный ветер на стадионе в Кэнморе и снегопад. Но гонка состоится. По крайней мере, мужская.
На непростые условия обратили внимание и сами спортсмены. Так, Александр Логинов, занявший третье место в спринтерской гонке, которая прошла вчера, рассказал, что бежать в такую погоду тяжело.
«Был приличный перерыв, поэтому первая гонка была непредсказуемая по результатам. Надо было почувствовать форму. Наверное, больше доволен, чем недоволен. Тем более в такой мороз, когда организм тяжело справляется со скоростями», — сказал Логинов в эфире «Матч ТВ».
На данный момент столбики термометров опустились до отметки -17 градусов.
Об условиях в Кэнморе наслышаны уже все. Сильные морозы полностью спутали планы организаторов соревнований, из-за чего на этапе Кубка идет не только существенный недобор зрителей, коих едва ли набирается двух сотен на гонке, но и поменялось расписание гонок. Так, IBU был вынужден сместить время начала стартов на более раннее. Вечером в канадском городе температура воздуха достигает -30 градусов по Цельсию, что не соответствует регламенту соревнований. Согласно правилам, гонки разрешено проводить до -20 градусов.
В составе сборной России сегодня бегут Евгений Гараничев (1-ый этап), Эдуард Латыпов (2), Александр Логинов (3) и Александр Поварницын (4).
Старт запланирован на 22.30 мск.
Здравствуйте, уважаемые любители биатлона. Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция мужской эстафетной гонки 4x7,5 км в рамках седьмого этапа Кубка мира в канадском Кэнморе.