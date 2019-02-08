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Согреться в Канаде: россияне бьются за медали в эстафете. LIVE

Онлайн мужской эстафетной гонки на этапе Кубка мира в Кэнморе

В канадском Кэнморе проходит седьмой этап Кубка мира по биатлону. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию мужской эстафетной гонки 4х7,5 км.
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Трансляция
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23:16

Из семи закрывает Логинов! Почти полторы минуты отставания от лидера.

23:15

5 из 5 у Фуркада-старшего! Уже восемь секунд отставание.

23:15

С доп. патрона закрывает все мишени норвежец.

23:14

Бьонтегорд уже на «лежке».

23:13

Три секунды «съел» и Логинов. Минута и 13 секунд отставания от норвежца у Александра.

23:12

Но четыре секунды француз отыграл.

23:11

На отрезке 1,2 км Фуркад-старший проигрывает 23,4 секунды.

23:10

Канадцы и австрийцы на четвертой и пятой позиции соответственно.

23:09

С +1.16,6 финиширует Латыпов, побежал Александр Логинов.

23:08

Кристиансен передает эстафету Эрленду Бьонтегорду. Жаклен проиграл еще несколько секунд, побежал у Франции Симон Фуркад.

23:08

Латыпов «везет» уже больше минуты. Но чистым третьим бежит Эдуард.

23:07

Кристиансен вырвался вперед, уже 15 секунд выигрывает норвежец у Жаклена.

23:04

Эрик Лессер «застрелился» в «стойке». На круг убежал немец.

23:03

43,2 секунды до лидеров.

23:03

И хорош Эдуард! Латыпов вообще без промахов сегодня! 10 из 10 закрывает!

23:02

По разу промахнулись Жаклен и Кристиансен, но ушли без штрафных кругов.

23:02

А лидеры уже на стрельбище.

23:01

На отрезке 4,5 км Латыпов проигрывает уже 53 секунды, но остается третьим.

22:59

Семенов на седьмую позицию откатился. +53,6 у украинца.

22:59

Латыпов Эрмитса обогнал, но уже 40 секунд проигрывает Эдуард.

22:58

Вновь меняются местами Жаклен и Кристиансен.

22:57

Чуть более половины минуты отставания от лидера.

22:56

И без промахов идет Латыпов! Чисто отстреляли Сергей Семёнов и Калев Эрмитс из Эстонии.

22:56

Без промахов убегает Жаклен, Кристиансен с одним дополнительным патроном!

22:55

Итак, первый огневой рубеж на втором этапе.

22:54

Уходят в отрыв лидеры, зато Латыпов уже третий!

22:53

Меняются местами Кристиансен и Жаклен.

22:52

Латыпов немного теряет в ходе. 31,8 секунды проигрывает.

22:52

На отметке 1,2 км Жаклен идет первым, Кристиансен наступает на пятки — +0,5.

22:51

И стартовал Эдуард Латыпов!

22:49

Первым передает эстафету Гигонна. У французов бежит Эмильен Жаклен, который едва не споткнулся на старте. У Норвегии второй этап бежит Ветле Шоста Кристиансен.

22:48

Гараничев еще три секунды «съел». Прима откатился на четвертую позицию, в тройке лидеров идет канадец Кристиан Гоу.

22:47

Захватывает лидерство Гигонна.

22:47

Прима опять начинает отставать. Гараничев уже шестой — +28,0.

22:46

Гигонна нагоняет Биркеланда, отыграл семь секунд француз.

22:45

А вот Гараничев в «стойке» застоялся. Три дополнительных патрона пришлось задействовать Евгению. Обошлась без штрафных кругов.

22:44

Гигонна вторым ушел.

22:43

Быстро отстрелялся норвежец, но последнюю мишень не закрыл сразу. С дополнительным патроном убежал Биркеланд.

22:42

И уже на второй огневой рубеж приходят Гараничев и Биркеланд.

22:41

На отрезке 4,5 км выигрывает Гараничев секунду у норвежца. Прима сильно отстал, уже 14,5 секунды проигрывает украинец.

22:40

Хорошо скользят лыжи у Гараничева. Хорошо подготовился к гонке Евгений.

22:39

Биркеланд отыграл четыре секунды и опередил Приму.

22:39

Бывший российский биатлонист Тимофей Лапшин, выступающий за Южную Корею, трижды промахнулся, но без кругов.

22:38

Антонен Гигонна дважды промахнулся, но закрыл доп. патронами мишени француз.

22:37

Биркеланд с одним дополнительным патроном избежал штрафных кругов.

22:37

За ним бежит украинец Артём Прима.

22:36

Браво, Евгений! Первым убегает Гараничев после «лежки» без промахов!

22:36

На первый огневой рубеж прибегают биатлонисты.

22:34

Стегмайр откатился сильно назад, во втором десятке бежит швед.

22:33

Преодолели отметку в 1,2 км спортсмены. Гараничев с самого старта демонстрирует хороший ход. Хватит ли сил?

22:31

В тройке лидеров также бегут норвежец Ларс-Хельге Биркеланд и швед Габриэль Стегмайр.

22:30

Сразу же возглавляет толпу из 22-х биатлонистов Гараничев.

22:30

Стартовала гонка! Поехали!

22:26

Между тем, температура воздуха достигла -18 градусов...

22:25

Сильный ветер на стадионе в Кэнморе и снегопад. Но гонка состоится. По крайней мере, мужская.

22:20

На непростые условия обратили внимание и сами спортсмены. Так, Александр Логинов, занявший третье место в спринтерской гонке, которая прошла вчера, рассказал, что бежать в такую погоду тяжело.

«Был приличный перерыв, поэтому первая гонка была непредсказуемая по результатам. Надо было почувствовать форму. Наверное, больше доволен, чем недоволен. Тем более в такой мороз, когда организм тяжело справляется со скоростями», — сказал Логинов в эфире «Матч ТВ».

22:16

На данный момент столбики термометров опустились до отметки -17 градусов.

22:15

Об условиях в Кэнморе наслышаны уже все. Сильные морозы полностью спутали планы организаторов соревнований, из-за чего на этапе Кубка идет не только существенный недобор зрителей, коих едва ли набирается двух сотен на гонке, но и поменялось расписание гонок. Так, IBU был вынужден сместить время начала стартов на более раннее. Вечером в канадском городе температура воздуха достигает -30 градусов по Цельсию, что не соответствует регламенту соревнований. Согласно правилам, гонки разрешено проводить до -20 градусов.

22:10

В составе сборной России сегодня бегут Евгений Гараничев (1-ый этап), Эдуард Латыпов (2), Александр Логинов (3) и Александр Поварницын (4).

22:05

Старт запланирован на 22.30 мск.

22:00

Здравствуйте, уважаемые любители биатлона. Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция мужской эстафетной гонки 4x7,5 км в рамках седьмого этапа Кубка мира в канадском Кэнморе.