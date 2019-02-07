«Инвалидность — это не шутки»: футбольный мир жалеет Кокорина

Решение Тверского суда Москвы, 8 февраля продлившего срок ареста Александру Кокорину и Павлу Мамаеву еще на два месяца, вызвало бурную реакцию в футбольной среде, затронув даже уже бывших партнеров игроков.

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Так, привет нападающему «Зенита» передал из Парижа недавно перебравшийся из петербургского клуба в «ПСЖ» аргентинский полузащитник Леандро Паредес. В сториз своего инстаграма он выложил фотографию с тренировки, где стоит в обнимку с Кокориным, добавив хэштеги #Сашамыстобой и #СвободуКокорину.

Вопрос о ситуации с Кокориным и Мамаевым задали бывшему голкиперу казанского «Рубина», ныне защищающему цвета самарских «Крыльев Советов» Сергею Рыжикову.

«Не знаю, что тут можно комментировать. Ужас, что творится у нас в стране. Очень жаль парней. Надеюсь, что им хватит здоровья и терпения, чтобы все выдержать, — рассказал он Sportbox.

— У Кокорина, насколько помню, была очень тяжелая травма и не менее сложная операция. Так что слова адвоката о его возможной инвалидности – это не шутки и не пафос. Дай бог пацанам сил. И, главное, сил их родителям. Желаю им не падать духом».

«Я все понимаю – ребята виноваты, но это уже чересчур! Держитесь, парни, мы с вами! Терпения родным и близким», – написал в своем инстаграме игравший с Кокориным за «Зенит» форвард «Рубина» Дмитрий Полоз.

В поддержку Кокорина с Мамаевым выступил даже председатель совета директоров «Зенита» Александр Дюков, который в данный момент является кандидатом на пост президента Российского футбольного союза (РФС). Он ответил на вопрос о находящихся в СИЗО «Бутырка» футболистах как раз на одной из предвыборных встреч.

«Не слишком ли жестоко сейчас судебная система обращается с Кокориным и Мамаевым? Как и большинство, я думаю, что это так. Сожалею о том, что происходит с очень талантливым игроком Александром Кокориным. Конечно, во многом это и его вина, — заявил Дюков.

— Вчерашнее решение суда мне сложно комментировать. Я не являюсь экспертом в области уголовного права, поэтому хотел бы воздержаться от комментариев.

Привык здесь полагаться на мнение экспертов. Я беседовал со специалистами – мнения разделились. Кто-то считает, что такой выбор меры пресечения является неоправданно суровым.

Надеюсь только на то, что в ближайшее время суд начнет рассматривать дело по существу и решение будет вынесено как можно быстрее».

Терпения арестованным футболистам пожелал и заслуженный тренер России, один из самых рассудительных и спокойных людей в отечественном футболе, Валерий Непомнящий.

«Я не силен в юридических процедурах, но это уже переходит все границы. Непонятно, почему так долго изучают материалы, хотя всем уже давно было ясно, что произошло. Нужно быстрее определяться, передавать дело в суд или нет. Зачем людей держать? Понятно, что если они получат срок, то нынешнее заключение им будет зачтено. Но на зоне можно работать, что-то делать, а здесь ребята сидят в застенках, — рассказал Непомнящий в разговоре с RT.

— Правозащитники работают несколько инертно, не приводят серьезных аргументов, которые суд не мог бы опровергнуть. Я бы хотел пожелать ребятам терпения, быть готовыми к возможным испытаниям и суметь преодолеть самих себя».

Забавно, но в стороне от этой ситуации не осталась даже знаменитая российская музыкальная группа «Бутырка», работающая в жанре «шансон».

Группа записала новогоднюю песню в поддержку находящихся в СИЗО футболистов, пожелав им «здоровья, фарта и воли», а теперь солист коллектива Олег Симонов отдельно пожелал от лица группы Кокорину и Мамаеву здоровья, а также выразил надежду на скорое разрешение их дела. Он высказал мнение, что продление срока ареста свидетельствует о возможном изменении ситуации.

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