Творится история: в Сочи открывают Олимпиаду-2014. LIVE

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Товарищеские матчи (клубы)
17:00
Спартак М Актобе
2:2
закончен
18:00
Краснодар Локомотив М
1:0
закончен
Англия / Премьер-лига
22:45
ЭвертонМанчестер Сити
0:2
закончен
Кубок Испании
23:00
БарселонаРеал Мадрид
1:1
закончен
КХЛ / регулярный чемпионат
12:30
АдмиралКуньлунь Ред Стар
3:2
закончен
НХЛ / регулярный чемпионат
03:30
Торонто Мэйпл ЛифсОттава Сенаторз
5:4
закончен
04:00
Нью-Йорк РейнджерсБостон Брюинз
4:3 (Б)
закончен
Еврокубок
19:00
УНИКС Андорра
72:53
закончен
20:00
Ритас Монако
90:68
закончен
20:00
Локомотив-Кубань Фрапорт Скайлайнерс
84:58
закончен
21:00
Цедевита Зенит
75:79
закончен
22:45
Валенсия Лимож
91:84
закончен
НБА / регулярный чемпионат
03:30
Бруклин НетсДенвер Наггетс
135:130
закончен
04:00
Милуоки БаксВашингтон Уизардс
148:129
закончен
04:00
Чикаго БуллзНью-Орлеан Пеликанс
120:125
закончен
04:30
Даллас МавериксШарлотт Хорнетс
99:93
закончен
05:00
Юта ДжазФиникс Санз
116:88
закончен
06:00
Сакраменто КингзХьюстон Рокетс
101:127
закончен
06:30
Голден Стэйт УорриорзСан-Антонио Спёрс
141:102
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Хроника /
11:30
Кокорину и Мамаеву продлили арест до 8 апреля
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Италия / Серия А
22:30
ЛациоЭмполи
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Еврохоккейтур
19:30
РоссияФинляндия
0:1
1 период
21:00
ЧехияШвеция
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НХЛ / регулярный чемпионат
03:00
Вашингтон КэпиталзКолорадо Эвеланш
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03:00
Филадельфия ФлайерзЛос-Анджелес Кингз
не начался
03:00
Нью-Джерси ДэвилзНью-Йорк Айлендерс
не начался
03:00
Флорида ПантерзПиттсбург Пингвинз
не начался
03:00
Баффало СэйбрзКаролина Харрикейнз
не начался
03:30
Тампа-Бэй ЛайтнингСент-Луис Блюз
не начался
03:30
Детройт Ред УингзВегас Голден Найтс
не начался
03:30
Оттава СенаторзАнахайм Дакс
не начался
03:30
Монреаль КанадиенсВиннипег Джетс
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04:00
Миннесота УайлдЭдмонтон Ойлерз
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Аризона КойотсКоламбус Блю Джекетс
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05:00
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Евролига
20:30
Анадолу Эфес Гран Канария
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21:00
Будучность Химки
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22:05
Маккаби Т-А Олимпиакос
не начался
23:00
Барселона Жальгирис
не начался
НБА / регулярный чемпионат
03:00
Орландо МэджикМиннесота Тимбервулвз
не начался
03:00
Индиана ПэйсерсЛос-Анджелес Клипперс
не начался
03:30
Атланта ХоуксТоронто Рэпторс
не начался
04:00
Оклахома-Сити ТандерМемфис Гриззлиз
не начался
04:00
Бостон СелтиксЛос-Анджелес Лейкерс
не начался
06:30
Портленд Трэйл БлэйзерсСан-Антонио Спёрс
не начался
Хроника /
18:38
Пять лет назад состоялось открытие Олимпийских игр в Сочи
online
Италия / Серия А
22:30
КьевоРома
не начался
Германия / Бундеслига
22:30
МайнцБайер
не начался
Франция / Лига 1
22:45
ДижонМарсель
не начался
Испания / Примера
23:00
ВальядолидВильярреал
не начался
НХЛ / регулярный чемпионат
04:00
Нью-Йорк РейнджерсКаролина Харрикейнз
не начался
Евролига
20:00
ЦСКА Реал Мадрид
не начался
20:45
Фенербахче Панатинаикос
не начался
22:30
Баскония Бавария
не начался
22:45
Олимпия Милан Дарушшафака
не начался
НБА / регулярный чемпионат
03:00
Вашингтон УизардсКливленд Кавальерс
не начался
03:00
Филадельфия СиксерсДенвер Наггетс
не начался
03:00
Детройт ПистонсНью-Йорк Никс
не начался
03:30
Бруклин НетсЧикаго Буллз
не начался
04:30
Даллас МавериксМилуоки Бакс
не начался
05:00
Финикс СанзГолден Стэйт Уорриорз
не начался
05:30
Нью-Орлеан ПеликансМиннесота Тимбервулвз
не начался
06:00
Сакраменто КингзМайами Хит
не начался
Творится история: в Сочи открывают Олимпиаду-2014. LIVE

Пять лет назад состоялось открытие Олимпийских игр в Сочи

7 февраля 2014 года в Сочи состоялось открытие XXII Олимпийских зимних игр. «Газета.Ru» в историческом онлайне вспоминает знаменитую церемонию, которая стала одним из самых ярких мгновений в истории современной России.
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19:42

На высокогорном курорте Роза Хутор установлены огромные экраны, на которых будет демонстрироваться церемония.

19:40

Каждого, кто пришел сегодня на церемонию открытия, ожидает вот такой мешок болельщика. Выглядит очень даже стильно.

19:36

На праздничном концерте фолк-певица Пелагея поет «Ой, то не вечер, то не вечер».

19:35

Билеты на церемонию открытия стоят от 6 тыс. до 50 тыс., что в принципе не так уж и дорого: чтобы, к примеру, попасть на московские гастроли клоуна Славы Полунина и посмотреть его «Снежное шоу», нужно выложить 13 тыс. руб. Билеты на сочинскую церемонию открытия были полностью раскуплены еще в октябре прошлого года.

19:32

Наши олимпийцы собрались на улице для выезда на стадион.

19:29

На стадион проходят через электронные турникеты. Зрителям помогают волонтеры с огромными поролоновыми руками. Очередей к турникетам нет.

19:27

Праздничный концерт начался! Его открыли участники шоу «Голос». Они поют «We Are The Champions». Зал заполнен наполовину, люди продолжают рассаживаться.

19:25

Николай Цискаридзе о своей роли олимпийского Прометея: «В Ванкувере я танцевал с леопардом, сегодня нес олимпийский огонь».

19:20

Концерт ведут Иван Ургант и Яна Чурикова. Актриса разогревает народ на стадионе, Ургант гоняет по нему на машине.

19:13

Комментировать открытие для NBC будет российский журналист Владимир Познер. Его спросили, что он думает о том, как негативно оценивают Олимпиаду зарубежные СМИ. Познер отметил: «Вот говорят, что у нас собак убивают, гостиницы недостроенные. А я: «Через четыре года будет Олимпиада в Южной Корее — там собак едят».

19:10

Пока обещанный концерт перед открытием не начался, окунемся в историю. Во время проведения античных Олимпийских игр церемоний открытия не было. В этот день спортсмены совершали религиозные обряды. Единственная традиция, связанная с открытием, которая дошла до наших дней, — зажжение олимпийского огня на время проведения Олимпиады. Первые современные Игры состоялись в 1896 году в Афинах. На афинской церемонии открытия был впервые исполнен олимпийский гимн. Торжественный парад участников Игр впервые прошел в Лондоне в 1908 году

19:05

Будет выступать в Сочи на горных лыжах за сборную Таиланда известная скрипачка Ванесса Мэй. Это ее первая Олимпиада.

19:00

Церемония открытия летних Олимпийских игр в Лондоне в 2012 году продолжалась четыре часа, а церемония открытия зимней Олимпиады в Ванкувере в 2010 году — около двух с половиной. Церемония открытия летних Олимпийских игр в Лондоне в 2012 году продолжалась четыре часа, а церемония открытия зимней Олимпиады в Ванкувере в 2010 году — около двух с половиной. Сегодня открытие будет продолжаться тоже порядка двух с половиной часов.

«В нашей церемонии 18 глав. Начало XXI века будет обыграно с помощью элементов авангардного искусства. По нашим расчетам, все действо продлится 2 часа 30 минут. Нам показалось, что этот формат будет максимально уважительным для зрителей. Ведь они должны получать удовольствие от происходящего, а не мучиться в ожидании концовки. Раскрою еще один маленький секрет: на церемонии вы увидите маленький балетный спектакль. Все в лучших русских традициях», — рассказал Константин Эрнст на сегодняшней пресс-конференции.

18:50

Сегодня на стадионе «Фишт» можно будет увидеть множество знаменитостей. В Сочи приехали звезды классической сцены (здесь проходит Культурная Олимпиада), звезды кино и эстрады.

18:50

Формально церемония открытия начинается в 20.14 — символичное решение организаторов турнира.

18:48

Церемонии открытия и закрытия пройдут на свежевыстроенном стадионе «Фишт», в адлеровском Олимпийском парке. Название он получил в честь одной из вершин Главного Кавказского хребта, с адыгейского языка оно переводится как «Белая голова». Как адыги отличали одну «белую голову» от всех остальных снежных вершин, неизвестно. Высота природного Фишта 2867 метров. Рукотворный чуть меньше, обошелся он в $778 млн и на время Игр рассчитан на 40 тыс. зрителей.

Стадион
"Газета.Ru"
Футбольный стадион "Фишт" в Сочи
18:40

XXII зимние Олимпийские игры проходят в городе Сочи и его окрестностях. Для Олимпиады было построено два кластера — в Адлере и в поселке Красная Поляна.

18:35

Вести онлайн мы будем в настоящем времени, для более реалистичного эффекта. Возвращаемся в неспокойный 2014-й, начало которого не предвещало нам ничего неприятного.

18:32

Но сегодня постараемся забыть о плохом и вспомнить, как трогательно и возвышенно открывалась эта самая важная и самая неоднозначная для России Олимпиада в истории.

18:30

Добрый вечер, уважаемые читатели! Ровно пять лет назад, 7 февраля 2014 года, состоялась церемония открытия первых зимних Олимпийских игр, проведенных на территории России, в городе Сочи. Олимпиада запомнилась болельщикам как положительными, так и отрицательными моментами. С одной стороны, организацию признали отличной и едва ли не выдающейся, а спортсмены российской сборной возглавили итоговый медальный зачет. С другой — последующий допинговый скандал, многочисленные обвинения в адрес всей спортивной системы России и лишение медалей ряда наших атлетов оставили неприятный осадок.