Творится история: в Сочи открывают Олимпиаду-2014. LIVE

Церемония открытия летних Олимпийских игр в Лондоне в 2012 году продолжалась четыре часа, а церемония открытия зимней Олимпиады в Ванкувере в 2010 году — около двух с половиной. Церемония открытия летних Олимпийских игр в Лондоне в 2012 году продолжалась четыре часа, а церемония открытия зимней Олимпиады в Ванкувере в 2010 году — около двух с половиной. Сегодня открытие будет продолжаться тоже порядка двух с половиной часов.

«В нашей церемонии 18 глав. Начало XXI века будет обыграно с помощью элементов авангардного искусства. По нашим расчетам, все действо продлится 2 часа 30 минут. Нам показалось, что этот формат будет максимально уважительным для зрителей. Ведь они должны получать удовольствие от происходящего, а не мучиться в ожидании концовки. Раскрою еще один маленький секрет: на церемонии вы увидите маленький балетный спектакль. Все в лучших русских традициях», — рассказал Константин Эрнст на сегодняшней пресс-конференции.