Творится история: в Сочи открывают Олимпиаду-2014. LIVE

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На высокогорном курорте Роза Хутор установлены огромные экраны, на которых будет демонстрироваться церемония.
Каждого, кто пришел сегодня на церемонию открытия, ожидает вот такой мешок болельщика. Выглядит очень даже стильно.
На праздничном концерте фолк-певица Пелагея поет «Ой, то не вечер, то не вечер».
Билеты на церемонию открытия стоят от 6 тыс. до 50 тыс., что в принципе не так уж и дорого: чтобы, к примеру, попасть на московские гастроли клоуна Славы Полунина и посмотреть его «Снежное шоу», нужно выложить 13 тыс. руб. Билеты на сочинскую церемонию открытия были полностью раскуплены еще в октябре прошлого года.
Наши олимпийцы собрались на улице для выезда на стадион.
На стадион проходят через электронные турникеты. Зрителям помогают волонтеры с огромными поролоновыми руками. Очередей к турникетам нет.
Праздничный концерт начался! Его открыли участники шоу «Голос». Они поют «We Are The Champions». Зал заполнен наполовину, люди продолжают рассаживаться.
Николай Цискаридзе о своей роли олимпийского Прометея: «В Ванкувере я танцевал с леопардом, сегодня нес олимпийский огонь».
Концерт ведут Иван Ургант и Яна Чурикова. Актриса разогревает народ на стадионе, Ургант гоняет по нему на машине.
Комментировать открытие для NBC будет российский журналист Владимир Познер. Его спросили, что он думает о том, как негативно оценивают Олимпиаду зарубежные СМИ. Познер отметил: «Вот говорят, что у нас собак убивают, гостиницы недостроенные. А я: «Через четыре года будет Олимпиада в Южной Корее — там собак едят».
Пока обещанный концерт перед открытием не начался, окунемся в историю. Во время проведения античных Олимпийских игр церемоний открытия не было. В этот день спортсмены совершали религиозные обряды. Единственная традиция, связанная с открытием, которая дошла до наших дней, — зажжение олимпийского огня на время проведения Олимпиады. Первые современные Игры состоялись в 1896 году в Афинах. На афинской церемонии открытия был впервые исполнен олимпийский гимн. Торжественный парад участников Игр впервые прошел в Лондоне в 1908 году
Будет выступать в Сочи на горных лыжах за сборную Таиланда известная скрипачка Ванесса Мэй. Это ее первая Олимпиада.
Церемония открытия летних Олимпийских игр в Лондоне в 2012 году продолжалась четыре часа, а церемония открытия зимней Олимпиады в Ванкувере в 2010 году — около двух с половиной. Церемония открытия летних Олимпийских игр в Лондоне в 2012 году продолжалась четыре часа, а церемония открытия зимней Олимпиады в Ванкувере в 2010 году — около двух с половиной. Сегодня открытие будет продолжаться тоже порядка двух с половиной часов.
«В нашей церемонии 18 глав. Начало XXI века будет обыграно с помощью элементов авангардного искусства. По нашим расчетам, все действо продлится 2 часа 30 минут. Нам показалось, что этот формат будет максимально уважительным для зрителей. Ведь они должны получать удовольствие от происходящего, а не мучиться в ожидании концовки. Раскрою еще один маленький секрет: на церемонии вы увидите маленький балетный спектакль. Все в лучших русских традициях», — рассказал Константин Эрнст на сегодняшней пресс-конференции.
Сегодня на стадионе «Фишт» можно будет увидеть множество знаменитостей. В Сочи приехали звезды классической сцены (здесь проходит Культурная Олимпиада), звезды кино и эстрады.
Формально церемония открытия начинается в 20.14 — символичное решение организаторов турнира.
Церемонии открытия и закрытия пройдут на свежевыстроенном стадионе «Фишт», в адлеровском Олимпийском парке. Название он получил в честь одной из вершин Главного Кавказского хребта, с адыгейского языка оно переводится как «Белая голова». Как адыги отличали одну «белую голову» от всех остальных снежных вершин, неизвестно. Высота природного Фишта 2867 метров. Рукотворный чуть меньше, обошелся он в $778 млн и на время Игр рассчитан на 40 тыс. зрителей.
XXII зимние Олимпийские игры проходят в городе Сочи и его окрестностях. Для Олимпиады было построено два кластера — в Адлере и в поселке Красная Поляна.
Вести онлайн мы будем в настоящем времени, для более реалистичного эффекта. Возвращаемся в неспокойный 2014-й, начало которого не предвещало нам ничего неприятного.
Но сегодня постараемся забыть о плохом и вспомнить, как трогательно и возвышенно открывалась эта самая важная и самая неоднозначная для России Олимпиада в истории.
Добрый вечер, уважаемые читатели! Ровно пять лет назад, 7 февраля 2014 года, состоялась церемония открытия первых зимних Олимпийских игр, проведенных на территории России, в городе Сочи. Олимпиада запомнилась болельщикам как положительными, так и отрицательными моментами. С одной стороны, организацию признали отличной и едва ли не выдающейся, а спортсмены российской сборной возглавили итоговый медальный зачет. С другой — последующий допинговый скандал, многочисленные обвинения в адрес всей спортивной системы России и лишение медалей ряда наших атлетов оставили неприятный осадок.