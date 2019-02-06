Шанс для россиян: норвежцы испугались мороза на этапе КМ

Международный союз биатлонистов (IBU) внес изменения в календарь седьмого этапа Кубка мира в канадском Кэнморе. Как информирует NRK, в предстоящие выходные температура воздуха может опуститься до минус 30 градусов, тогда как IBU не разрешает проводить старты при температуре ниже 20 градусов.

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Изменения коснулись формата гонок. Завтра, 7 февраля, состоятся индивидуальные гонки в сокращенном режиме — 15, а не 20 км у мужчин и 12,5 вместо 15 км у женщин.

8 февраля на этапе в Кэнморе должен был стать выходным днем, теперь же на этот день с 9 февраля были перенесены эстафетные гонки. А 9 февраля пройдут масс-старты.

Из-за резкого похолодания организаторы этапа столкнулись с проблемой заполняемости трибун – зрителей ищут по объявлению.

Пресс-служба лыжного клуба Кэнмора опубликовала сообщение о наборе 200-300 человек, которые должны посетить соревнования.

Как отмечается, наиболее трудно заполнить трибуны на женскую индивидуальную гонку, которая запланирована уже на 7 февраля.

Not a bad view from the media center here in Canmore — but it is very very cold, trust us on that #CAN19 pic.twitter.com/bsJ6VkBtyu — IBU World Cup (@IBU_WC) 5 февраля 2019 г.

Норвежская биатлонистка Тириль Экхофф подходит к стартам без оптимизма. Как отметила спортсменка,

никто не согласится выступать, если температура опустится до минус 20.

«Если температура опустится ниже 20 градусов, думаю, никто из нас выступать не захочет. Кажется, я в таких условиях еще никогда не соревновалась. Будет интересно стрелять с двумя парами перчаток на руках», — сказала Экхофф.

Лидер общего зачета Кубка мира Йоханнес Бё одобряет решение укоротить время гонок. Норвежец намерен кататься с грелками на запястьях.

«Такие морозы — это ужас для легких, но выдержать подобное на протяжении 30 минут еще можно. Плохо, когда замерзают пальцы, это сказывается на стрельбе. Об этом все думают в первую очередь», — начал Бё.

Я буду выступать с грелками на запястьях. Это отлично работает.

Надо было сделать то же самое в Пхенчхане. Тогда я думал, что это запрещено. Но, когда мы обратились в IBU, нам сказали, что никаких проблем нет. Я готовился к ужасной тренировке, но все сложилось прекрасно», — отметил биатлонист.

Однако не обошлось и без позитивных моментов накануне старта соревнований.

Сборная России, прибывшая в Канаду без винтовок, наконец решила проблемы с оружием.

Напомним, что в ввозе российских винтовок было отказано, так как вовремя не было оформлено разрешение на транзит оружия. Из-за проблем с провозом оружия через США пришлось срочно менять маршрут на прямой рейс до Канады, исключая пересадку в Лос-Анджелесе.

Таким образом, сборная России все же успеет полноценно потренироваться перед стартом турнира.

По словам главы Союза биатлонистов России (СБР) Владимира Драчева, утром 5 февраля российские винтовки улетели в Канаду.

«Винтовки вместе с сопровождающим улетели в Канаду. Вечером они уже должны быть в распоряжении команды», — сообщил Драчев.

Президент СБР не видит ничего страшного в том, что российские биатлонисты остались без оружия накануне соревнований. По его словам, это может пойти только на пользу спортсменам.

«Для профессионалов в том, чтобы провести день-два без оружия, ничего страшного нет.

Даже наоборот, иногда нужно сделать небольшой перерыв, чтобы вновь ощутить чувство голода.

Порой в тренировочном процессе от стрельбы отдыхают и неделю. Организм потом начинает работать более качественно, свежее ощущения», — заявил Драчев в интервью «СЭ».

В СБР продолжают настаивать, что прецедент с оружием произошел по вине организаторов турнира.

«Нам в последний день, за несколько часов до вылета, сообщили, что американцы не сделали разрешения на ввоз оружия. А билеты мы специально закольцовывали через Лос-Анджелес, чтобы прилетать и улетать из одного места», — пояснил глава СБР.

Шанс для россиян: норвежцы испугали адского мороза на этапе КМ

Что же до мороза в Кэнморе, то в СБР считают, что это станет преимуществом российских спортсменов.

«Мы всегда выступали в такую погоду. И в минус 25 часто бегали. Для международного биатлона правила таковы, что старт допускается только при погоде не ниже минус 20, это все равно довольно холодно. Но наши биатлонисты в таких условиях как раз могут себя проявить», — добавил Драчев.

Напомним, что лидерами общего зачета перед седьмым этапом Кубка мира являются норвежец Йоханнес Бё и итальянская биатлонистка Доротея Вирер. Среди российских спортсменов лучшие результаты показывает Александр Логинов, находящийся на данный момент на третьей строчке.

В состав мужской сборной России на этап КМ в Канаде вошли следующие спортсмены: Александр Логинов, Евгений Гараничев, Эдуард Латыпов, Александр Поварницын, Сергей Корастылев, Юрий Шопин.

В заявку женской команды включены: Ульяна Кайшева, Лариса Куклина, Валерия Васнецова, Кристина Ильченко, Анастасия Морозова, Маргарита Васильева.

Этап в Кэнморе стартует 7 февраля. Далее соревнования переместятся в американский Солт-Лейк-Сити, где состоится восьмой этап Кубка мира.

Расписание стартов в Кэнморе

7 февраля – индивидуальная гонка (мужчины) и индивидуальная гонка (женщины)

8 февраля – эстафета (мужчины) и эстафета (женщины)

9 февраля – масс-старт (мужчины) и масс-старт (женщины)

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