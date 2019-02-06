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«Замахнется ли Овечкин на рекорд Гретцки?»

Александр Овечкин стал лучшим российским бомбардиром в истории НХЛ

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин стал лучшим российским бомбардиром в истории НХЛ, побив вечный рекорд своего соотечественника Сергея Федорова. Бывший форвард «Оттавы Сенаторз» и «Калгари Флэймз» Олег Сапрыкин, а также экс-одноклубник Овечкина по московскому «Динамо» Александр Степанов в интервью «Газете.Ru» поделились мнением об историческом достижении и оставили свои прогнозы относительно шансов россиянина превзойти Уэйна Гретцки.

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин стал лучшим российским бомбардиром в истории НХЛ, побив вечный рекорд своего соотечественника — трехкратного обладателя Кубка Стэнли в составе «Детройт Ред Уингз» Сергея Федорова.

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Бывший форвард «Оттавы Сенаторз» и «Калгари Флэймз» Олег Сапрыкин, а также экс-одноклубник Овечкина по московскому «Динамо» Александр Степанов рассказали, что привело россиянина к очередному достижению в сильнейшей лиге мира, а также порассуждали на предмет того, есть ли шансы у Овечкина превзойти достижение Уэйна Гретцки, который является лучшим снайпером НХЛ за всю историю.

В регулярном чемпионате канадец забросил 894 шайбы в 1487 играх. У Овечкина 644 гола за 1055 матчей.

Кстати, одно время Федоров с Овечкиным выступали вместе за «Вашингтон». Сергей играл за столичную команду с 2008 по 2009 год. Поэтому отчасти своему рекорду Овечкин обязан в том числе и самому Федорову.

«Федоров с Овечкиным — настоящие гиганты»

Олег Сапрыкин: «Нельзя сравнивать Федорова и Овечкина, поскольку они играли в разное время. Но, думаю, что после того, как Александр побил достижение Сергея, больше никто из россиян не сможет их превзойти по результативности. Они самые великие хоккеисты из российских игроков в НХЛ, если говорить именно о рекордах.

Овечкин и Федоров — хоккеисты совсем разного плана как по манере игры, так и другим компонентам. Но Ови — молодец, что бьется до конца. Красавец! Сколько ему это стоило усилий, труда в жизни, чтобы покорить это достижение. То же самое можно сказать и в адрес Федорова. Оба этих игрока — настоящие гиганты, которые всю жизнь отдали хоккею. Федоров и Овечкин — величайшие хоккеисты.

Дай бог, чтобы Александр установил еще какие-то рекорды. Думаю, он еще побьет много достижений.

Рекорд Уэйна Гретцки? Думаю, это все реально. Самое главное, чтобы ему здоровье позволяло и сопутствовала удача».

«Сашке по силам побить рекорд Гретцки»

Александр Степанов: «Считаю, что Сашка — великий игрок, а не просто какая-то суперзвезда. Он каждый год доказывает, находится в лидерах в списке бомбардиров. В том году выиграл Кубок Стэнли и реализовал свою заветную мечту, к которой шел очень долго.

Я уже поздравил его с рекордом, написав смску. Попозже созвонимся с ним.

Овечкин — один из самых лучших российских игроков за всю историю. Саша играет в сильнейшей лиге мира и постоянно находится в ней на лидирующих позициях. Этот рекорд подтверждает его величие. Он очень работоспособный парень, который постоянно тренируется.

Почему Сане удалось превзойти достижение Сергея, проведя почти на 200 матчей меньше него в лиге? Федоров и Овечкин — разноплановые игроки. Сашка — чистый крайний нападающий, который больше бросает и на себя берет игру. Овечкин — пробивной, забивной. У Федорова была иная ситуация, он выступал за другую команду. Но Сергей тоже является одним из лучших российских игроков.

Реально ли Овечкину превзойти рекорд Гретцки по заброшенным шайбам? Смотря на Сашку, вижу, что он каждый год добавляет, хоть и становится старше.

Забивает столько же из сезона в сезон и постоянно держит высокий уровень. По нему не видно, чтобы он где-то в скорости потерял или в чем-то другом. Пока Саша находится в своей оптимальной боевой форме. Думаю, ему по силам побить рекорд Гретцки».

Рекорд Федорова Овечкина побил в игре с «Ванкувер Кэнакс» (3:2) — теперь на его счету 1180 (644+536) очков. У Сергея на один балл меньше, и при этом экс-нападающий «Детройта» провел на 193 матча больше, чем Александр Великий.

Интересно, что в текущем сезоне Овечкин является лидером в снайперской гонке (37 голов), опережая на шесть шайб ближайших преследователей:

Джона Тавареса («Торонто Мэйпл Лифс»), Коннора Макдэвида («Эдмонтон Ойлерз»), Джеффа Скиннера («Баффало Сэйбрз») и Патрика Кейна(«Чикаго Блэкхоукс»).

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