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Изнасилование в Осло: игрок «Енисея» предстанет перед судом

Новичок «Енисея» Сарр обвиняется в изнасиловании

На новичка красноярского «Енисея», полузащитника Бабакара Сарра заведено дело об изнасиловании. Адвокаты отрицают вину футболиста и настаивают на прекращении преследования их клиента.

Подписанный «Енисеем» футболист Бабакар Сарр обвиняется в насильственных действиях сексуального характера. Уже 14 февраля футболист должен предстать перед судом в Норвегии для дачи показаний.

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Как сообщает издание Nettavisen,

инцидент произошел в ноябре 2018 года, когда Сарр проводил время в отеле в центре Осло вместе с еще одним мужчиной и двумя женщинами. Спустя несколько дней сенегальца задержали и допросили.

Представители футболиста не верят в возможность наказания, утверждая, что дело будет закрыто.

Для Бабакара это не первое обвинение в подобном преступлении. Ранее он уже дважды имел проблемы с законом, однако в обоих случаях виновность сенегальца не была доказана. Подозреваемый выплатил пострадавшим компенсацию.

Полузащитник был подписан аутсайдером Российской Премьер-лиги (РПЛ) 5 февраля.

«Сарр — универсальный игрок обороны, который может сыграть как центрального защитника, так и опорного полузащитника, — отмечается на официальном сайте красноярского клуба. — Благодаря высокому росту (189 см) он эффективно играет на стандартах.

Бабакар начал карьеру в исландском клубе «Сельфосс». После чего переехал в Норвегию, где выступал за «Старт» и «Сонгдал». Последней командой 27-летнего сенегальца стал «Мольде», с которым он дважды выигрывал серебряные медали национального первенства».

Обвинение футболиста в изнасиловании — далеко не редкий случай. Прямо сейчас в СМИ активно обсуждаются проблемы футбольной суперзвезды Криштиану Роналду, связанные с событиями 10-летней давности.

В январе полиция Лас-Вегаса выдала ордер на забор образца ДНК форварда туринского «Ювентуса» и сборной Португалии. Полицейские намеревались сверить генетический материал игрока с образцами, найденными на платье бывшей модели Кэтрин Майорги.

Девушка обвиняла пятикратного обладателя «Золотого мяча» в изнасиловании, случившемся в 2009 году.

В 2010-м модель подписала с юристами игрока соглашение о неразглашении: за молчание она получила $375 тыс. Это соглашение и показывал на пресс-конференции адвокат потерпевшей, также заявляя о наличии других доказательств вины футболиста.

Усугубляется ситуация для Роналду еще и тем, что в разбирательство вмешалась бывшая девушка игрока Жасмин Леннард. Модель и звезда британского шоу «Большой брат» познакомилась с Роналду десять лет назад в Лос-Анджелесе, когда португальцу было 22 года. Его сопровождали охранники, через которых футболист знакомился с девушками и склонял к сексу.

Жасмин готова оказать помощь жертве и рассказать о замеченных ею психологических проблемах португальца.

«После долгих раздумий я решила обратиться к Кэтрин Майорге и ее адвокатам, чтобы предложить свою помощь в деле с обвинением Роналду в изнасиловании. У меня есть информация, которая, полагаю, поможет делу, — написала девушка в твиттере. —

Никто не представляет, какой он на самом деле. А если бы знали, то были бы в ужасе. Не хочу больше смотреть, как он врет. Сделаю все, чтобы помочь Кэтрин.

Роналду полагает, что ему все сойдет с рук. Не в этот раз. У меня были с ним отношения. Мы общались довольно регулярно в последние полтора года.

У меня сохранились сообщения и записи, которые могут помочь в деле Кэтрин. Они покажут настоящее лицо и характер Криштиану».

Как и в случае с новым футболистом «Енисея», расследование по делу Роналду продолжается.

В нынешнем сезоне Сарр принял участие в 27 матчах норвежской Типпелиги, в которых отметился четырьмя голами и тремя голевыми передачами. «Енисей» же после 17 туров занимает последнее, 16-е, место в турнирной таблице РПЛ: в его активе десять очков.

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