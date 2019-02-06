«Далеко от зоны комфорта»: хореограф объяснил неудачи Медведевой

Знаменитый хореограф Сандра Безик, ставившая перед сезоном короткую программу Евгении Медведевой, побывала в гостях у Youtube-канала TSL, посвященного фигурному катанию, и рассказала подробности о переезде россиянки в Канаду и ее первых шагах в группе Брайана Орсера.

Реклама

В начале разговора о Медведевой Безик спрашивали о поставленной ей короткой программе, с которой Евгения провела большую часть сезона и выступала не слишком удачно.

«Когда летом мы выбрали этот фрагмент для короткой программы (Orange Coloured Sky в исполнении Натали Коул. — «Газета.Ru»), Жене музыка понравилась, и это действительно соответствовало тому настроению, в котором она находилась, — рассказала Безик.

— Она была яркой и радостной. Она радовалась жизни, радовалась изменениям и фактически хотела сделать что-то большее, что отличало бы ее от привычного состояния. Так что мы действительно думали, что такие изменения можно воплотить в жизнь.

Нам было очень здорово с Евгенией, она была игривой и зажигательной, преображалась на каждой тренировке. Она жила в этой программе.

Однако по ходу сезона стало ясно, что такой образ был слишком далек от ее зоны комфорта».

Напомним, что Медведева в сезоне-2018/19 не слишком удачно выступила уже на контрольных прокатах в Москве, а затем не смогла выиграть ни одного официального соревнования.

Двукратная чемпионка мира и двукратный серебряный призер Пхенчхана-2018 не поднялась выше третьего места на этапах Гран-при и не сумела пробиться в финал соревнования, которое ранее дважды выигрывала в своей карьере.

Евгения чувствовала себя неуверенно в короткой программе и незадолго до чемпионата России приняла решение заменить постановку Безик.

В Саранске она уже каталась под музыку из оперы Джакомо Пуччини «Тоска» в постановке бывшего узбекистанского фигуриста, а ныне хореографа Миши Ге.

«Когда Брайан сказал мне, что Евгения хочет поменять программу, я это поняла. Великие чемпионы хорошо знают себя — как они должны себя ощущать, куда ехать соревноваться, и так далее. Евгения понимала, что программа была слишком далека от нее и не давала ей той уверенности, которую она должна была чувствовать, — поведала Безик.

— Поэтому я полностью согласилась с тем, что надо поменять номер. Получилось так, что Медведева сама выбирала музыку для своих программ в этом году: композиция для произвольной программы тоже была ее выбором.

Это ее турнир, ее сезон, ее карьера, так что мы должны были поддержать Евгению».

Рассказала канадский хореограф и о своем отношении к российской фигуристке, заявив, что восхищается Медведевой.

«Я обожаю эту девушку, и мне бы хотелось, чтобы у нее было больше времени. Все, что делает она в этом году, это так смело, и вам просто нужно поддержать ее, куда бы она ни шла, это ее путь. Я действительно желаю ей всего наилучшего», — подчеркнула Сандра.

Одним из ключевых вопросов, адресованных 62-летней канадке, были слова о возможности провалившей сезон (в том числе и чемпионат России с новой программой) Медведевой продолжать борьбу за вершины в стремительно шагающем вперед женском фигурном катании.

«Я не видела ее некоторое время, но внутри этой девушки есть огонь, и именно поэтому она так любима. Даже несмотря на то, что она воспитывалась в системе, которая ее очень контролировала, личность Евгении всегда проявлялась.

Это было действительно трудное время для нее, потому что когда ты молод и выигрываешь все соревнования, а потом все внезапно меняется и реальность наносит удар, — это болезненно и сбивает с толку. Но ее сердце огромно».

Хореограф также рассказала о том, была ли готова спортсменка столкнуться с тем объемом негатива, который свалился на нее после скандального ухода от Этери Тутберидзе после многолетней работы в группе самого успешного современного российского тренера.

«Нет, еще нет… Это тяжело для этих подростков, потому что они растут, читая всякую ерунду. Евгения — русская, и она гордится этим, она не уходила от той себя, она просто отправилась познавать жизнь. Да, это именно то, как она смотрит на жизнь, смотрит с широко открытыми глазами», — рассказала Безик.

Кроме того, Сандра заявила, что, по ее мнению, Медведевой мог бы помочь годичный перерыв в выступлениях, если бы она взяла его сразу после олимпийского сезона. Специалист назвала его «отпуском».

«У меня возникала летом мысль, что было бы здорово, если бы Евгения могла взять отпуск на год... Я никому не говорила об этом, но подумала. Разве ей не было бы это полезно, ведь она хочет так много узнать, — отметила канадка. — Благодаря этому ей удалось бы глубоко погрузиться в собственную перенастройку. Но невозможно одновременно заниматься этим и готовиться к соревнованиям. Это две разные вещи».

Другие новости, материалы и статистику можно посмотреть на странице фигурного катания, а также в группах отдела спорта в социальных сетях Facebook и «Вконтакте».