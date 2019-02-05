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03:00
Нью-Джерси ДэвилзНью-Йорк Айлендерс
не начался
03:00
Флорида ПантерзПиттсбург Пингвинз
не начался
03:00
Баффало СэйбрзКаролина Харрикейнз
не начался
03:30
Тампа-Бэй ЛайтнингСент-Луис Блюз
не начался
03:30
Детройт Ред УингзВегас Голден Найтс
не начался
03:30
Оттава СенаторзАнахайм Дакс
не начался
03:30
Монреаль КанадиенсВиннипег Джетс
не начался
04:00
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Новый срок? Решается судьба Кокорина и Мамаева. LIVE

Онлайн-трансляция судебного заседания по делу Кокорина и Мамаева

Тверской суд Москвы рассматривает ходатайство о продлении ареста нападающего «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева до 8 апреля. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию событий.
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12:56

В этот раз среди присутствующих на заседании не видно Аланы Мамаевой. Очень странно.

12:54

Отметим, что перед самым началом супруга Кокорина — Дарья Валитова расплакалась.

12:50

Представитель обвинения рассказала, почему им необходимо продлить арест футболистов. «Необходимо продлить им арест для того, чтобы всех ознакомить с материалами дела, для составления обвинительного заключения. Однако следственные мероприятия закончены. Возражения по нарушениям мы приняли во внимании. Следственные действия окончены, идут процессуальные моменты», — сказал следователь.

12:45

Мамаев с Кокориным постоянно перешептываются. Но о чем они говорят, не слышно.

12:42

Адвокат Мамаева Игорь Бушманов попросил приобщить к делу несколько документов. «Прошу приобщить к материалам ходатайства копию заявления прокурора о нарушении законодательства, постановление защитника на волокиту в уголовном деле, а также отсутствующих в материалах дела характеристики с места жительства и показаний одного свидетеля», — сказал Бушманов.

12:38

Между тем Затомская залипла в бумагах.

12:36

Адвокат Кокорина Ромашов попросил приобщить к делу дополнительные материалы, в том числе справку о наличии на счету мамы Кокорина 10 млн рублей, справки из РФС и «Зенита» о том, что Кокорин перенес тяжелую травму и ему нужна реабилитация.

12:30

Судья очень тихо говорит на заседании. Кокорин просит ее включить микрофон.

12:28

Судья Затомская спрашивает мнение всех сторон: разрешить ли фото и видеосъемку и трансляцию для медиа. Кокорин и Мамаев, адвокаты были не против этого. Но судья отказала.

12:26

Заседание началось буквально только что, с 20-минутным опозданием.

12:25

Группа поддержки нападающего «Зенита» Александра Кокорина и его младшего брата Кирилла прибыла к зданию Тверского суда в Москве.

По словам двух молодых людей, Александр и Кирилл пребывают в нормальном настроении, однако не очень верят в позитивный итог суда. При этом эти ребята не поддерживают Мамаева.

12:18

Адвокат Андрей Князев считает, что Кокорин и Мамаев зря не признают свою вину полностью.

«Если нет никаких новых обстоятельств, вроде изменения в состоянии здоровья или признания вины, то, скорее всего, арест будет продлен. Самое оптимистичное, что мы завтра можем ожидать, – суд предложит залог или подписку о невыезде, но это маловероятно.

Вполне возможно, это будет показательная порка. Их позиция – «я не я», «они сами виноваты», «меня обозвали петухом, я за это дал в рыло» — ущербна. Если бы они признали вину, дать срок было бы гораздо сложнее, чем в этой ситуации. Не знаю, почему они идут по такому сценарию», — цитирует юриста «Чемпионат.com».

Кокорин и Мамаев 1
kokorin9/instagram.com
Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, 2018 год
12:12

Решать судьбу Кокорина и Мамаева будет судья Ольга Затомская, которая приобрела известность в 2011 году, когда ее часто назначали на слушания по поводу участников протестов и митингов оппозиции. По ее приговору под арест отправлялись, например, Навальный и Яшин.

12:07

Кокорин почитывает на заднем плане книжку, не проявляя особого интереса к происходящему.

Александр Кокорин
РИА Новости
Александр Кокорин
12:05

Обвиняемых провели в зал суда и посадили за стекло. На переднем плане стоят и созерцают присутствующих Мамаев (изрядно заросший щетиной) с Протасовицким. Братья Кокорины сидят позади, скрывая лица за капюшонами.

Кокорин Мамаев
СЭ
Павел Мамаев и Александр Протасовицкий
12:00

Второй адвокат Кокорина Андрей Ромашов согласен с защитником Мамаева и чуть не утверждает, что они бессильны.

«Не жду ничего позитивного от заседания, поскольку опыт предыдущих заседаний показал, что суд не воспринимает никакие разумные аргументы, кроме предоставляемых в бездоказательной форме следствием. Есть два сценария завтра: либо продлят заключение под стражей на два месяца, либо изменят ее на домашний арест или на залог.

За прошедшие два месяца произошли события, которые должны повлиять на решение. Во-первых, у Кокорина обострилось заболевание колена, которое было прооперировано в марте 2018 года. Оно не получает курса реабилитации и полноценной нагрузки, поэтому идет регресс, возврат к исходной точке. Это очень плохо.

Как констатируют врачи из трех ведомств, возможна инвалидность и замена коленного сустава на искусственный. Я говорю о несоразмерности содеянного и наказания».

Рассмотрение ходатайства о продлении срока ареста футболистам П. Мамаеву и А. Кокорину 5
Алексей Куденко/РИА "Новости"
Футболист Александр Кокорин на заседании Тверского районного суда Москвы, 5 декабря 2018 года
11:56

Адвокат Мамаева Игорь Бушманов надеется на освобождение своего клиента из-под стражи, однако признает, что шансы на это невелики.

«Следствие уже второй раз обращается в суд за продлением срока по простому делу и просит продлить содержание под стражей на максимально возможный период. Его доводы остаются абсолютно надуманными и голословными, а волокита с этим делом была признана прокуратурой. Если бы следствие вовремя предоставило нам материалы дела, то производство по нему было бы завершено.

Рассчитываем, что суд более тщательно проверит все доводы, даст более обоснованную оценку доводам всех сторон. Любая иная меры пресечения, кроме содержания в СИЗО, будет встречена нами положительно, чтобы у Павла была возможность находиться с семьей.

Кредит доверия, который суд давал следствию, уже исчерпан, поэтому нужно реагировать на нарушения, в том числе прав на длительное ограничение свободы. Надеюсь, что завтра что-то изменится, но, учитывая современные реалии и специфику этого дела, верится в это мало», — цитирует юриста «Чемпионат.com».

Первые фото Кокорина и Мамаева после 2 месяцев в СИЗО 3
Владимир Астапкович/РИА "Новости"
Футболист Павел Мамаев на заседании Тверского районного суда Москвы, 5 декабря 2018 года
11:54

Из-за наличия тяжкого обвинения — в хулиганстве — следствие имеет право требовать содержания футболистов под стражей до 12 месяцев. Единственная зацепка для игроков в данном случае — это то, что, начиная с шестого месяца, надо будет дополнительно доказывать, что расследование дела действительно является настолько сложным, что закончить его раньше не представляется возможным.

Мамаев и Кокорин на допросе
Пресс-служба МВД РФ/РИА "Новости"
11:51

Адвокат Кокорина Татьяна Стукалова накануне заседания напоминала о том, что нападающий «Зенита» все еще не оправился от разрыва крестообразной связки колена и нуждается в длительной реабилитации, которую невозможно провести в СИЗО. По словам юриста, дальнейшее пребывание под арестом может повлечь инвалидность.

Стукалова также считает, что следователи намеренно затягивают изучение дела, и поэтому в СИЗО якобы создают видимость медицинского ухода за Кокориным, чтобы не было вопросов по его пребыванию в заключении.

«После нашего разговора пришел врач СИЗО-2 и повел Александра делать рентген колена. Даже интересно, что может показать рентген, если у пациента нет перелома.

Мне представляется, что идет «медицинская» подготовка обеспечения продления срока содержания под стражей. В результате которой суду предъявят справку, что проведенным рентгеном ничего не выявлено.

Так создается видимость проведения проверки доводов защиты об ухудшении состояния здоровья Кокорина Александра», — предположила Стукалова.

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Сегодня была у Александра. Настроение, в общем и целом, хорошее. Но стала постоянно беспокоить ноющая боль в колене, которое было прооперировано в марте 2018 года. То есть появились признаки отсутствия восстановительной программы. После нашего разговора пришел врач СИЗО-2 и повел Александра делать рентген колена. Даже интересно, что может показать рентген, если у пациента нет перелома. Мне представляется, что идет «медицинская» подготовка обеспечения продления срока содержания под стражей. В результате которой суду предъявят справку, что проведенным рентгеном ничего не выявлено. Так создается видимость проведения проверки доводов защиты об ухудшении состояния здоровья Кокорина Александра. Возникает вопрос, почему к Кокорину Александру не допускают специалистов по профилю имеющейся у него травмы, а проверку состояния здоровья проводит специалист СИЗО, который и назначает рентген, не имея других возможностей ни для диагностики, ни для лечения Кокорина. Ему необходимо в день заниматься коленом не менее 5 часов согласно надлежащей программе реабилитации. А возможности СИЗО многократно ограничены и позволяют проводить занятия только 1-2 часа в день, не каждый день, без специальных снарядов и препаратов. Удержание под стражей Кокорина 4 месяца с точки зрения соразмерности наказания содеянному с последствиями причинения потерпевшему легкого вреда здоровью отвечает принципу возмездности современного правоприменения. Дальнейшее содержание его под стражей повлечет расстройство здоровья с нарастающим итогом, которое приобретет необратимый характер, и произойдет несоразмерная содеянному кара. @kokorin9 @kokorin7 #кокорин #свободукокорину #сашамыстобой #братьякокорины #закокорина #сашамыстобой #к9 #стукалова #регионсервис

Публикация от Татьяна Стукалова (@stukalova_official)

11:49

В здание суда вошла супруга Кокорина Дарья Валитова.

11:47

Обвиняемых привезли в здание суда на автозаке. Согласно расписанию, заседание должно начаться в 12:00. Все пройдет в одном зале. Первым в списке обозначен Кирилл Кокорин, затем Павел Мамаев, Александр Кокорин и Александр Протасовицкий.

11:45

Накануне заседания в прессе было опубликовано открытое письмо Кокорина, в котором тот раскаялся в содеянном, но подчеркнул, что атаковал людей в ответ на оскорбления. «Здравствуйте! Я, Александр Кокорин, хочу принести извинения своим болельщикам, ребятам из команды и тренерскому штабу. За то, что подвел их и не могу помогать своим участием в тренировочном процессе и соревнованиях. Как спортсмен и человек публичный я не должен был так поступать, извиняюсь, не сдержался.

Признаю, что моя реакция на оскорбления меня, моего брата и остальных присутствующих была чрезмерной, но после конфликта я публично извинился и готов загладить причиненный вред.

Урок я полностью усвоил, тюрьма этому способствует, очень хотелось бы выйти на волю, активно заняться спортом и все свободное время посвятить своей семье. Огромное спасибо за поддержку, она всегда для меня важна как в изоляторе, так и на свободе.

Ваш Саша», — приводит текст письма «РИА Новости».

Кокорин
РИА Новости
Александр Кокорин
11:40

Напомним, футболистам предъявлены обвинения по статьям «Хулиганство» и «Побои». 8 октября 2018 года Кокорин с его младший братом Кириллом, Мамаев и их общий друг Александр Протасовицкий приняли участие в двух потасовках в центре Москвы. От компании досталось чиновнику Минпромторга Денису Паку, генеральному директору научно-исследовательского автомобильного и автомоторного института (НАМИ) Сергею Гайсину, а также водителю ведущей Первого канала Ольги Ушаковой Виталию Соловчуку.

Первые фото Кокорина и Мамаева после 2 месяцев в СИЗО 2
Владимир Астапкович/РИА "Новости"
Футболист Павел Мамаев на заседании Тверского районного суда Москвы, 5 декабря 2018 года
11:35

Срок ареста истекает 8 февраля, и следствие просит продлить его на два месяца — до 8 апреля, поскольку еще не закончены все необходимые для расследования процедуры.

Кокорин и Мамаев
РИА "Новости"
Футболист ФК "Зенит" Александр Кокорин и футболист ФК "Краснодар" Павла Мамаева на экранах мониторов во время видеоконференции в Московском городском суде, 19 октября 2018 года
11:30

Доброе утро, уважаемые читатели «Газеты.Ru». Вашему вниманию представляется текстовая онлайн-трансляция очередного заседания в Тверском суде Москвы, на котором рассматривается ходатайство о продлении срока ареста нападающего «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, которые находятся в Бутырском следственном изоляторе.

Кокорин Мамаев
РИА Новости
Александр Кокорин и Павел Мамаев