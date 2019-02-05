Новый срок? Решается судьба Кокорина и Мамаева. LIVE

Второй адвокат Кокорина Андрей Ромашов согласен с защитником Мамаева и чуть не утверждает, что они бессильны.

«Не жду ничего позитивного от заседания, поскольку опыт предыдущих заседаний показал, что суд не воспринимает никакие разумные аргументы, кроме предоставляемых в бездоказательной форме следствием. Есть два сценария завтра: либо продлят заключение под стражей на два месяца, либо изменят ее на домашний арест или на залог.

За прошедшие два месяца произошли события, которые должны повлиять на решение. Во-первых, у Кокорина обострилось заболевание колена, которое было прооперировано в марте 2018 года. Оно не получает курса реабилитации и полноценной нагрузки, поэтому идет регресс, возврат к исходной точке. Это очень плохо.

Как констатируют врачи из трех ведомств, возможна инвалидность и замена коленного сустава на искусственный. Я говорю о несоразмерности содеянного и наказания».