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В Европу не поедет: «Краснодар» отказался от Мамаева

Мамаев не включен в состав «Краснодара» на матчи ЛЕ

Полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев не попал в клубную заявку на матчи плей-офф Лиги Европы сезона-2018/19. Тренерский штаб команды принял решение отзаявить 30-летнего хавбека, который продолжает находиться под стражей в СИЗО «Бутырка».

Тренерский штаб «Краснодара» принял решение отзаявить полузащитника Павла Мамаева из состава команды на оставшуюся часть еврокубкового сезона. 30-летний хавбек остался вне заявки на матчи плей-офф Лиги Европы.

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Всего в состав «быков» на еврокубковую весну попали 34 футболиста, 21 из которых числится в списке А.

Помимо Мамаева были отзаявлены также Торнике Окриашвили, который после двух тяжелых травм в декабре прошлого года разорвал контракт с краснодарским клубом и теперь находится в статусе свободного агента, перешедший в январе на правах аренды до конца сезона в самарские «Крылья Советов» Роман Шишкин, а также норвежец Стефан Страннберг, которого арендовал «Урал».

Вместо них в заявку «быков» на плей-офф Лиги Европы вошли приобретенный у шведского АИКа полузащитник Кристоффер Олссон и российский защитник Иван Таранов, пополнивший состав краснодарского клуба еще в июне прошлого года.

В рамках 1/16 финала Лиги Европы «Краснодар» встретится с немецким «Байером». Первый матч состоится в России 14 февраля, а ответный поединок пройдет через неделю, 21 февраля на стадионе «Бай-Арена» в Леверкузене.

Таким образом, старт еврокубковой весны будет дан уже на следующей неделе. Решение же отзаявить находящегося с октября под под арестом в Бутырском следственном изоляторе Мамаева из состава команды выглядит уместным в связи с последними новостями.

6 февраля Тверской суд Москвы проведет очередное заседание в отношении хавбека «быков», а также остальных фигурантов дела об избиении главы департамента Минпромторга Дениса Пака, гендиректора НАМИ Сергея Гайсина, а также водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой Виталия Соловчука нападающего петербургского «Зенита» Александра Кокорина, его младшего брата Кирилла и их товарище Александра Протасовицкого.

По информации адвоката Павла Мамаева Игоря Бушманова, следствие собирается выступить с требованием оставить четырех обвиняемых под стражей еще на некоторое время.

Это подтвердили в Тверском суде, рассказав о полученном ходатайстве о продлении ареста Мамаева, братьев Кокориных и Протасовицкого до 8 апреля включительно.

При этом Бушманов утверждает, что следствие намеренно затягивает расследование в отношении подсудимых. Также юрист обратился по данному поводу в прокуратуру, где, по его словам, признали факт нарушения в работе следствия.

«Прокурором вносились требования об устранении нарушений в уголовном деле, там есть факты волокиты. Прокурор признал, что следствие ведется с нарушениями, допускается затягивание. Суду будет неправильно давать следствию дополнительную преференцию, опять продлевая срок ареста», — цитирует адвоката Мамаева «Чемпионат».

Давать прогнозы относительно грядущего судебного заседания юрист отказался, но подчеркнул, что следственные органы до сих пор не предоставили документов, которые доказывают причастность его клиента к тяжкому преступлению. По мнению адвоката, хавбек «Краснодара» не может быть осужден по статье «Хулиганство», которую ему инкриминируют.

«Гадать не буду. Каждый из защитников обвиняемых представит свои доводы, здесь вопрос в том, насколько взвешенное решение примет суд, будет ли он учитывать доводы, связанные с волокитой в процессе расследования и началом ознакомления с материалами уголовного дела.

То есть, если бы следствие своевременно начало знакомить всех с материалами, не исключено, что прокуратура уже изучила бы дело и сделала выводы, связанные, в том числе, и с правильностью квалификации действий каждого обвиняемого по делу. Следствие, не представив такой возможности, искусственно создало суду условия для очередного продления процессуальных сроков»,

— приводит слова Бушманова «СЭ».

Интересно, что «Зенит» не стал следовать примеру «Краснодара» и оставил Кокорина в заявке на плей-офф Лиги Европы. В 1/16 финала турнира петербуржцы встретятся в турецким «Фенербахче». Сам футболист накануне судебных слушаний публично выступил с письмом, в котором принес извинения перед болельщиками, своими одноклубниками и тренерским штабом сине-бело-голубых.

Также 27-летний форвард выразил готовность «загладить причиненный вред» перед пострадавшими.

«Урок я полностью усвоил, тюрьма этому способствует, очень хотелось бы выйти на волю, активно заняться спортом и все свободное время посвятить своей семье. Огромное спасибо за поддержку, она всегда для меня важна как в изоляторе, так и на свободе», — говорится в письме Кокорина, которое оказалось в распоряжении «РИА Новости».

Говоря о поддержке, стоит отметить, что за футболистов заступилась немалая часть общественности. Так, инициативная группа начала сбор подписей за то, чтобы освободить Кокорина и Мамаева из-под стражи. На сегодняшний, по данным организатора петиции Игоря Шумилина, количество поддержавших акцию достигло 50 тысяч людей.

За освобождение подсудимых высказались и их коллеги. Так, в Сети в поддержку игроков запустили хэштеги «свободу Кокориным и Мамаеву» и «Саша, мы с тобой». Их поддержали и футболисты сборной России Артем Дзюба, Александр Головин, Федор Смолов, а также защитник «Зенита» Юрий Жирков и полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов.

Напомним, что 8 октября Павел Мамаев, Александр и Кирилл Кокорины, а также Александр Протасовицкий были замечены в организации нескольких драк в центре Москвы. В отношении футболистов расследовалось уголовное дело по статьям УК РФ 116 «Побои» и 213 «Хулиганство», однако позже следствие переквалифицировало обвинение футболистам со статьи «Побои» на статью 115 «Легкий вред здоровью».

Все четверо находятся под стражей с 10 октября.

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