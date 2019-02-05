«Сохранение семьи отменяется»: Глушаков проиграл суд жене

5 февраля в Никулинском районном суде Москвы состоялось очередное заседание в рамках бракоразводного процесса полузащитника и капитана московского «Спартака» Дениса Глушакова и его супруги Дарьи. Слушание прошло в закрытом режиме. По информации адвоката Глушаковой Сергея Жорина, пара официально разведена. Также, согласно решению суда, Денис Глушаков обязан выплачивать алименты своим дочерям Валерии и Александре, а также компенсировать финансовой убытки теперь уже бывшей супруге.

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«Суд вынес решение о взыскании алиментов. Могу себе представить, насколько недоволен Глушаков! Суд удовлетворил наше исковое заявление.

Ежемесячно он должен будет перечислять треть от всех своих заработков на содержание детей плюс 100 тысяч на жену ежемесячно до достижения детьми трех лет. Глушаков же предлагал вариант в 300 тысяч рублей, но мы показали его доходы»,

— цитирует Жорина Sport24.

Только что Никулинский суд вынес решение о взыскании алиментов с Дениса Глушакова. Итог: 1/3 со всех его заработков + 100тр на жену. Мы довольны. Денис скорее всего нет. Сохранение семьи отменяется — Сергей Жорин (@Zhorin_Sergei) 5 февраля 2019 г.

Процесс по расторжению брака начался еще в сентябре 2018 года и был инициирован самим Глушаковым после того, как его жена выступила с обвинениями в многочисленных изменах со стороны футболиста и в том, что 32-летний хавбек «Спартака» «неоднократно избивал ее».

Сторона Дарьи Глушаковой настаивала на взыскании с Дениса алиментов, а также об определении места жительства детей вместе с матерью, против чего выступил сам Глушаков и ходатайствовал об обратном решении судьи.

Однако после длительных судебных разбирательств полузащитник красно-белых сменил своих адвокатов, а затем и вовсе написал заявление в суд об отказе от двух своих требований относительно места жительства несовершеннолетних дочерей, согласившись с тем, чтобы они жили с матерью, и взыскании денежных средств со своей жены.

По мнению Жорина, Глушаков «понял, что ни один из его фокусов не прокатил» и, осознав, что выиграть суд не удастся, решил пойти на уступки.

«Как вы помните, Глушаков хотел перевести судебный процесс на свою родину в Миллерово, где у него, скорее всего, все схвачено, но не получилось. Потом он пытался тайно вывести деньги со счетов. Тоже не вышло. Мы обо всем узнали. Потом он переоформил дом на свою маму и выставил его на продажу. И об этом нам стало известно. Было много и других нюансов.

Возможно, он понял, что хватит уже позориться. Это первый вариант. Второй вариант — у Глушакова проснулась совесть и он решил все сделать по закону. Третий вариант — у него новая команда юристов, которая прагматично подошла к вопросу.

Возможно, они поняли из материалов дела, что мы все равно добьемся, чего хотим. Не исключаю, что по этой причине они сделали красивый жест. Параллельно идет бракоразводный процесс. Но для Дарьи самое важное, что дети останутся с ней. Она счастлива и немножко в шоке, потому что мы готовились к затяжной истории: привели свидетелей, принесли характеристики и экспертизы. Принесли чемодан доказательств, но он не потребовался, поскольку в этом аспекте Глушаков капитулировал», — приводит слова адвоката Дарьи Глушаковой «КП».

Примечательно, что после этого футболист обратился в суд с просьбой дать ему и его супруге время для примирения, однако ему в этом было отказано.

«Накануне Глушаков кардинально изменил свою позицию по делу, поэтому у Дарьи появилась надежда, что восстановление семьи возможно. Она хотела встретиться с ним и поговорить. Но против примирения оказался суд. Судья сказала, что если они захотят, то поженятся еще раз», — цитирует Жорина «РИА Новости».

Адвокат Дарьи Глушаковой назвал решение суда «нонсенсом», обратив внимание на то, что российский Гражданский кодекс позволяет двум сторонам иметь отсрочку для примирения в рамках бракоразводного процесса до трех месяцев.

Денис и Дарья Глушаковы поженились 19 июня 2009 года. Изначально иск был зарегистрирован в суде в Ростовской области, но потом его передали в Москву для рассмотрения по месту жительства. В рамках судебного процесса счета и имущество футболиста были арестованы.

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