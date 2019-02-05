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Не только глаза: что грозит здоровью Тарасовой

Заслуженный тренер Тарасова перенесла глазную операцию

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова перенесла операцию по замене хрусталика в глазу. Доктор медицинских наук Василий Власов в интервью «Газете.Ru» объяснил, почему восстановление может оказаться долгим, а врач-нейрохирург Алексей Кащеев рассказал, как возраст влияет на увеличение риска при операции на глазах и почему бывшие спортсмены могут испытывать дополнительные сложности после хирургического вмешательства.

Известный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова на днях перенесла операцию на глазу — ей заменили хрусталик. Специалист отметила, что все еще ждет, когда зрение восстановится в полном объеме, хотя в целом чувствует себя неплохо.

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«Такая же операция планируется на втором глазу. Врач рекомендовал провести ее позже», — приводит слова Тарасовой «РИА Новости».

«Газета.Ru» пообщалась с врачами, чтобы выяснить, какое влияние оказывает возраст на восстановление от операций и в особенности — в случае с бывшими спортсменами.

Напомним, Тарасова на профессиональном уровне выступала в танцах на льду до 19 лет, пока не получила разрыв связок, из-за чего была вынуждена завершить карьеру.

«С возрастом многие процессы развиваются иначе, — рассказал «Газете.Ru» доктор медицинских наук Василий Власов, который возглавляет общество специалистов доказательной медицины. — При этом если у людей 20-летнего возраста отличия от 15-летних почти нет, то 70-летние пациенты отличаются от 60-летних очень сильно, поскольку кто-то стареет быстрее.

В целом почти все восстановительные процессы у людей старше 40 лет протекают значительно медленнее. Тем не менее, если говорить об операциях на глазах, то у пожилых людей по статистике они проводятся с хорошим результатом.

Это объясняется тем, что в глазницах хорошее кровоснабжение, да и операции на глазах делаются преимущественно для пожилых людей. Здесь уже вопрос индивидуального организма человека: кому-то везет, и восстановление проходит быстро, а кому-то не очень, из-за чего процесс реабилитации идет несколько медленнее».

Врач-нейрохирург, кандидат медицинских наук и научный сотрудник Центра неврологии Алексей Кащеев также подтвердил, что возраст может оказать влияние на сроки восстановления, однако подчеркнул, что это не должно становиться решающим фактором при назначении операции.

«В числе разных факторов, которые влияют на результаты хирургии, есть и возраст. Он играет большую роль.

Если операция плановая, то человека можно к ней подготовить, подлечить что-то, но возраст — это то, что «подлечить» нельзя.

Однако офтальмохирургия очень сильно отличается от других типов хирургии. Там довольно мало анестезиологических рисков — все зависит больше от индивидуальных особенностей организма. И, если говорить в целом, возраст сам по себе не должен рассматриваться хирургом как противопоказание какой-либо операции. У меня был опыт успешных операций и 90-летних пациентов. Если у человека хорошее состояние здоровья, то возраст не препятствие.

Другое дело, что в России из-за проблем с питанием и экологией в принципе мало людей, которые здоровы в 80 лет».

Стоит отметить, что в одном из своих интервью Тарасова жаловалась на сильные головные боли, которые преследуют ее уже очень давно из-за сотрясения мозга, полученного в юном возрасте.

Власов подтвердил, что подобные повреждения могут напоминать о себе со временем, хотя у каждого человека это проявляется по-разному и не обязательно — при проведении операции.

«Сотрясение мозга — это клинический диагноз, — отметил специалист.

— Принято считать, что головные травмы могут давать о себе знать в будущем.

Но такие повреждения могут сопровождаться совершенно разными ситуациями. Например, может произойти кровоизлияние в головной мозг, которое, в свою очередь, спровоцирует новые процессы. Они очень индивидуальны, все зависит от организма конкретного человека».

Кащеев выразил мнение, что травма головы не должна усиливать риски при проведении операции на глазах, вроде той, что недавно перенесла Тарасова. Однако он отметил, что в случае с бывшими спортсменами могут быть исключения.

«Я не думаю, что черепно-мозговая травма увеличивает риск офтальмологической операции. И, хотя сказать точно насчет влияния на глаза при хирургическом вмешательстве я не могу, но нужно понимать, что профессиональный спорт в целом вреден для здоровья.

Например, если говорить об опорно-двигательном аппарате, то некоторые спортсмены настолько изнашивают суставы, что уже к 45 годам пациент может иметь проблемы, сопоставимые с проблемами глубокого старика.

Также у них есть особенности питания — спортивные добавки тоже влияют на здоровье и на восстановление после операции», — сказал Кащеев.

Таким образом, травмы, перенесенные Тарасовой в юном возрасте, в теории могли сказаться на самочувствии известного специалиста в данный момент и на скорости восстановления от операции.

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