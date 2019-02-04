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«Указание руководства»: почему не выпускают Кокорина и Мамаева

Адвокат Кокорина заявил о незаконности материалов дела

Защита находящихся в СИЗО футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева продолжает ознакомление с материалами уголовного дела. Адвокаты настаивают, что следствие, которое планирует оставить игроков в «Бутырке» еще как минимум на два месяца, действует незаконно в отношении их клиентов.

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев с октября прошлого года находятся под арестом в СИЗО. С каждым днем пребывание игроков в «Бутырке» становится все тягостнее: форвард петербургского клуба начал испытывать серьезные проблемы со здоровьем, а защита футболистов утверждает, что следствие делает все для продления ареста футболистам.

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«Рассмотрение материалом уголовного дела началось еще в пятницу.

Мы дали подписку о неразглашении материалов дела, так что подробности я вам дать не могу.

Пока ознакомились только с одним томом из шестнадцати», — начал адвокат Кокорина Андрей Ромашов.

По его словам, материалы дела противоречат действующему законодательству. К тому же, как подчеркнул представитель игрока, адвокатам по-прежнему не удается получить доступ к ходатайству следствия о продлении ареста футболиста.

«В деле нет ни одного документа, составленного без нарушений действующего уголовно-процессуального законодательства. По нашим представлениям о современном праве — расследование проводилось незаконно», — сказал юрист.

«Вот следователи вышли с ходатайством о продлении ареста. Не знаю, насколько там у них фантазии хватило. Сейчас у нас адвокат находится в суде, ему не выдают материал, поскольку он был зарегистрирован сегодня, но определенному судье его еще не поручили. А в суде сейчас идет совещание – у них по понедельникам планерка что ли, я не знаю… И как только судье определенному распишут, все станет ясно», — подчеркнул Ромашов.

Действующий срок ареста футболистов истекает 8 февраля.

Следствие планирует оставить Кокорина и Мамаева в следственном изоляторе еще как минимум на два месяца — до 8 апреля.

По мнению адвоката экс-нападающего сборной России, следователи выполняют «указание руководства», потакая незаконному прецеденту с продлением ареста.

«Обычно таким образом дела расследуются, когда следователи не хотят поддерживать незаконное, по их мнению, указание руководства.

Они относятся, мягко выражаясь, спустя рукава к расследованию.

Это обычная версия событий такого рода. Я не склонен обвинять следователей в безграмотности, просто вот так делают, когда понимают, что незаконно держат людей под стражей», — отметил адвокат в интервью «СЭ».

Напомним, что Кокорин и Мамаев были арестованы в октябре 2018 года за участие в двух драках в центре Москвы. Им инкриминируют нанесение побоев и хулиганство. По этим статьям им грозит до двух лет лишения свободы. В «Бутырке» также находятся и двое других фигурантов дела — друг футболистов Александр Протасовицкий и младший брат нападающего «Зенита» Кирилл Кокорин.

«Всем понятно, что удар там потерпевшим был, и не один.

Все это понятно, но участь обвиняемых усугублена до такой степени, что их удерживают под стражей. Вот это незаконно!

Применена дополнительная статья по хулиганству, и только это позволяет содержать всех четверых под стражей. Все понимают, что это незаконно», — заверил Ромашов.

Особенно тяжко заключение дается Александру Кокорину. Нападающий «Зенита» на протяжении всего прошлого сезона восстанавливался после тяжелой травмы — разрыва крестообразных связок. Сейчас футболисту нужен курс физиотерапии и специальная программа физических нагрузок, чего в СИЗО ему предоставить не могут.

Адвокат Кокорина считают, что из его подзащитного делают инвалида.

«Относится ко всему этому крайне отрицательно. У него должен быть процесс реабилитации. А сейчас наступает регресс, колено уже начинает побаливать. Получается, что возвращается все к исходному состоянию. Как он еще может относиться к тому, что его делают инвалидом за то, что он причинил легкий вред здоровью», — заявил Ромашов.

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Сегодня была у Александра. Настроение, в общем и целом, хорошее. Но стала постоянно беспокоить ноющая боль в колене, которое было прооперировано в марте 2018 года. То есть появились признаки отсутствия восстановительной программы. После нашего разговора пришел врач СИЗО-2 и повел Александра делать рентген колена. Даже интересно, что может показать рентген, если у пациента нет перелома. Мне представляется, что идет «медицинская» подготовка обеспечения продления срока содержания под стражей. В результате которой суду предъявят справку, что проведенным рентгеном ничего не выявлено. Так создается видимость проведения проверки доводов защиты об ухудшении состояния здоровья Кокорина Александра. Возникает вопрос, почему к Кокорину Александру не допускают специалистов по профилю имеющейся у него травмы, а проверку состояния здоровья проводит специалист СИЗО, который и назначает рентген, не имея других возможностей ни для диагностики, ни для лечения Кокорина. Ему необходимо в день заниматься коленом не менее 5 часов согласно надлежащей программе реабилитации. А возможности СИЗО многократно ограничены и позволяют проводить занятия только 1-2 часа в день, не каждый день, без специальных снарядов и препаратов. Удержание под стражей Кокорина 4 месяца с точки зрения соразмерности наказания содеянному с последствиями причинения потерпевшему легкого вреда здоровью отвечает принципу возмездности современного правоприменения. Дальнейшее содержание его под стражей повлечет расстройство здоровья с нарастающим итогом, которое приобретет необратимый характер, и произойдет несоразмерная содеянному кара. @kokorin9 @kokorin7 #кокорин #свободукокорину #сашамыстобой #братьякокорины #закокорина #сашамыстобой #к9 #стукалова #регионсервис

Публикация от Татьяна Стукалова (@stukalova_official)

Ходом расследования дела возмущены не только адвокаты Кокорина и Мамаева, но и многие футболисты. В сети в поддержку игроков запустили хэштеги «свободу Кокориным и Мамаеву» и «Саша, мы с тобой». В знак несогласия с нахождением игроков в СИЗО высказались и ведущие футболисты сборной России — Артем Дзюба, Александр Головин, Федор Смолов.

Акцию также поддержали Юрий Жирков, Дмитрий Тарасов и многие другие игроки, выступающие за справедливый суд.

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#Repost @innazhirkova with @make_repost Саша, @kokorin9 Мы тебя очень ждём дома ! Я знаю ,как тяжело твоим близким без тебя . Знай ,что мы с тобой ! Все мы понимаем виновность ребят и никто не оправдывает их поведение ! Но ребята уже с полна получили ! 8 февраля состоится суд и я очень надеюсь ,что ребята смогут вернуться к своим детям и женам которым без них очень не легко . #свободукокорину

Публикация от Юрий Жирков (@yuryzhirkov)

Рассмотрение ходатайства о продлении ареста игрокам состоится 6 февраля в Тверском районном суде города Москвы. Начало заседание запланировано на 12:00 по московскому времени. В том случае, если позиция следствия будет одобрена, то братья Кокорины, Мамаев и Протасовицкий пробудут в «Бутырке» еще как минимум два месяца. Если же ходатайство не будет удовлетворено, то фигуранты дела выйдут на свободу 8 февраля.

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