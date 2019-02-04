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«Это дурной сон»: самолет Салы нашли на дне Ла-Манша

Самолет пропавшего футболиста Салы найден на дне Ла-Манша

Самолет пропавшего аргентинского футболиста Эмилиано Салы нашли на дне Ла-Манша. Семьям игрока и пилота воздушного судна уже рассказали об обнаружении лайнера. Отец нападающего заявил, что находится в отчаянии.

Спасатели обнаружили самолет пропавшего аргентинского футболиста Эмилиано Салы на дне Ла-Манша. Семьям игрока и пилота воздушного судна Дэвида Ибботсона уже сообщили о страшной находке.

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Отец нападающего Орасио Сала заявил, что до сих пор не может принять происходящее.

«Я не могу в это поверить. Это словно дурной сон. Я в отчаянии. Общался с поисковиками каждый день, но так как у меня нет мессенджера, им трудно дозвониться до меня, как и мне им»,

— сказал мужчина аргентинскому телевидению.

Напомним, в зимнее трансферное окно Сала стал игроком валлийского «Кардиффа», перейдя в британский клуб из французского «Нанта». Вечером 21 января нападающий попрощался с бывшими партнерами по французской команде и отправился на частном самолете в Уэльс.

Полет Салы должен был продлиться всего 50 минут. Футболист вылетел из Нанта в 20.15 по местному времени, а в 20.30 связь с воздушным судном был потеряна. На поиск игрока были направлены два вертолета и несколько спасательных судов. Причина трагедии до сих пор неизвестна. На борту самолета находились только два человека: футболист и пилот.

24 января полиция решила прекратить поисковую операцию после трех дней работы, несмотря на то что самолет или его обломки на тот момент еще не были найдены.

Отказ от продолжения поисков пропавшего Салы вызвал негативную реакцию со стороны общественности. В итоге семья Салы собрала деньги на продолжение поисковой операции, и ее удалось возобновить.

Этому посодействовали и власти Аргентины: президент южноамериканской страны Маурисио Макри поручил министру иностранных дел Хорхе Фори выйти на связь с властями Великобритании и Франции и передать им просьбу не прекращать поиски аргентинского нападающего.

28 января СМИ сообщили, что аквалангисты в скором времени приступят к осмотру дна Ла-Манша. Через два дня после появления этой новости французские власти нашли возможные обломки от пропавшего воздушного судна.

В «Би-би-си» сообщали, что сотрудники спасательных служб обнаружили часть подушки кресла из самолета на пляже Сурайнвилль, располагающемся на полуострове Котентин, где до этого нашли еще одну подушку.

«Теперь мы определили приоритетную область подводного поиска размером около четырех квадратных морских миль, чтобы попытаться найти и идентифицировать возможные обломки самолета. Поиски начнутся в конце этих выходных из-за погодных условий»,

— сообщалось в заявлении Отдела по расследованию авиационных происшествий, которое цитировал в своем твиттере журналист Дэн Роан.

Судя по всему, теперь операция по поиску пропавшего футболиста и пилота подходит к концу. Уже обнаружен самолет — дело остается за малым.

Между тем в начале февраля главный тренер «Кардифф Сити» Нил Уорнок заявил, что у клуба есть проблемы с усилением состава после трагедии с Салой:

«Два нападающих, которых мы рассматривали для подписания, отказали нам. Они не хотели приходить к нам после того, что случилось с Эмилиано».

Отметим, что после пропажи Салы «Кардифф» проявлял интерес к нападающему «Зенита» и сборной России Артему Дзюбе. Об этом рассказывал российский футбольный функционер Юрий Белоус. Однако, по его словам, петербургский клуб отказался от этой сделки, несмотря на желание самого форварда перейти в клуб Английской премьер-лиги (АПЛ).

«После ситуации с Салой на меня вышел спортивный агент из Англии и попросил провести переговоры с Артемом Дзюбой, потому что в «Кардиффе» рассматривали его вместо Салы. Но за два дня до конца трансферного окна уже было ничего не решить. Я с Артемом разговаривал лично, он сказал, что готов поехать в АПЛ.

Другое дело, что «Зениту» некем было заменить Дзюбу. Да, «Кардифф» мог бы предложить примерно £25 млн за Дзюбу, но «Зенит» деньгами не испугать»,

— цитировал Белоуса «Матч ТВ».

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