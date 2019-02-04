Мишина и Галлямов сражаются за юниорское золото в Перми. LIVE

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Очень мягкая и быстрая прокрутка.
Качественная поддержка с отличной постановкой на лед.
На лед вышли Диана Махаметзянов и Илья Миронов.
Станислава и Алексей получают 113,30 балла. Их общий результат — 177,34. Пока они первые.
Очень понравились поддержки со стороны спортсменов, там были очень грамотные переходы из одного положение в другое. Почти все их поддержки четвертого уровня. Это очень сложно.
Вращение тоже получается на высоком уровне.
Сложная поддержка, но исполнена мастерски.
Идеальный тройной сальхов.
Очень хорошая поддержка снизу.
Отличная подкрутка вверху!
На лед вышли Станислава Вислобокова и Алексей Брюханов из Санкт-Петербурга.
Белова с Чигиревым получают за произволку 100,38 балла. Их общий результат — 155,99. Они выходят в лидеры.
Концовку смазали, вращение не докрутили.
Выброс выполняют без ошибок. Но потом падает Дмитрий во время исполнения риттбергера. Зато тройной флип с выбросом у них получился.
Хорошая поддержка с прокруткой и спокойной постановкой на лед.
Синхронно и четко выполняют тройной сальхов спортсмены.
Хороший верхний выброс с вращением! Отлично!
Вышли на лед Александра Кошевая и Дмитрий Бушланов.
Белова и Чигирев получили за произволку 95,45 балла. Их общий результат — 153,98. Получают очень неплохие оценки благодаря компонентам в номере.
Технически сложной получилось у них программа. Во время тех же флипов была были допущены ошибки.
Но нижняя прокрутка вполне получается.
Долгая стационарная поддержка почти идеально выполнена.
А вот теперь падает Екатерина после выброса.
А вот еще один выброс не совсем удачный. Екатерина чуть не упала.
Отличная поддержка с последующим верхним выбросом!
Танцуют под музыку из заставки Джеймса Бонда.
Появились на льду Екатерина Белова и Дмитрий Чигирев. Они тоже представляют Москву.
Началась разминка второй группы участников.
Они получают 96,58 баллов за произвольную программу. Их общий результат — 149.26. Пока они третьи.
Еще одна поддержка на уровне. Поддержки вообще у пары оригинальные.
Двойной риттбергер вполне мощным получается у московских спортсменов. Они сделали его навстречу друг другу.
Отличное вращение!
Но поддержка очень длинная и красивая с качественной постановкой на лед.
Эх! Во время параллельного тройного сальхова прыжка падает Милана.
Вышли на лед Милана Матакаева и Сергей Безбородько.
Спортсмены из Санкт-Петербурга получают за произволку 98,03 балла. Их общий результат — 150,92. Пока они вторые.
Нижняя подкрутка очень хорошая.
Отличная поддержка! Держал партнершу одной рукой Илья.
Очень достойное общее вращение делают спортсмены.
Синхронно у них получается сделать тройной сальхов.
На лед вышли Анна Щеглова и Илья Калашников.
Орлова с Бахматом получили за произвольной танец 101,72. балла. Их общий результат — 154,82. У них не получился тройной сальхов.
Общее вращение!
Идеальная нижняя прокрутка.
Замечательный выброс получается у них с отличным прыжком партнерши.
Отличную стационарную поддержку выполняют ребята.
Их произволка началась под музыку из «Титаника».
Вышли на лед Ульяна Орлова и Сергей Бахмат.
Началась разминка первой группы.
Напомним, что по итогам короткой программы лидируют Анастасия Мишина и Александр Галлямов. У них — 72.44 балла. Вторыми идут Аполлинария Панфилова и Димтрий Рылов (70.07). Третьими идут Полина Костюкович и Дмитрий Ялин (68.52).
Соревнования начнутся в 12.45 мск.
На юниорском первенстве России по фигурному катанию в Перми спортивные пары соревнуются в произвольном танце. Вместе с вами за соревнованиями наблюдает Алексей Дубровин.