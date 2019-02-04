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Мишина и Галлямов сражаются за юниорское золото в Перми. LIVE

Онлайн-трансляция произвольной программы пар на фигурном юниорском ЧР

В Перми на юниорском первенстве России по фигурному катанию спортивные пары последними разыгрывают награды в произвольной программе. «Газета.Ru» ведет текстовую трансляцию соревнований.
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13:32

Очень мягкая и быстрая прокрутка.

13:31

Качественная поддержка с отличной постановкой на лед.

13:30

На лед вышли Диана Махаметзянов и Илья Миронов.

13:30

Станислава и Алексей получают 113,30 балла. Их общий результат — 177,34. Пока они первые.

13:27

Очень понравились поддержки со стороны спортсменов, там были очень грамотные переходы из одного положение в другое. Почти все их поддержки четвертого уровня. Это очень сложно.

13:26

Вращение тоже получается на высоком уровне.

13:26

Сложная поддержка, но исполнена мастерски.

13:25

Идеальный тройной сальхов.

13:24

Очень хорошая поддержка снизу.

13:23

Отличная подкрутка вверху!

13:23

На лед вышли Станислава Вислобокова и Алексей Брюханов из Санкт-Петербурга.

13:21

Белова с Чигиревым получают за произволку 100,38 балла. Их общий результат — 155,99. Они выходят в лидеры.

13:18

Концовку смазали, вращение не докрутили.

13:18

Выброс выполняют без ошибок. Но потом падает Дмитрий во время исполнения риттбергера. Зато тройной флип с выбросом у них получился.

13:17

Хорошая поддержка с прокруткой и спокойной постановкой на лед.

13:16

Синхронно и четко выполняют тройной сальхов спортсмены.

13:15

Хороший верхний выброс с вращением! Отлично!

13:14

Вышли на лед Александра Кошевая и Дмитрий Бушланов.

13:13

Белова и Чигирев получили за произволку 95,45 балла. Их общий результат — 153,98. Получают очень неплохие оценки благодаря компонентам в номере.

13:11

Технически сложной получилось у них программа. Во время тех же флипов была были допущены ошибки.

13:10

Но нижняя прокрутка вполне получается.

13:10

Долгая стационарная поддержка почти идеально выполнена.

13:09

А вот теперь падает Екатерина после выброса.

13:08

А вот еще один выброс не совсем удачный. Екатерина чуть не упала.

13:08

Отличная поддержка с последующим верхним выбросом!

13:07

Танцуют под музыку из заставки Джеймса Бонда.

13:06

Появились на льду Екатерина Белова и Дмитрий Чигирев. Они тоже представляют Москву.

13:01

Началась разминка второй группы участников.

13:00

Они получают 96,58 баллов за произвольную программу. Их общий результат — 149.26. Пока они третьи.

12:58

Еще одна поддержка на уровне. Поддержки вообще у пары оригинальные.

12:58

Двойной риттбергер вполне мощным получается у московских спортсменов. Они сделали его навстречу друг другу.

12:57

Отличное вращение!

12:56

Но поддержка очень длинная и красивая с качественной постановкой на лед.

12:55

Эх! Во время параллельного тройного сальхова прыжка падает Милана.

12:54

Вышли на лед Милана Матакаева и Сергей Безбородько.

12:54

Спортсмены из Санкт-Петербурга получают за произволку 98,03 балла. Их общий результат — 150,92. Пока они вторые.

12:51

Нижняя подкрутка очень хорошая.

12:50

Отличная поддержка! Держал партнершу одной рукой Илья.

12:49

Очень достойное общее вращение делают спортсмены.

12:48

Синхронно у них получается сделать тройной сальхов.

12:48

На лед вышли Анна Щеглова и Илья Калашников.

12:47

Орлова с Бахматом получили за произвольной танец 101,72. балла. Их общий результат — 154,82. У них не получился тройной сальхов.

12:44

Общее вращение!

12:44

Идеальная нижняя прокрутка.

12:43

Замечательный выброс получается у них с отличным прыжком партнерши.

12:43

Отличную стационарную поддержку выполняют ребята.

12:42

Их произволка началась под музыку из «Титаника».

12:41

Вышли на лед Ульяна Орлова и Сергей Бахмат.

12:37

Началась разминка первой группы.

12:35

Напомним, что по итогам короткой программы лидируют Анастасия Мишина и Александр Галлямов. У них — 72.44 балла. Вторыми идут Аполлинария Панфилова и Димтрий Рылов (70.07). Третьими идут Полина Костюкович и Дмитрий Ялин (68.52).

12:20

Соревнования начнутся в 12.45 мск.

12:15

На юниорском первенстве России по фигурному катанию в Перми спортивные пары соревнуются в произвольном танце. Вместе с вами за соревнованиями наблюдает Алексей Дубровин.