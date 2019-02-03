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Головин забивает, «Монако» побеждает: что изменит Жардим

Головин забил во втором подряд матче за «Монако»

«Монако» одержал первую победу с декабря, обыграв «Тулузу» в 23-м туре Лиги 1 и покинув зону вылета чемпионата, а российский хавбек «монегасков» Александр Головин отметился голом во второй встрече подряд. «Газета.Ru» разбирается, изменятся ли дела красно-белых после возвращения в клуб Леонарду Жардима.

Неудачно начавший текущий сезон «Монако» претерпел сильную встряску за последний месяц. Уволив с поста главного тренера Тьерри Анри, который приходил на смену Леонарду Жардиму, но не сумел поднять команду со дна турнирной таблицы Лиги 1 и провалился в Лиге чемпионов, руководство «монегасков» приняло решение вернуть португальского специалиста, с кем связывают успехи клуба последних лет.

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Красно-белые подписали с 44-летним специалистом новый контракт, рассчитанный на два сезона.

Однако добиться положительного результата с первого же матча под руководством Жардима «Монако» не удалось: во встрече 22-го тура «монегаски» потерпели поражение от «Дижона» со счетом 2:0, а следом вылетели из Кубка французской лиги, проиграв «Генгаму» в полуфинале.

Несмотря на это, положительную динамику в делах клуба не отметить нельзя. Например, в провальной игре с аутсайдером французского чемпионата в Кубке лиги, когда «Монако» умудрился, ведя 2:0, упустить преимущество и проиграть в серии пенальти, долгожданным дебютным голом за красно-белых отметился российский полузащитник Александр Головин, переехавший во Францию из московского ЦСКА прошлым летом.

Несмотря на поражение, главный тренер «Монако» подчеркнул положительные действия своей команды, которая практически весь матч с «Генгамом» играла в меньшинстве.

«Первый тайм был лучше второго. Многие игроки атаки устали — Желсон Мартинш мало играл в «Атлетико», а у Головина начало сводить ноги. Тем не менее, настрой игроков был очень хорошим. Хочу видеть именно такой настрой у своей команды. Мы хорошо играли, даже в меньшинстве, что непросто», — цитирует португальца L'Equipe.

Подтверждением слов наставника стала и последующая игра «монегасков».

В рамках 23-го тура чемпионата Франции «Монако» обыграл «Тулузу» и прервал безвыигрышную серию, которая составляла шесть матчей в национальном первенстве. Примечательно, что в очередной раз голом отличился Головин.

В начале первого тайма игрок сборной России открыл счет, который быстро сравнял защитник «Тулузы» Кристофер Жюльен. Однако новичок красно-белых Сеск Фабрегас, перешедший в «Монако» этой зимой, закрепил успех клуба, позволив команде выбраться из зоны вылета.

Португальский специалист поделился эмоциями от первой с декабря победы своих подопечных в Лиге 1.

«Мы действовали хорошо, слаженно. Я поздравляю игроков с первыми тремя очками, которые мы взяли в этом мини-турнире из 16-ти матчей. Попросил игроков думать только об этих матчах. Говорю и думаю только о будущем. Прошлое — есть прошлое. Конечно это непросто, когда ты не одержал ни одной победы дома в последних 22-ух матчах. Непросто психологически, но теперь мы выиграли. Это важно», — приводит слова Жардима пресс-служба «монегасков».

Головин разделил радость наставника и заявил, что, несмотря на небольшое количество игр под руководством нового тренера, футболисты заметно улучшили навыки.

«Было важно одержать победу и набрать три очка. Конечно, это добавит уверенности нам. При этом мы показали неплохую игру, совершенно очевидно, что есть прогресс. Теперь нужно развить этот успех в следующих матчах», — приводит слова россиянина «Чемпионат».

Болельщики «Монако» не остались в стороне от успеха клуба, обратившись к спортсменам и португальскому специалисту с поздравлениями. Особенно фанаты выделили российского хавбека.

«Головин — русский Зинедин Зидан, без сомнения»,

— отметил один из почитателей «монегасков».

Вместе с Жардимом «Монако» выиграл золото Лиги 1 в сезоне-2016/17, став чемпионом Франции впервые за 17 лет. В текущем сезоне «монегаски» выбыли из розыгрыша Кубка страны, проиграв 1/16 финала «Метцу» (1:3), не смогли преодолеть групповую стадию Лиги чемпионов, оставшись на последнем месте в группе А и потерпев пять поражений в шести играх, а также не смогли пробиться в финал Кубка французской лиги.

Возможно, после увольнения Анри, который разругался с частью лидеров команды и руководством клуба, и с возвращением португальского тренера «монегаски» смогут подняться со дна таблицы. О камбэке во французскую элиту в ближайшее время пока же говорить не приходится, однако шанс достичь этого в следующем сезоне остается.

На данный момент «Монако» занимает 18 место в турнирной таблице чемпионата Франции. Следующей встречей красно-белых станет игра с «Монпелье», которому принадлежит шестая строчка Лиги 1. Матч состоится 10 февраля в 17.00 по московскому времени.

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