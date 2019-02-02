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«Дай денег на ребенка»: мать-одиночка добралась до Макгрегора

Мать-одиночка требует от Макгрегора денег на воспитание их ребенка

Известного бойца ММА Конора Макгрегора обвинили в измене. 26-летняя британка Терри Маррей заявила, что провела ночь с ирландцем, когда тот уже давно состоял в отношениях со своей подругой Девлин, после чего родила от него дочь. Макгрегор отказывается признавать ребенка, но Маррей настаивает на ДНК-тесте и просит у спортсмена денег на содержание их совместного ребенка.

26-летняя мать-одиночка Терри Маррей заявила, что бывший чемпион UFC Конор Макгрегор является отцом ее дочери. Женщина утверждает, что имела связь со скандальным ирландцем вскоре после скачек Aintree Grand National, которые проходили в английском Ливерпуле.

По словам Маррей, она провела провела ночь с Макгрегором в отеле всего за четыре недели до того, как его подруга Ди Девлин родила их первого ребенка Конора Джека.

Однако ирландец не признает в девочке Клоде своего ребенка. Спортсмен заявил, что не имел никаких отношений с Маррей, а она просто перепутала его с одним из его друзей. Тем не менее мать-одиночка продолжает просить помощи у «отца» своего ребенка.

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«Я до сих пор думаю, что не следует этого делать, что это неправильно. Но я дошла до точки. Я живу с мамой без работы и с ребенком. Мне приходится тяжелее, чем я рассчитывала. Я знаю, что деньги Конора помогут в этом», — приводит слова женщины Daily Mail.

Однако, несмотря на желание получить деньги на содержание дочери, Маррей утверждает, что согласна и на безвозмездное признание Макгрегора.

«Он всем говорит, что я переспала с другим, что ребенок от другого человека. Это нечестно, я не могу это так оставить.

Я сказала ему, что, если он пройдет ДНК-тест, то никогда больше не увидит меня», — подчеркнула мать-одиночка.

Стоит отметить, что ирландец не отрицает факт знакомства с Маррей. В социальных сетях даже можно найти их совместную фотографию.

В своих рассказах женщина также делится подробностями совместного вечера с Макгрегором. По ее словам, все произошло после того, как один из друзей спортсмена пригласил ее в свой номер в отеле Хилтон, где молодые люди и сблизились. Маррей утверждает, что ирландец даже связался с ней через два дня, чтобы повторить свидание.

Женщина позвонила спортсмену сразу, как узнала, что беременна, однако он не ответил.

Спустя какое-то время экс-чемпион UFC начал отрицать свое отцовство. Маррей опубликовала скриншоты их переписки в инстаграме, на которых ирландец якобы пытается уверить ее, что не имеет отношения к этому ребенку.

Напомним, Макгрегор начал встречаться со своей подругой Девлин в 2008 году — еще до того, как стал звездой ММА. В мае 2017 года женщина родила Конора-младшего, а в январе 2019 года ирландец стал отцом во второй раз, однако пол и имя ребенка пока не разглашаются.

Макгрегор и Девлин фактически являются полноценной семьей, однако официально связывать себя узами брака они не торопятся.

Что касается спортивной карьеры Конора, то там сейчас не все так гладко.

6 октября 2018 года ирландец уступил действующему чемпиону UFC в легком весе Хабибу Нурмагомедову в рамках турнира UFC 229. Россиянину удалось защитить пояс, одолев соперника удушающим приемом в четвертом раунде.

О проведении возможного повторного поединка объявил президент организации Дана Уайт. Однако глава промоушена отметил, что в ближайшее время этого боя фанатам ММА лучше не ждать.

«Реванш Конора и Хабиба? Я не стал бы говорить, что этого никогда не произойдет, но точно не в ближайшее время. Хабиб отстранен», — подчеркнул Уайт.

Нурмагомедова дисквалифицировали на девять месяцев за потасовку после встречи с Макгрегором в Лас-Вегасе. Такое решение было принято на заседании Атлетической комиссии штата Невада. Также россиянин должен будет выплатить штраф в размере $500 тысяч. В то же время ирландец был отстранен лишь на шесть месяцев и получил денежное взыскание в размере $50 тысяч.

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