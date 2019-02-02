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«Где его бонус?» Хабиб посмеялся над Макгрегором

Хабиб потребовал наградить друга за удар Конора со спины

Российский чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов продолжается наслаждаться плодами победы над ирландцем Конором Макгрегором. На этот раз бойцы схлестнулись в социальных сетях, споря о том, кому все-таки принадлежит финальный удар вечера. Хабиб вступился за напавшего на Макгрегора друга Асадуллу Эмирагаева, предложив UFC выплатить тому бонус.

Российский боец UFC Хабиб Нурмагомедов продолжает мериться силами с ирландцем Конором Макгрегором. Чемпион в шутливой форме обратился к президенту промоушена Дане Уайту, предложив выплатить своему секунданту Абубакару Нурмагомедову бонус за выступление вечера — под ним Орел подразумевал драку своего брата с Макгрегором уже после боя.

«Выступление вечера на UFC 229 Дана Уайт, где его бонус? Финальный удар вечера», — написал Нурмагомедов-младший в своем твиттере.

На самом деле предназначалось это сообщение вовсе не Уайту, а Макгрегору. После разбирательств в Неваде ирландец попытался уколоть Нурмагомедова, пошутив над братом чемпиона Абубакаром, которого ударил во время драки.

«Нападая, он пытался использовать большого охранника, но я за милю учуял его и нанес разящий удар точно в цель. Прямой слева в ответ на атаку джебом. Это был финальный удар турнира UFC 229, совместно с McGregor Sports and Entertainment»,

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— гласит надпись в твиттере Макгрегора.

Напомним, что бой Нурмагомедова и Макгрегора, прошедший в октябре прошлого года, завершился сдачей ирландского бойца в четвертом раунде. Благодаря этой победе Орел защитил титул чемпиона UFC в легком весе.

29 января Атлетическая комиссия штата Невада по итогам разбирательства драки на UFC 229 приняла решение дисквалифицировать Нурмагомедова на девять месяцев и оштрафовать его на $500 тыс. Макгрегор был отстранен на шесть месяцев, также ему необходимо выплатить $50 тыс. Секунданты россиянина Зубайра Тухугов и брат Нурмагомедова Абубакар получили по году дисквалификации. Их обязали выплатить по $25 тыс.

Ирландец выразил согласие с решением Атлетической комиссии, заявив, что у него не было намерения бить брата Нурмагомедова.

«Я благодарен комиссионерам штата Невада за грамотное изучение и справедливую оценку инцидента с дракой.

У меня не было намерения бить родственника своего противника, но так уж вышло.

С нетерпением жду возможности вернуться как можно быстрее. Спасибо всем», — написал он.

Команда Нурмагомедова восприняла разницу в наказании Хабиба и Конора за «двойные стандарты». И основания на это действительно есть.

Для ирландца это уже второй серьезный скандал. Весной 2018 года Макгрегор решил заступиться за обиженного командой Хабиба Артема Лобова и разгромил автобус UFC с находившимся там россиянином, попутно нанеся увечья нескольким бойцам организации — чемпионка Роуз Намаюнас получила серьезную психологическую травму, а американец Майкл Кьеза был вынужден сняться с поединка и потерять серьезные деньги, которые он сейчас пытается отсудить у Конора в суде.

В том случае Макгрегор отделался штрафом и мировым соглашением с судом, что также вызвало немало споров.

Драку на UFC 229 действительно затеяла команда Нурмагомедова, однако никто в конечном итоге не пострадал.

Даже президент промоушена Дана Уайт, известный своим пиететом к Макгрегору, признал, что наказание для Хабиба получилось слишком жестоким.

Так или иначе, но ближайшие месяцы Нурмагомедов продолжит путешествовать и наслаждаться славой, поскольку возвращение в октагон серьезно откладывается. Однако, как признался чемпион, он не станет сниматься в социальных роликах ради сокращения дисквалификации.

«Они (Атлетическая комиссия штата Невада. — «Газета.Ru») сказали в социальном ролике поучаствовать. Вообще, штат Невада — это там, где официально разрешены наркотики, проституция, азартные игры. Пускай сами над собой работают», — приводит слова бойца «Северный десант».

Что же до спортивного будущего Хабиба, то с ним всерьез намерен подраться древняя легенда UFC Жорж Сен-Пьер.

Менеджеры экс-чемпиона уже несколько месяцев ведут переговоры с представителями Хабиба.

«Мои менеджеры уже несколько месяцев общаются с представителями UFC и пытаются устроить бой с Хабибом Нурмагомедовым. Он хочет драться со мной, а я хочу выйти на бой с ним. Нет никакой неприязни, есть уважение. Плюс я хочу победить того, кто до этого не проигрывал. Побить непобедимого», — сказал Сен-Пьер.

Сам Нурмагомедов действительно неоднократно выражал желание провести бой с Сен-Пьером. Однако у этого противостояния есть серьезные предпосылки для того, чтобы не состояться.

Во-первых, против боя глава UFC — Уайт уже пообещал титульный поединок с Хабибом Тони Фергюсону. Во-вторых, здоровье Сен-Пьера, который больше года не выходил в клетку и постоянно жалуется на различного рода проблемы, действительно вызывает опасение. В-третьих, Сен-Пьер хочет драться с Нурмагомедовым в промежуточном весе, но в этой категории он намного больше Хабиба, что, безусловно, не устраивает чемпиона.

Несмотря на переговоры между Хабибом и Сен-Пьером, этот бой вряд ли состоится.

Уайт уже много раз говорил, что хочет получить реванш Хабиба и Макгрегора. Такой вариант возможен в том случае, если они оба победят в своих ближайших поединках — Нурмагомедов финиширует Фергюсона, а Конор выиграет у Дастина Порье. Но и в эту схему как-то нужно будет вписать Дональда Серроне, с которым ирландец уже согласовал поединок.

Как бы то ни было, команда Нурмагомедова намерена оспаривать решение Атлетической комиссии Невады. Если дисквалификация Хабиба будет сокращена, то не исключено, что все вновь изменится.

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