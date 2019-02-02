Опасные танцы: дочь Тутберидзе бьется за медаль. LIVE

В середине номера музыка сменяется на другую музыку Yo soy Maria (под нее выступает в одиночном катании Станислава Константинова), и дуэт исполняет поддержку, которая пролетает за несколько секунд — партнер успевает поднять девушку, положить ее себе на ногу, а затем еще немного подержать на вытянутых руках, пока та передвигает ногами в воздухе.