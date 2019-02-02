Опасные танцы: дочь Тутберидзе бьется за медаль. LIVE

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Оценка пары выводит их на первое место!
Твиззлы пара тоже исполнила здорово, причем с интересным выходом: девушка продолжила вращаться, а партнер уже начал отыгрывать эмоции, взмахивая руками в ее сторону и показывая свою страсть.
Во время поддержки Софья успела и полетать над партнером, и посидеть на обеих его ногах, а затем Игорь сам опустился на колени, и дуэт энергично проскользил, в едином вихре разметая лед.
Темно-багровые костюмы под стать большинству в этот вечер придают танцу ребят особый оттенок страсти.
На льду — Софья Шевченко и Игорь Еременко, которые заняли первое место в финале юниорского Гран-при!
Оценка Шанаевой и Нарижного:
В середине номера музыка сменяется на другую музыку Yo soy Maria (под нее выступает в одиночном катании Станислава Константинова), и дуэт исполняет поддержку, которая пролетает за несколько секунд — партнер успевает поднять девушку, положить ее себе на ногу, а затем еще немного подержать на вытянутых руках, пока та передвигает ногами в воздухе.
Едва танго только начало разгоняться по ритму, как спортсмены уже разобрались с твизлами, несколько раз сменив направление вращений.
На льду — Елизавета Шанаева / Дэвид Нарижный!
Оценка Куць и Михайлова:
Музыка у ребят более спокойная, чем у Худайбердиевой с Назаровым, — не такая быстрая и огненная. Это позволяет без особых затруднений синхронно исполнить твиззлы.
Номер начинается сразу с поддержки: Дмитрий держит девушку в воздухе, та вытягивается практически горизонтально льду.
На льду — Ева Куць и Дмитрий Михайлов! Спортсмены катаются под танго в чисто черных костюмах.
Оценка Мамченковой и Волкова:
Конечно, видна разница с парой Худайбердиевой и Назаровым — на твиззлах, например, было серьезное расхождение по синхронности.
Поддержка ребят вызывает аплодисменты: партнер поднимает девушку во время вращения, а та показывает горизонтальный шпагат!
На льду — Ольга Мамченкова и Марк Волков из Самарской области!
Оценка Худайбердиевой и Назарова:
Очень сложную поддержку сделали ребята, несколько раз поменяв положение в воздухе.
Серия твиззлов началась прямо у бортика, так что спортсменам пришлось немного притормозить, чтобы не врезаться. Однако, поменяв направление движения, фигуристы практически идеально исполнили серию синхронных вращений.
Назаров то и дело приподнимает девушку в воздух, и она быстро перебирает ногами в ритм бешеного танго. Выглядит это впечатляюще.
На льду — Худайбердиева и Назаров со своим «Танго любви»! Уже с самого начала фигуристы демонстрируют какие-то акробатические трюки с перевертыванием партнерши на месте.
В ритм-танце этого сезона спортсмены представляют аргентинское танго.
Первая же пара Худайбердиева / Назаров — уже настоящий топ. В финале юниорского Гран-при этого сезона они стали третьими, а до этого выигрывали все этапы на своем пути.
Разминка уже началась!
В первой разминке у нас выступят следующие спортсмены:
В Перми на юниорском чемпионате России по фигурному катанию в борьбу вступают танцевальные пары, которые после разминки начнут соревноваться в ритм-танце. «Газета.Ru» ведет текстовую трансляцию.