Опасные танцы: дочь Тутберидзе бьется за медаль. LIVE

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Франция / Лига 1
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УэскаВальядолид
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КХЛ / регулярный чемпионат
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ТорпедоЛокомотив
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НХЛ / регулярный чемпионат
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Вашингтон КэпиталзКалгари Флэймз
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Питтсбург ПингвинзОттава Сенаторз
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Нью-Йорк АйлендерсТампа-Бэй Лайтнинг
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Флорида ПантерзНэшвилл Предаторз
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Баффало СэйбрзЧикаго Блэкхоукс
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Каролина ХаррикейнзВегас Голден Найтс
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Детройт Ред УингзТоронто Мэйпл Лифс
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04:00
Даллас СтарзМиннесота Уайлд
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закончен
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ЦСКА Будучность
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Дарушшафака Реал Мадрид
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закончен
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Панатинаикос Анадолу Эфес
88:75
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Нью-Йорк НиксБостон Селтикс
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закончен
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закончен
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ЛевантеХетафе
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Реал СосьедадАтлетик Б
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1 тайм
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БарселонаВаленсия
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СельтаСевилья
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БёрнлиСаутгемптон
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ЧелсиХаддерсфилд Таун
2:0
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18:00
Кристал ПэласФулхэм
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18:00
ЭвертонВулверхэмптон
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2 тайм
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Айнтрахт ФБоруссия Д
1:1
2 тайм
17:30
ГертаВольфсбург
0:0
2 тайм
17:30
НюрнбергВердер
0:0
2 тайм
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Шальке-04Боруссия М
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РеннАмьен
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Динамо МАдмирал
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Манчестер СитиАрсенал
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ХК СочиЛокомотив
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22:00
Бостон СелтиксОклахома-Сити Тандер
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23:00
Торонто РэпторсЛос-Анджелес Клипперс
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Опасные танцы: дочь Тутберидзе бьется за медаль. LIVE

Онлайн-трансляция ритм-танца на юниорском ЧР по фигурному катанию

В Перми на юниорском первенстве России по фигурному катанию ритм-танец показывают дочь Этери Тутберидзе Диана Дэвис в паре с Глебом Смолкиным и другие дуэты. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
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Трансляция
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18:53

Оценка пары выводит их на первое место!

18:51

Твиззлы пара тоже исполнила здорово, причем с интересным выходом: девушка продолжила вращаться, а партнер уже начал отыгрывать эмоции, взмахивая руками в ее сторону и показывая свою страсть.

18:49

Во время поддержки Софья успела и полетать над партнером, и посидеть на обеих его ногах, а затем Игорь сам опустился на колени, и дуэт энергично проскользил, в едином вихре разметая лед.

18:48

Темно-багровые костюмы под стать большинству в этот вечер придают танцу ребят особый оттенок страсти.

18:47

На льду — Софья Шевченко и Игорь Еременко, которые заняли первое место в финале юниорского Гран-при!

18:46

Оценка Шанаевой и Нарижного:

18:43

В середине номера музыка сменяется на другую музыку Yo soy Maria (под нее выступает в одиночном катании Станислава Константинова), и дуэт исполняет поддержку, которая пролетает за несколько секунд — партнер успевает поднять девушку, положить ее себе на ногу, а затем еще немного подержать на вытянутых руках, пока та передвигает ногами в воздухе.

18:42

Едва танго только начало разгоняться по ритму, как спортсмены уже разобрались с твизлами, несколько раз сменив направление вращений.

18:41

На льду — Елизавета Шанаева / Дэвид Нарижный!

18:38

Оценка Куць и Михайлова:

18:37

Музыка у ребят более спокойная, чем у Худайбердиевой с Назаровым, — не такая быстрая и огненная. Это позволяет без особых затруднений синхронно исполнить твиззлы.

18:36

Номер начинается сразу с поддержки: Дмитрий держит девушку в воздухе, та вытягивается практически горизонтально льду.

18:35

На льду — Ева Куць и Дмитрий Михайлов! Спортсмены катаются под танго в чисто черных костюмах.

18:34

Оценка Мамченковой и Волкова:

18:33

Конечно, видна разница с парой Худайбердиевой и Назаровым — на твиззлах, например, было серьезное расхождение по синхронности.

18:32

Поддержка ребят вызывает аплодисменты: партнер поднимает девушку во время вращения, а та показывает горизонтальный шпагат!

18:30

На льду — Ольга Мамченкова и Марк Волков из Самарской области!

18:29

Оценка Худайбердиевой и Назарова:

18:27

Очень сложную поддержку сделали ребята, несколько раз поменяв положение в воздухе.

18:26

Серия твиззлов началась прямо у бортика, так что спортсменам пришлось немного притормозить, чтобы не врезаться. Однако, поменяв направление движения, фигуристы практически идеально исполнили серию синхронных вращений.

18:25

Назаров то и дело приподнимает девушку в воздух, и она быстро перебирает ногами в ритм бешеного танго. Выглядит это впечатляюще.

18:23

На льду — Худайбердиева и Назаров со своим «Танго любви»! Уже с самого начала фигуристы демонстрируют какие-то акробатические трюки с перевертыванием партнерши на месте.

18:22

В ритм-танце этого сезона спортсмены представляют аргентинское танго.

18:20

Первая же пара Худайбердиева / Назаров — уже настоящий топ. В финале юниорского Гран-при этого сезона они стали третьими, а до этого выигрывали все этапы на своем пути.

18:18

Разминка уже началась!

18:15

В первой разминке у нас выступят следующие спортсмены:

18:10

В Перми на юниорском чемпионате России по фигурному катанию в борьбу вступают танцевальные пары, которые после разминки начнут соревноваться в ритм-танце. «Газета.Ru» ведет текстовую трансляцию.