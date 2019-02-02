Гении Тутберидзе сражаются за юниорский титул России. LIVE

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Германия / Бундеслига
22:30
Ганновер-96РБ Лейпциг
0:3
закончен
Франция / Лига 1
22:45
ЛилльНицца
4:0
закончен
Испания / Примера
23:00
УэскаВальядолид
4:0
закончен
КХЛ / регулярный чемпионат
19:00
ТорпедоЛокомотив
3:2 (ОТ)
закончен
НХЛ / регулярный чемпионат
03:00
Вашингтон КэпиталзКалгари Флэймз
4:3
закончен
03:00
Питтсбург ПингвинзОттава Сенаторз
5:3
закончен
03:00
Нью-Йорк АйлендерсТампа-Бэй Лайтнинг
0:1 (Б)
закончен
03:00
Флорида ПантерзНэшвилл Предаторз
1:4
закончен
03:00
Баффало СэйбрзЧикаго Блэкхоукс
3:7
закончен
03:30
Каролина ХаррикейнзВегас Голден Найтс
5:2
закончен
03:30
Детройт Ред УингзТоронто Мэйпл Лифс
3:2 (ОТ)
закончен
04:00
Даллас СтарзМиннесота Уайлд
3:1
закончен
Евролига
20:00
ЦСКА Будучность
99:69
закончен
20:15
Дарушшафака Реал Мадрид
82:86
закончен
22:30
Панатинаикос Анадолу Эфес
88:75
закончен
23:00
Гран Канария Олимпия Милан
104:106
закончен
НБА / регулярный чемпионат
03:00
Шарлотт ХорнетсМемфис Гриззлиз
100:92
закончен
03:30
Нью-Йорк НиксБостон Селтикс
99:113
закончен
04:00
Майами ХитОклахома-Сити Тандер
102:118
закончен
05:00
Юта ДжазАтланта Хоукс
128:112
закончен
06:00
Денвер НаггетсХьюстон Рокетс
136:122
закончен
Хроника / CAS обвинил 12 россиян в нарушении антидопинговых правил
23:14
Россия лишилась золота Лондона-2012 Ухова в прыжках в высоту
закончен
Теннис / Кубок Дэвиса
16:00
Генри Лааксонен (Швейцария) — Даниил Медведев (Россия)
6:7, 7:6, 2:6
закончен
Хоккей с мячом / Чемпионат мира по хоккею с мячом
18:30
Россия - Финляндия
закончен
Испания / Примера
15:00
ЛевантеХетафе
0:0
перерыв
18:15
Реал СосьедадАтлетик Б
не начался
20:30
БарселонаВаленсия
не начался
22:45
СельтаСевилья
не начался
Англия / Премьер-лига
15:30
Тоттенхэм ХотспурНьюкасл Юнайтед
0:0
1 тайм
18:00
Брайтон энд Хоув АльбионУотфорд
не начался
18:00
БёрнлиСаутгемптон
не начался
18:00
ЧелсиХаддерсфилд Таун
не начался
18:00
Кристал ПэласФулхэм
не начался
18:00
ЭвертонВулверхэмптон
не начался
20:30
Кардифф СитиБорнмут
не начался
Италия / Серия А
17:00
ЭмполиКьево
не начался
20:00
НаполиСампдория
не начался
22:30
ЮвентусПарма
не начался
Германия / Бундеслига
17:30
ХоффенхаймФортуна
не начался
17:30
БайерБавария
не начался
17:30
Айнтрахт ФБоруссия Д
не начался
17:30
ГертаВольфсбург
не начался
17:30
НюрнбергВердер
не начался
20:30
Шальке-04Боруссия М
не начался
Франция / Лига 1
22:00
АнжеДижон
не начался
22:00
МонакоТулуза
не начался
22:00
РеннАмьен
не начался
23:00
РеймсМарсель
не начался
КХЛ / регулярный чемпионат
13:30
СибирьСКА
1:0
3 период
14:00
БарысЙокерит
4:2
3 период
14:30
Салават ЮлаевАмур
1:1
2 период
15:00
АвтомобилистВитязь
1:0
2 период
15:00
ТракторМеталлург Мг
2:0
перерыв
17:00
СеверстальЦСКА
не начался
17:00
Динамо МАдмирал
не начался
17:00
Динамо МнДинамо Р
не начался
17:30
СпартакАк Барс
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НХЛ / регулярный чемпионат
21:00
Филадельфия ФлайерзЭдмонтон Ойлерз
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22:00
Монреаль КанадиенсНью-Джерси Дэвилз
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03:00
Коламбус Блю ДжекетсСент-Луис Блюз
не начался
03:00
Нью-Йорк АйлендерсЛос-Анджелес Кингз
не начался
03:00
Флорида ПантерзВегас Голден Найтс
не начался
03:00
Оттава СенаторзДетройт Ред Уингз
не начался
03:00
Торонто Мэйпл ЛифсПиттсбург Пингвинз
не начался
03:00
Виннипег ДжетсАнахайм Дакс
не начался
04:00
Нью-Йорк РейнджерсТампа-Бэй Лайтнинг
не начался
04:00
Миннесота УайлдЧикаго Блэкхоукс
не начался
04:00
Нэшвилл ПредаторзДаллас Старз
не начался
06:00
Колорадо ЭвеланшВанкувер Кэнакс
не начался
06:30
Сан-Хосе ШарксАризона Койотс
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Единая лига ВТБ
15:00
Цмоки-Минск УНИКС
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15:30
Парма Нижний Новгород
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16:00
Автодор Астана
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Майами ХитИндиана Пэйсерс
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03:30
Кливленд КавальерсДаллас Маверикс
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04:30
Голден Стэйт УорриорзЛос-Анджелес Лейкерс
не начался
04:30
Сан-Антонио СпёрсНью-Орлеан Пеликанс
не начался
05:00
Юта ДжазХьюстон Рокетс
не начался
05:00
Финикс СанзАтланта Хоукс
не начался
05:00
Миннесота ТимбервулвзДенвер Наггетс
не начался
06:00
Сакраменто КингзФиладельфия Сиксерс
не начался
Фигурное катание / Юниорский ЧР по фигурному катанию
15:30
Девушки, короткая программа
online
Фигурное катание / ЧР по фигурному катанию среди юниоров
12:00
Юноши, короткая программа
1
Даниил Самсонов
87,07
2
Петр Гуменник
85,94
3
Артур Даниелян
84,00
закончен
Испания / Примера
14:00
ВильярреалЭспаньол
не начался
18:15
БетисАтлетико М
не начался
20:30
ЭйбарЖирона
не начался
22:45
Реал МадридАлавес
не начался
Италия / Серия А
14:30
СПАЛТорино
не начался
17:00
УдинезеФиорентина
не начался
17:00
ДженоаСассуоло
не начался
20:00
Интер МБолонья
не начался
22:30
РомаМилан
не начался
Франция / Лига 1
17:00
НимМонпелье
не начался
19:00
Сент-ЭтьенСтрасбург
не начался
23:00
ЛионПСЖ
не начался
Англия / Премьер-лига
17:05
Лестер СитиМанчестер Юнайтед
не начался
19:30
Манчестер СитиАрсенал
не начался
Германия / Бундеслига
17:30
АугсбургМайнц
не начался
20:00
ШтутгартФрайбург
не начался
КХЛ / регулярный чемпионат
17:00
ТорпедоНефтехимик
не начался
17:00
ХК СочиЛокомотив
не начался
НХЛ / регулярный чемпионат
20:30
Вашингтон КэпиталзБостон Брюинз
не начался
22:00
Каролина ХаррикейнзКалгари Флэймз
не начался
22:00
Монреаль КанадиенсЭдмонтон Ойлерз
не начался
Единая лига ВТБ
17:00
ЦСКА Локомотив-Кубань
не начался
19:30
Зенит Химки
не начался
НБА / регулярный чемпионат
21:00
Нью-Йорк НиксМемфис Гриззлиз
не начался
22:00
Бостон СелтиксОклахома-Сити Тандер
не начался
23:00
Торонто РэпторсЛос-Анджелес Клипперс
не начался
Гении Тутберидзе сражаются за юниорский титул России. LIVE

Онлайн-трансляция короткой программы девушек на фигурном ЮЧР

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Анна Щербакова, Алена Косторная, Александра Трусова и другие сильнейшие российские девушки соревнуются в короткой программе на юниорском чемпионате России по фигурному катанию в Перми. «Газета.Ru» ведет текстовую трансляцию.
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14:49

Прекрасное катание в самом дебюте соревнований! Тянет вверх руки при прыжках, старается. Все три прыжковые элементы выполнила — тройной флип, каскад из тройного акселя и тулупа получились хорошо.

14:46

И следом выступает еще одна ученица Давыдова — 14-летняя Мария Смирнова!

14:46

70,41 — это личный рекорд для Виктории!

15:43

Ох, мощное начало! Чувствовалось, что буквально вытаскивала прыжки Виктория, но сделала все хорошо и чисто — каскад тройной тулуп + тройной лутц, флип. Местами в музыку не попадала, но это мелочи.

15:40

И открывает сегодняшнюю программу Виктория Васильева! Поехали!

15:40

Напомним о правилах: флип и аксель — обязательные прыжковые элементы. Запрещен тулуп в 3,5 оборота, но его сейчас почти никто и не исполняет, а также четверные прыжки.

15:35

Первой появится на льду Виктория Васильева. Это спортсменка из Москвы, занимается у Сергея Давыдова.

15:30

Идет представление официальных лиц и разминка участников первой группы.

15:25

Напомним, что короткую программу у мужчин выиграл еще один подопечный Тутберидзе — Даниил Самсонов. Он набрал фантастические 87,07 балла.

15:20

Фаворитами турнира считаются девушки из группы Этери Тутберидзе: Анна Щербакова, Александра Трусова и Алена Косторная. На взрослом чемпионате России в Саранске именно они подвинули Алину Загитову, заняв весь пьедестал.

15:15

В Перми проходит чемпионат России по фигурному катанию среди юниоров. Девушки представят свою короткую программу, которая стартует после мужской разминки. «Газета.Ru» ведет текстовую трансляцию.