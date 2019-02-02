Гении Тутберидзе сражаются за юниорский титул России. LIVE

- 1028650 просмотров У главы «Газпрома» нашли квартиру за миллиард рублей
- 582967 просмотров У арестованного сенатора Арашукова изъяли золото и холодное оружие
- 349398 просмотров Аида Арашукова продвигала свой модный бренд при помощи звезд
- 342685 просмотров Генпрокуратура вновь начала расследование причин гибели группы Дятлова
- 242331 просмотр При обыске в доме Арашукова нашли сабли и золотые слитки
- 220425 просмотров В Челябинске врачом в больнице работал вампир-расчленитель
- 188822 просмотра По газовому делу Арашуковых анонсированы новые громкие задержания
Прекрасное катание в самом дебюте соревнований! Тянет вверх руки при прыжках, старается. Все три прыжковые элементы выполнила — тройной флип, каскад из тройного акселя и тулупа получились хорошо.
И следом выступает еще одна ученица Давыдова — 14-летняя Мария Смирнова!
70,41 — это личный рекорд для Виктории!
Ох, мощное начало! Чувствовалось, что буквально вытаскивала прыжки Виктория, но сделала все хорошо и чисто — каскад тройной тулуп + тройной лутц, флип. Местами в музыку не попадала, но это мелочи.
И открывает сегодняшнюю программу Виктория Васильева! Поехали!
Напомним о правилах: флип и аксель — обязательные прыжковые элементы. Запрещен тулуп в 3,5 оборота, но его сейчас почти никто и не исполняет, а также четверные прыжки.
Первой появится на льду Виктория Васильева. Это спортсменка из Москвы, занимается у Сергея Давыдова.
Идет представление официальных лиц и разминка участников первой группы.
Напомним, что короткую программу у мужчин выиграл еще один подопечный Тутберидзе — Даниил Самсонов. Он набрал фантастические 87,07 балла.
Фаворитами турнира считаются девушки из группы Этери Тутберидзе: Анна Щербакова, Александра Трусова и Алена Косторная. На взрослом чемпионате России в Саранске именно они подвинули Алину Загитову, заняв весь пьедестал.
В Перми проходит чемпионат России по фигурному катанию среди юниоров. Девушки представят свою короткую программу, которая стартует после мужской разминки. «Газета.Ru» ведет текстовую трансляцию.