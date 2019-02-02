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Успеть к Лиге Европы: «Зенит» купил Барриоса и Азмуна

«Зенит» купил Барриоса и Азмуна и заявит их в Лигу Европы

Санкт-петербургский «Зенит» в последний день дозаявок игроков в Лигу Европы оформил два трансфера, купив у аргентинской «Боки Хуниорс» опорного полузащитника сборной Колумбии Вильмара Барриоса, а следом у казанского «Рубина» приобретя иранского нападающего Сердара Азмуна.

Новичок для новой схемы

О трансфере Вильмара Барриоса в Санкт-Петербург активно заговорили после оформления сделки по продаже в французский «Пари Сен-Жермен» аргентинского центрального полузащитника Леандро Паредеса.

Хотя по позиции Паредес и Барриос, выступавший в Аргентине за «Боку Хуниорс», действуют в одной зоне, это футболисты совершенно разного плана.

Леандро был что у Роберто Манчини, что у Сергея Семака человеком, который отвечает за продвижение мяча и все стандартные положения. Кроме того, дополнительной важной опцией хавбека было его умение выводить команду из-под высокого и агрессивного прессинга соперников.

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Лучше всего значение Паредеса для команды проявлялось в тех матчах, где он отсутствовал – сине-бело-голубые резко сдавали в качестве комбинационной игры, а от давления оппонентов избавлялись в основном длинными забросами на Артема Дзюбу.

При этом слабой стороной новичка «ПСЖ» является игра в обороне. Работа в отборе и дисциплина в защите – не его козыри. К тому же, когда мяч у соперника, Леандро довольно часто ленился, что приводило к упущенным прорывам чужих игроков.

Барриос во многом является противоположностью игрока сборной Аргентины. Он трудолюбив, агрессивен (местами не в меру) и очень хорош именно в защите.

Сыгравший летом на чемпионате мира в России за свою национальную сборную опорный полузащитник является одним из лидеров чемпионата Аргентины по отборам за матч, хорош в единоборствах и очень надежен в плане выбора позиции.

А вот с игрой в атаке у него множество проблем: Вильмар играет в основном поперек на крайних защитников и даже при этом ошибается в каждой третьей передаче, он редко ходит вперед и почти не бьет по чужим воротам, а быстрые контратаки предпочитает срывать фолами на желтую карточку.

Тем не менее приобретение колумбийца даст Семаку возможность наконец перейти на схему 4-3-3. Главный тренер лидера чемпионата России уже пытался внедрить ее, но травма Кристиана Нобоа, а также неспособность Маттиаса Краневиттера дать необходимое качество в роли чистого опорника зарубили идею.

Барриос для такой роли подходит идеально, а наличие над ним Нобоа, Далера Кузяева, Кристиана Маркизио и, возможно, Эрнани даст команде необходимый баланс в центре поля.

Трансфер новичка «Зенита» оценивается приблизительно в €13-16 млн, а сам колумбийский полузащитник уже прибыл на сбор своего нового клуба в Испанию и даже принял участие в первой тренировке команды, пообщавшись также с Семаком.

«Очень рад, что все так получилось. Начиная с того момента, как я получил предложение перейти в «Зенит», нисколько не сомневался и сразу пошел навстречу. И вот я здесь, — рассказал Барриос пресс-службе «Зенита».

— Сейчас моя главная цель — как можно быстрее адаптироваться к тренировкам, команде, партнерам и тренерскому штабу. Я очень рад и горд тем, что нахожусь в таком великом клубе».

Иранский Месси «на сладкое»

Но трансфер Барриоса не оказался последним ни этой зимой, ни даже 1 февраля. Именно в этот день закрывается дозаявочное окно в Лигу Европы, в плей-офф которой санкт-петербуржцам предстоит уже совсем скоро в 1/16 финала сойтись с турецким «Фенербахче».

Лидер чемпионата России успел уложиться в срок, чтобы включить в заявку на весеннюю стадию еврокубка еще одного новичка и закрыл сделку по приобретению у «Рубина» форварда Сердара Азмуна.

Сразу после продажи Паредеса боссы сине-бело-голубых направили в Казань официальное предложение в размере €10 млн, однако после непродолжительных переговоров стороны сошлись на сумме, которая составит, по информации инсайдеров, €12 млн.

Азмун, только что выступавший на Кубке Азии за свою национальную команду, в составе которой он провел за карьеру 46 матчей и отличился 28 раз, с радостью подписал контракт с «Зенитом» и состав конкуренцию в атаке команды Дзюбе, Себастьяну Дриусси и Антону Заболотному.

Напомним, что в текущем сезоне за «Рубин» Сердар, получивший от болельщиков прозвище «Иранский Месси», сыграл в 14-ти матчах Российской Премьер-лиги и отличился в них четыре раза.

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