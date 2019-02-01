Защитить титул: Россия проигрывает Швеции в финале ЧМ. LIVE

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Перерыв! Проигрывает пока сборная России со счетом 1:3.
Исполняли штрафной россияне, но в офсайде оказался один из хоккеистов.
Прибавляет одну минуту арбитр к первому тайму.
И попадет россиянин в перекладину! Везет шведам, а вот нам — не очень.
Первый угловой исполняет Россия в этом матче. Дергаев разыгрывает.
И сразу Швеция пользуется тем, что они в большинстве! 3:1, ведут шведы..
Соответственно, второй тайм начнем в меньшинстве.
Попадает Артем Бондаренко шведу по ногам, тут же арбитр удаляет его на десять минут.
Красиво обвел швед нашу защиту, нужно собраться нашей команде!
Шведы выходят вперед!
А пока команды продолжают не рисковать, напомним, что Россия защищает титул чемпионов мира.
Команды пытаются вывести на угловые, у Швеции уже было аж три штуки.
Можно сказать, что перехватила немного инициативу Россия, было несколько полуопасных моментов у шведских ворот.
Стычка у шведских ворот, провокация противников! Пришлось вмешаться арбитру.
Игра по счету — тоже равная. Все еще осторожничают команды.
Прошли тридцать минут первого тайма, счет пока равный 1:1.
Если бы эти проходы к воротам к чему-нибудь приводили...
Никакой реализации, сразу в атаку уходит Россия.
Угловой исполняют шведы.
Небольшая стычка произошла у шведских ворот, упал наш игрок, но без нарушений правил обошлось.
Никто не рискует, поэтому очень сильно осторожничают команды.
Проводит несколько проходов к воротам Россия, но нет какого-то заключения, обострения впереди.
Штрафной удар в исполнении России, пролетает мяч между двумя шведскими игроками, но пролетает мимо ворот.
Да что такое! Ни одна команда не рискует идти в отрытую атаку.
Держат у себя мяч российские хоккеисты, но не удается организовать голевой момент.
Две минуты перекатывают мяч команды, пока без опасных моментов.
Мог быть опасный момент у российских ворот, но не удержался на коньках швед!
Вновь перемещается вся игра на нашу половину поля. Все-таки давят шведы..
И сразу бросается шведская команда в атаку, немного проседает российская оборона.
Дергаев сравнивает счет в игре благодаря пенальти!
Пенальти!
Грудью отбивает мяч российский вратарь! Третий момент в игре, когда фортуна на стороне России.
Обороняется всей командой Россия, ничего пока не даем больше создать шведам.
Немного выровнялась игра, но все равно давит шведская команда.
Перехватывают нашу атаку у своих ворот шведы, сразу игра перемещается к воротам России.
Не получается у России пока ничего впереди, крепкая оборона у шведов.
Немного растерялась Россия после пропущенного мяча, пока бестолково выглядят все действия.
Разыгрывает шведская команда угловой, и везет сборной России, хороший удар получается у Швеции.
И сразу бросается в атаку российская команда.
И на второй минуте матча пропускаем! Подкачала защита, один на один вышел шведский хоккеист с нашим вратарем.
Но недолго, перехватывают шведы инициативу.
Держат с самого начала россияне матч у себя.
Матч за золото чемпионата мира начинается!
А перед стартовым свистком напомним, что действующим чемпионом мира является сборная России.
А Финляндия и Казахстан уже решили судьбу третьего места! Финская команда одержала победу со счетом 8:2 и увезла с турнира бронзовые медали.
Сборная Швеции в матче за выход в финал обыграла команду Казахстана со счетом 20:1.
В полуфинальном матче сборная России обыграла команду Финляндии со счетом 6:2.
Начало матча запланировано на 18:00 по московскому времени.
Приветствуем всех любителей хоккея с мячом! Сборная России в финале чемпионата мира по бенди сыграет с командой Швеции.