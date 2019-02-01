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Защитить титул: Россия проигрывает Швеции в финале ЧМ. LIVE

Онлайн-трансляция финала ЧМ по бенди Россия — Швеция

Сборная России в финале чемпионата мира по хоккею с мячом играет с командой Швеции. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию решающего матча.
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46

Перерыв! Проигрывает пока сборная России со счетом 1:3.

46

Исполняли штрафной россияне, но в офсайде оказался один из хоккеистов.

45

Прибавляет одну минуту арбитр к первому тайму.

44

И попадет россиянин в перекладину! Везет шведам, а вот нам — не очень.

44

Первый угловой исполняет Россия в этом матче. Дергаев разыгрывает.

43

И сразу Швеция пользуется тем, что они в большинстве! 3:1, ведут шведы..

42

Соответственно, второй тайм начнем в меньшинстве.

41

Попадает Артем Бондаренко шведу по ногам, тут же арбитр удаляет его на десять минут.

40

Красиво обвел швед нашу защиту, нужно собраться нашей команде!

39

Шведы выходят вперед!

38

А пока команды продолжают не рисковать, напомним, что Россия защищает титул чемпионов мира.

37

Команды пытаются вывести на угловые, у Швеции уже было аж три штуки.

36

Можно сказать, что перехватила немного инициативу Россия, было несколько полуопасных моментов у шведских ворот.

35

Стычка у шведских ворот, провокация противников! Пришлось вмешаться арбитру.

34

Игра по счету — тоже равная. Все еще осторожничают команды.

32

Прошли тридцать минут первого тайма, счет пока равный 1:1.

30

Если бы эти проходы к воротам к чему-нибудь приводили...

29

Никакой реализации, сразу в атаку уходит Россия.

28

Угловой исполняют шведы.

26

Небольшая стычка произошла у шведских ворот, упал наш игрок, но без нарушений правил обошлось.

25

Никто не рискует, поэтому очень сильно осторожничают команды.

24

Проводит несколько проходов к воротам Россия, но нет какого-то заключения, обострения впереди.

23

Штрафной удар в исполнении России, пролетает мяч между двумя шведскими игроками, но пролетает мимо ворот.

21

Да что такое! Ни одна команда не рискует идти в отрытую атаку.

20

Держат у себя мяч российские хоккеисты, но не удается организовать голевой момент.

19

Две минуты перекатывают мяч команды, пока без опасных моментов.

17

Мог быть опасный момент у российских ворот, но не удержался на коньках швед!

16

Вновь перемещается вся игра на нашу половину поля. Все-таки давят шведы..

15

И сразу бросается шведская команда в атаку, немного проседает российская оборона.

13

Дергаев сравнивает счет в игре благодаря пенальти!

13

Пенальти!

12

Грудью отбивает мяч российский вратарь! Третий момент в игре, когда фортуна на стороне России.

11

Обороняется всей командой Россия, ничего пока не даем больше создать шведам.

10

Немного выровнялась игра, но все равно давит шведская команда.

08

Перехватывают нашу атаку у своих ворот шведы, сразу игра перемещается к воротам России.

07

Не получается у России пока ничего впереди, крепкая оборона у шведов.

05

Немного растерялась Россия после пропущенного мяча, пока бестолково выглядят все действия.

04

Разыгрывает шведская команда угловой, и везет сборной России, хороший удар получается у Швеции.

03

И сразу бросается в атаку российская команда.

02

И на второй минуте матча пропускаем! Подкачала защита, один на один вышел шведский хоккеист с нашим вратарем.

02

Но недолго, перехватывают шведы инициативу.

01

Держат с самого начала россияне матч у себя.

18:00

Матч за золото чемпионата мира начинается!

17:55

А перед стартовым свистком напомним, что действующим чемпионом мира является сборная России.

17:50

А Финляндия и Казахстан уже решили судьбу третьего места! Финская команда одержала победу со счетом 8:2 и увезла с турнира бронзовые медали.

17:45

Сборная Швеции в матче за выход в финал обыграла команду Казахстана со счетом 20:1.

17:40

В полуфинальном матче сборная России обыграла команду Финляндии со счетом 6:2.

17:35

Начало матча запланировано на 18:00 по московскому времени.

17:30

Приветствуем всех любителей хоккея с мячом! Сборная России в финале чемпионата мира по бенди сыграет с командой Швеции.