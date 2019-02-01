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Козни Родченкова: минус 12 атлетов и медали Лондона

12 российских легкоатлетов признаны виновными в употреблении допинга

Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) признал 12 российских спортсменов виновными в нарушениях антидопинговых правил. Прыгуны в высоту Иван Ухов и Светлана Школина лишатся золотой и бронзовой медалей Олимпиады-2012 в Лондоне, кроме того, Россия потеряет еще три золота и бронзу чемпионата мира.

1 февраля Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) принял решение признать 12 российских легкоатлетов виновными в нарушениях антидопинговых правил.

В июле 2018 года пресс-служба Независимого органа Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) по контролю за соблюдением антидопинговых правил (AIU) сообщила, что 14 российских спортсменов подозреваются в нарушении антидопинговых правил.

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В число подозреваемых вошли олимпийский чемпион в прыжках в высоту Иван Ухов, Анися Кирдяпкина (спортивная ходьба), Вера Ганеева (метание диска), Екатерина Галицкая, Юлия Кондакова (обе – бег с барьерами), Анна Булгакова (метание молота), Светлана Школина (прыжки в высоту), Татьяна Фирова (бег на 400 м), Иван Юшков (толкание ядра), Татьяна Белобородова, Мария Беспалова, Гульфия Агафонова (все – метание молота), Ксения Агафонова (бег на дальние дистанции) и Люкман Адамс (тройной прыжок).

Расследование в отношении всех российских спортсменов, за исключением Кирдяпкиной, началось из-за упоминания их имен в докладе о допинге в российском спорте канадского профессора юриспруденции Ричарда Макларена, информатором которого выступил бывший директор московской антидопинговой лаборатрии Григорий Родченков, ныне проживающий в США под действием программы по защите свидетелей.

Все дела изначально должны были рассматриваться в Лозанне, и вот теперь появилось решения, хотя изначально и не сообщаются имена двух атлетов, которые были оправданы.

При этом CAS на своем официальном сайте уже сообщил, что прыгуны в высоту Иван Ухов и Светлана Школина будут лишены своих олимпийских наград. Ухов завоевал золотую медаль, а Школина стала обладательницей бронзы на Олимпиаде-2012 в Лондоне.

Ухов приехал в Лондон лидером сезона и претендентом на победу наравне с другим россиянином Андреем Сильновым. Оба они пробились в финал, но Сильнов провалился, заняв там предпоследнее место, а вот Иван стал победителем турнира в борьбе с американцем Эриком Кинардом, прыгнув на 2,38 м.

Школина с результатом 2,03 м в финале уступила американке по попыткам Бриджитте Барретт ие ставшей олимпийской чемпионкой своей соотечественнице Анне Чичеровой. Также будет аннулировано золотое выступление Школиной на чемпионате мира-2013.

Кроме того, CAS сообщил, что Россия также лишится еще трех наград чемпионатов мира. Бегунья Татьяна Фирова потеряет бронзу ЧМ-2009, выигранную российской эстафетной командой на дистанции 4 по 400 м.

Метательница молота Татьяна Лысенко, чьего имени не было в «списке четырнадцати», лишится золота ЧМ-2013, а Люкман Адамс потеряет золотую медаль чемпиона мира-2014 в тройном прыжке в помещении.

Российские легкоатлеты Иван Ухов, Светлана Школина, Люкман Адамс, Татьяна Фирова и Татьяна Лысенко будут лишены медалей Олимпийских игр и чемпионатов мира из-за нарушения антидопинговых правил.

Также все лишенные наград россияне получат дисквалификации. Ухов и Школина отстранены на четыре года, причем их отстранение начинается со дня вынесения решения. Аналогичные дисквалификации Фировой и Адамса действуют с 9 июня 2016 и 31 января 2019 года соответственно.

Что касается Лысенко, то она отстранена на восемь лет со 2 июля 2016 года, так как его нарушение антидопинговых правил является повторным.

Решение CAS уже прокомментировал глава Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин, рассказавший агентству ТАСС, что это не последние отстранения и потери медалей российских атлетов.

«Это была не последняя инстанция. Мы знали, что эти дела находятся в судах. Понимали, что если спортсмены подают заявки на участие в соревнованиях в нейтральном статусе и не получают разрешения, значит, существуют проблемы, — рассказал Шляхтин.

— Этот список мы знали, думаю, он не заключительный, еще будут другие фамилии, будут другие решения. У нас еще впереди перепроверка данных московской лаборатории.

Сейчас будем смотреть, что делать дальше, пока решение приняла только первая инстанция, которая, насколько мне известно, основывалась на показания Родченкова. Теперь нужно дождаться резолютивную часть, после будем думать».

Напомним, что Всероссийская федерация легкой атлетики уже несколько лет является дисквалифицированной IAAF, и российские атлеты, желающие участвовать в международных соревнованиях, вынуждены проходить специальную комиссию, чтобы получить нейтральный статус и соревноваться без флага и гимна страны.

Наиболее жестокий удар по российской легкой атлетике был нанесен на Олимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро, куда была допущена только прыгунья в длину Дарья Клишина, не сумевшая в итоге завоевать медаль.

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