Новый допинг: у России отобрали золото Лондона. LIVE

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Футбол /
12:53
Онлайн-трансляция последнего дня трансферного окна в Европе
online
Кубок Испании
23:30
ЖиронаРеал Мадрид
1:3
закончен
КХЛ / регулярный чемпионат
12:30
АмурКуньлунь Ред Стар
3:2 (ОТ)
закончен
15:30
СибирьЙокерит
3:4 (ОТ)
закончен
16:30
БарысСКА
2:3
закончен
19:30
Динамо ММеталлург Мг
4:2
закончен
19:30
ЦСКААк Барс
5:4
закончен
19:30
Динамо МнАдмирал
2:3 (Б)
закончен
20:30
Динамо РСпартак
2:1 (ОТ)
закончен
20:30
СлованХК Сочи
3:2 (ОТ)
закончен
НХЛ / регулярный чемпионат
03:00
Нью-Джерси ДэвилзНью-Йорк Рейнджерс
3:4
закончен
03:00
Бостон БрюинзФиладельфия Флайерз
2:3 (ОТ)
закончен
04:00
Виннипег ДжетсКоламбус Блю Джекетс
4:3
закончен
Евролига
20:00
Химки Жальгирис
74:64
закончен
22:00
Олимпиакос Барселона
55:76
закончен
22:30
Бавария Фенербахче
90:86
закончен
22:45
Баскония Маккаби Т-А
97:73
закончен
НБА / регулярный чемпионат
03:00
Орландо МэджикИндиана Пэйсерс
107:100
закончен
03:00
Детройт ПистонсДаллас Маверикс
93:89
закончен
04:00
Торонто РэпторсМилуоки Бакс
92:105
закончен
04:30
Сан-Антонио СпёрсБруклин Нетс
117:114
закончен
06:30
Лос-Анджелес КлипперсЛос-Анджелес Лейкерс
120:123
закончен
06:30
Голден Стэйт УорриорзФиладельфия Сиксерс
104:113
закончен
Германия / Бундеслига
22:30
Ганновер-96РБ Лейпциг
не начался
Франция / Лига 1
22:45
ЛилльНицца
не начался
Испания / Примера
23:00
УэскаВальядолид
не начался
КХЛ / регулярный чемпионат
19:00
ТорпедоЛокомотив
0:2
2 период
НХЛ / регулярный чемпионат
03:00
Вашингтон КэпиталзКалгари Флэймз
не начался
03:00
Питтсбург ПингвинзОттава Сенаторз
не начался
03:00
Нью-Йорк АйлендерсТампа-Бэй Лайтнинг
не начался
03:00
Флорида ПантерзНэшвилл Предаторз
не начался
03:00
Баффало СэйбрзЧикаго Блэкхоукс
не начался
03:30
Каролина ХаррикейнзВегас Голден Найтс
не начался
03:30
Детройт Ред УингзТоронто Мэйпл Лифс
не начался
04:00
Даллас СтарзМиннесота Уайлд
не начался
Евролига
20:00
ЦСКА Будучность
0:0
1 четверть
20:15
Дарушшафака Реал Мадрид
не начался
22:30
Панатинаикос Анадолу Эфес
не начался
23:00
Гран Канария Олимпия Милан
не начался
НБА / регулярный чемпионат
03:00
Шарлотт ХорнетсМемфис Гриззлиз
не начался
03:30
Нью-Йорк НиксБостон Селтикс
не начался
04:00
Майами ХитОклахома-Сити Тандер
не начался
05:00
Юта ДжазАтланта Хоукс
не начался
06:00
Денвер НаггетсХьюстон Рокетс
не начался
Хоккей с мячом / Чемпионат мира по хоккею с мячом
18:30
Россия - Финляндия
online
Хроника / CAS обвинил 12 россиян в нарушении антидопинговых правил
19:37
Онлайн-трансляция событий вокруг нового допинга в российском спорте
online
Теннис / Кубок Дэвиса
16:00
Генри Лааксонен (Швейцария) — Даниил Медведев (Россия)
6:7, 7:6, 2:6
закончен
Испания / Примера
15:00
ЛевантеХетафе
не начался
18:15
Реал СосьедадАтлетик Б
не начался
20:30
БарселонаВаленсия
не начался
22:45
СельтаСевилья
не начался
Англия / Премьер-лига
15:30
Тоттенхэм ХотспурНьюкасл Юнайтед
не начался
18:00
Брайтон энд Хоув АльбионУотфорд
не начался
18:00
БёрнлиСаутгемптон
не начался
18:00
ЧелсиХаддерсфилд Таун
не начался
18:00
Кристал ПэласФулхэм
не начался
18:00
ЭвертонВулверхэмптон
не начался
20:30
Кардифф СитиБорнмут
не начался
Италия / Серия А
17:00
ЭмполиКьево
не начался
20:00
НаполиСампдория
не начался
22:30
ЮвентусПарма
не начался
Германия / Бундеслига
17:30
ХоффенхаймФортуна
не начался
17:30
БайерБавария
не начался
17:30
Айнтрахт ФБоруссия Д
не начался
17:30
ГертаВольфсбург
не начался
17:30
НюрнбергВердер
не начался
20:30
Шальке-04Боруссия М
не начался
Франция / Лига 1
22:00
АнжеДижон
не начался
22:00
МонакоТулуза
не начался
22:00
РеннАмьен
не начался
23:00
РеймсМарсель
не начался
КХЛ / регулярный чемпионат
13:30
СибирьСКА
не начался
14:00
БарысЙокерит
не начался
14:30
Салават ЮлаевАмур
не начался
15:00
АвтомобилистВитязь
не начался
15:00
ТракторМеталлург Мг
не начался
17:00
СеверстальЦСКА
не начался
17:00
Динамо МАдмирал
не начался
17:00
Динамо МнДинамо Р
не начался
17:30
СпартакАк Барс
не начался
НХЛ / регулярный чемпионат
21:00
Филадельфия ФлайерзЭдмонтон Ойлерз
не начался
22:00
Монреаль КанадиенсНью-Джерси Дэвилз
не начался
03:00
Коламбус Блю ДжекетсСент-Луис Блюз
не начался
03:00
Нью-Йорк РейнджерсТампа-Бэй Лайтнинг
не начался
03:00
Нью-Йорк АйлендерсЛос-Анджелес Кингз
не начался
03:00
Флорида ПантерзВегас Голден Найтс
не начался
03:00
Оттава СенаторзДетройт Ред Уингз
не начался
03:00
Торонто Мэйпл ЛифсПиттсбург Пингвинз
не начался
03:00
Виннипег ДжетсАнахайм Дакс
не начался
04:00
Миннесота УайлдЧикаго Блэкхоукс
не начался
04:00
Нэшвилл ПредаторзДаллас Старз
не начался
06:00
Колорадо ЭвеланшВанкувер Кэнакс
не начался
06:30
Сан-Хосе ШарксАризона Койотс
не начался
Единая лига ВТБ
15:00
Цмоки-Минск УНИКС
не начался
15:30
Парма Нижний Новгород
не начался
16:00
Автодор Астана
не начался
НБА / регулярный чемпионат
01:00
Детройт ПистонсЛос-Анджелес Клипперс
не начался
03:00
Вашингтон УизардсМилуоки Бакс
не начался
03:00
Орландо МэджикБруклин Нетс
не начался
03:00
Шарлотт ХорнетсЧикаго Буллз
не начался
03:30
Майами ХитИндиана Пэйсерс
не начался
03:30
Кливленд КавальерсДаллас Маверикс
не начался
04:30
Голден Стэйт УорриорзЛос-Анджелес Лейкерс
не начался
04:30
Сан-Антонио СпёрсНью-Орлеан Пеликанс
не начался
05:00
Юта ДжазХьюстон Рокетс
не начался
05:00
Финикс СанзАтланта Хоукс
не начался
05:00
Миннесота ТимбервулвзДенвер Наггетс
не начался
06:00
Сакраменто КингзФиладельфия Сиксерс
не начался
Новый допинг: у России отобрали золото Лондона. LIVE

Онлайн-трансляция событий вокруг нового допинга в российском спорте

Спортивный арбитражный суд Лозанны (CAS) вынес 1 февраля решение о дисквалификации двенадцати российских атлетов, а прыгун в высоту Иван Ухов при этом лишится золотой медали Олимпиады-2012 в Лондоне. «Газета.Ru» ведет текстовую трансляцию.
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20:00

Что же до Ухова и Школиной, они отстранены на четыре года с 1 февраля 2019 года. Результаты Ухова, показанные с 16 июля 2012 года до 31 декабря 2015-го аннулированы, результаты Школиной с 16 июля 2012 года по 28 июля 2015 года аннулированы.

19:50

Также стало известно, что наиболее серьезное наказание понесут прыгуны в высоту Иван Ухов и Светлана Школина. Они будут лишены золотой и бронзовой олимпийских медали соответственно.

19:40

Изначально в число подозреваемых входили 14 российских спортсменов: Иван Ухов (прыжки в высоту), Анися Кирдяпкина (спортивная ходьба), Вера Ганеева (метание диска), Екатерина Галицкая, Юлия Кондакова (обе — бег с барьерами), Анна Булгакова (метание молота), Светлана Школина (прыжки в высоту), Татьяна Фирова (бег на 4000 м), Иван Юшков (толкание ядра), Татьяна Белобородова, Мария Беспалова, Гульфия Агафонова (все — метание молота), Ксения Агафонова (бег на дальние дистанции), Люкман Адамс (тройной прыжок). О том, какие двое из этих 14-ти спортсменов оправданы, на данный момент не сообщается.

19:30

1 февраля Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) признал виновными в нарушениях антидопинговых правил 12 российских атлетов! При этом прыгун в высоту Иван Ухов лишен золотой медали Олимпиады-2012 в Лондоне! «Газета.Ru» следит за развитием событий в онлайн-режиме.