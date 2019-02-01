Новый допинг: у России отобрали золото Лондона. LIVE

- 945877 просмотров У главы «Газпрома» нашли квартиру за миллиард рублей
- 536213 просмотров У арестованного сенатора Арашукова изъяли золото и холодное оружие
- 279884 просмотра Генпрокуратура вновь начала расследование причин гибели группы Дятлова
- 244509 просмотров Аида Арашукова продвигала свой модный бренд при помощи звезд
- 217505 просмотров При обыске в доме Арашукова нашли сабли и золотые слитки
- 197853 просмотра В Челябинске врачом в больнице работал вампир-расчленитель
- 171162 просмотра По газовому делу Арашуковых анонсированы новые громкие задержания
Что же до Ухова и Школиной, они отстранены на четыре года с 1 февраля 2019 года. Результаты Ухова, показанные с 16 июля 2012 года до 31 декабря 2015-го аннулированы, результаты Школиной с 16 июля 2012 года по 28 июля 2015 года аннулированы.
Также стало известно, что наиболее серьезное наказание понесут прыгуны в высоту Иван Ухов и Светлана Школина. Они будут лишены золотой и бронзовой олимпийских медали соответственно.
Изначально в число подозреваемых входили 14 российских спортсменов: Иван Ухов (прыжки в высоту), Анися Кирдяпкина (спортивная ходьба), Вера Ганеева (метание диска), Екатерина Галицкая, Юлия Кондакова (обе — бег с барьерами), Анна Булгакова (метание молота), Светлана Школина (прыжки в высоту), Татьяна Фирова (бег на 4000 м), Иван Юшков (толкание ядра), Татьяна Белобородова, Мария Беспалова, Гульфия Агафонова (все — метание молота), Ксения Агафонова (бег на дальние дистанции), Люкман Адамс (тройной прыжок). О том, какие двое из этих 14-ти спортсменов оправданы, на данный момент не сообщается.
1 февраля Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) признал виновными в нарушениях антидопинговых правил 12 российских атлетов! При этом прыгун в высоту Иван Ухов лишен золотой медали Олимпиады-2012 в Лондоне! «Газета.Ru» следит за развитием событий в онлайн-режиме.