Новый допинг: у России отобрали золото Лондона. LIVE

Что же до Ухова и Школиной, они отстранены на четыре года с 1 февраля 2019 года. Результаты Ухова, показанные с 16 июля 2012 года до 31 декабря 2015-го аннулированы, результаты Школиной с 16 июля 2012 года по 28 июля 2015 года аннулированы.