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Бойцы засиделись: когда выпустят Кокорина и Мамаева

Мамаева с Кокориным могут отпустить на свободу 8 февраля

В Тверской суд Москвы поступило ходатайство о продлении ареста полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева и форварда «Зенита» Александра Кокорина до 8 апреля. Его рассмотрение назначено на 6 февраля.

В Тверской суд Москвы поступило ходатайство о продлении ареста полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева и форварда «Зенита» Александра Кокорина. Его рассмотрение назначено на 6 февраля в 12.00 мск, сообщило агентство «Р-Спорт» со ссылкой на пресс-секретаря суда Анастасию Дзюрко.

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Игорь Бушманов, адвокат полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, рассказал, какие еще сложности возникли в деле его клиента.

По мнению юриста, новое судебное заседание в Тверском суде Москвы пройдет только через пять дней из-за того, что в данный момент «идет волокита в ходе следствия». По словам Бушманова, ему лишь 30 января предоставили материалы дела для ознакомления, из-за чего возникли трудности.

«Ознакомление началось со значительной задержкой. 30 января впервые предоставили материалы дела. Вчера было запланировано ознакомление, но следствие нам отказало в предоставлении материалов и перенесло на понедельник эту процедуру. Идет волокита»,

— сказал Бушманов Sport24.

Напомним, что Кокорин и Мамаев с октября прошлого года находятся под уголовным преследованием за два эпизода хулиганства и нанесения побоев в центре Москвы. 5 декабря стало известно, что им продлили арест до 8 февраля в СИЗО «Бутырка». Все предыдущие апелляции футболистов о смене меры пресечения были отклонены.

В частности, 18 декабря Мосгорсуд отклонил апелляцию Кокорина и Мамаева на решение Тверского суда о продлении их ареста.

Накануне Бушманов рассказывал, что следователи имеют право снова запросить у суда продление срока ареста футболистов.

«8 февраля истекает срок содержания Мамаева под стражей.

По закону, если следствие не укладывается в сроки, а они уже истекли, они могут попросить суд продлить арест обвиняемым.

Это должно произойти за семь дней до истечения срока содержания под стражей, то есть либо завтра, 31 января, либо 1 февраля», — приводил слова юриста «Чемпионат.com».

Также Бушманов недавно в интервью РИА «Новости» выражал надежду, что Тверской суд все-таки отреагирует на допущенную следствием волокиту в расследовании и откажет им в удовлетворении очередного ходатайства о продлении срока содержания под стражей. По его мнению, основания для этого были очевидными. Однако в итоге суд решил удовлетворить ходатайство.

Кроме того, Бушманов говорил «Чемпионату», что теоретически следствие могло пойти навстречу обвиняемым и выступить с просьбой в адрес суда изменить меру пресечения — вместо пребывания под стражей в СИЗО и назначить, например, им домашний арест до оглашения окончательного приговора.

Однако адвокат Мамаева почти не сомневается в том, что его клиенту продлят арест и не изменят меру пресечения.

«Скорее всего, следователи снова попросят продлить арест», — отмечал Бушманов. Судя по ходатайству следствия, сейчас ситуация будет развиваться именно по такому сценарию.

Также адвокат отметил, что в деле его клиента нет никакой новой серьезной информации. Юрист заявил, что «абсолютно все обстоятельства» подтверждают, его подопечный не имеет никакого отношения к избиению чиновника Дениса Пака. По словам Бушманова, остался открытым только вопрос относительно правильной квалификации действий его клиента по отношению к водителю Первого канала Виталия Соловчука. По версии следствия, Мамаев нанес ему побои.

«Остался вопрос правильной квалификации действий в отношении Виталия Соловчука.

Мы с Павлом постараемся ознакомиться с материалами дела до конца недели. Нужно найти все противоречия, несоответствия, после чего сформировать свою окончательную позицию», — сказал Бушманов.

Напомним, за неправомерные действия Кокорину с Мамаевым предъявили обвинения по статье «Хулиганство», по которой каждому из них грозит до семи лет тюремного заключения. А из-за наличия тяжкого обвинения следствие имеет полное право требовать содержания футболистов под стражей до 12 месяцев.

Судя по всему, адвокат Кокорина Татьяна Стукалова тоже уже потеряла веру в то, что ее клиент покинет «Бутырку» 8 февраля.

В своем инстаграме она подробно рассказала о проблемах нападающего со здоровьем, а также выразила мнение, что в СИЗО лишь создают видимость заботы о футболисте. По ее мнению, в данный момент идет «медицинская» подготовка обеспечения продления срока содержания Кокорина под стражей.

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Сегодня была у Александра. Настроение, в общем и целом, хорошее. Но стала постоянно беспокоить ноющая боль в колене, которое было прооперировано в марте 2018 года. То есть появились признаки отсутствия восстановительной программы. После нашего разговора пришел врач СИЗО-2 и повел Александра делать рентген колена. Даже интересно, что может показать рентген, если у пациента нет перелома. Мне представляется, что идет «медицинская» подготовка обеспечения продления срока содержания под стражей. В результате которой суду предъявят справку, что проведенным рентгеном ничего не выявлено. Так создается видимость проведения проверки доводов защиты об ухудшении состояния здоровья Кокорина Александра. Возникает вопрос, почему к Кокорину Александру не допускают специалистов по профилю имеющейся у него травмы, а проверку состояния здоровья проводит специалист СИЗО, который и назначает рентген, не имея других возможностей ни для диагностики, ни для лечения Кокорина. Ему необходимо в день заниматься коленом не менее 5 часов согласно надлежащей программе реабилитации. А возможности СИЗО многократно ограничены и позволяют проводить занятия только 1-2 часа в день, не каждый день, без специальных снарядов и препаратов. Удержание под стражей Кокорина 4 месяца с точки зрения соразмерности наказания содеянному с последствиями причинения потерпевшему легкого вреда здоровью отвечает принципу возмездности современного правоприменения. Дальнейшее содержание его под стражей повлечет расстройство здоровья с нарастающим итогом, которое приобретет необратимый характер, и произойдет несоразмерная содеянному кара. @kokorin9 @kokorin7 #кокорин #свободукокорину #сашамыстобой #братьякокорины #закокорина #сашамыстобой #к9 #стукалова #регионсервис

Публикация от Татьяна Стукалова (@stukalova_official)

«После нашего разговора пришел врач СИЗО-2 и повел Александра делать рентген колена. Даже интересно, что может показать рентген, если у пациента нет перелома.

Мне представляется, что идет «медицинская» подготовка обеспечения продления срока содержания под стражей. В результате которой суду предъявят справку, что проведенным рентгеном ничего не выявлено.

Так создается видимость проведения проверки доводов защиты об ухудшении состояния здоровья Кокорина Александра»,

— написала Стукалова.

Между тем несколько дней назад уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева сообщила, что врач СИЗО «Бутырка» будет заниматься с Кокориным лечебной физкультурой для восстановления колена спортсмена после операции. Кроме того, стало известно, что футболисту дадут возможность проходить реабилитацию на велотренажере в спортзале следственного изолятора.

Однако помогут ли разобраться Кокорину с его травмой в СИЗО – еще большой вопрос. Как признавались представители нападающего «Зенита», долгое пребывания футболиста в следственном изоляторе может сделать его инвалидом. Тем более что член общественной наблюдательной комиссии Иван Мельников рассказывал, что в следственных изоляторах обычно не помогают в лечении травм.

Тем не менее он выразил надежду, что резонансное дело футболистов поменяет отношение к заключенным в тюрьмах.

«С другой стороны это хорошо, что к Мамаеву и Кокорину с СИЗО сейчас такое внимание. Может, это поможет и другим заключенным. Много людей в московских изоляторах недолеченных. Недавно, к примеру, были с проверкой в СИЗО №3, там мужчина вообще ходить не может. Ему не просто реабилитация, ему операция нужна.

Обычно же как, есть проблемы со здоровьем — отправляют в тюремную больницу в «Матросскую тишину». Потом обратно, потом опять в больницу. И так туда-сюда гоняют без толку. Хирургического вмешательства, если пациент в тюрьме, добиться практически нереально.

Пишут в карте «операция в плановом порядке», а это значит — никогда», — цитировала правозащитника «Комсомольская правда».

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