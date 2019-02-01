Корея не приняла: Виктора Ана зовут обратно в Россию

Курсы валют$ 65.62 (+0.274) 75.09 (+0.367)
Москва: -2°C
онлайн-табло
Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
Футбол /
12:53
Онлайн-трансляция последнего дня трансферного окна в Европе
online
Кубок Испании
23:30
ЖиронаРеал Мадрид
1:3
закончен
КХЛ / регулярный чемпионат
12:30
АмурКуньлунь Ред Стар
3:2 (ОТ)
закончен
15:30
СибирьЙокерит
3:4 (ОТ)
закончен
16:30
БарысСКА
2:3
закончен
19:30
Динамо ММеталлург Мг
4:2
закончен
19:30
ЦСКААк Барс
5:4
закончен
19:30
Динамо МнАдмирал
2:3 (Б)
закончен
20:30
Динамо РСпартак
2:1 (ОТ)
закончен
20:30
СлованХК Сочи
3:2 (ОТ)
закончен
НХЛ / регулярный чемпионат
03:00
Нью-Джерси ДэвилзНью-Йорк Рейнджерс
3:4
закончен
03:00
Бостон БрюинзФиладельфия Флайерз
2:3 (ОТ)
закончен
04:00
Виннипег ДжетсКоламбус Блю Джекетс
4:3
закончен
Евролига
20:00
Химки Жальгирис
74:64
закончен
22:00
Олимпиакос Барселона
55:76
закончен
22:30
Бавария Фенербахче
90:86
закончен
22:45
Баскония Маккаби Т-А
97:73
закончен
НБА / регулярный чемпионат
03:00
Орландо МэджикИндиана Пэйсерс
107:100
закончен
03:00
Детройт ПистонсДаллас Маверикс
93:89
закончен
04:00
Торонто РэпторсМилуоки Бакс
92:105
закончен
04:30
Сан-Антонио СпёрсБруклин Нетс
117:114
закончен
06:30
Лос-Анджелес КлипперсЛос-Анджелес Лейкерс
120:123
закончен
06:30
Голден Стэйт УорриорзФиладельфия Сиксерс
104:113
закончен
Германия / Бундеслига
22:30
Ганновер-96РБ Лейпциг
не начался
Франция / Лига 1
22:45
ЛилльНицца
не начался
Испания / Примера
23:00
УэскаВальядолид
не начался
КХЛ / регулярный чемпионат
19:00
ТорпедоЛокомотив
не начался
НХЛ / регулярный чемпионат
03:00
Вашингтон КэпиталзКалгари Флэймз
не начался
03:00
Питтсбург ПингвинзОттава Сенаторз
не начался
03:00
Нью-Йорк АйлендерсТампа-Бэй Лайтнинг
не начался
03:00
Флорида ПантерзНэшвилл Предаторз
не начался
03:00
Баффало СэйбрзЧикаго Блэкхоукс
не начался
03:30
Каролина ХаррикейнзВегас Голден Найтс
не начался
03:30
Детройт Ред УингзТоронто Мэйпл Лифс
не начался
04:00
Даллас СтарзМиннесота Уайлд
не начался
Евролига
20:00
ЦСКА Будучность
не начался
20:15
Дарушшафака Реал Мадрид
не начался
22:30
Панатинаикос Анадолу Эфес
не начался
23:00
Гран Канария Олимпия Милан
не начался
НБА / регулярный чемпионат
03:00
Шарлотт ХорнетсМемфис Гриззлиз
не начался
03:30
Нью-Йорк НиксБостон Селтикс
не начался
04:00
Майами ХитОклахома-Сити Тандер
не начался
05:00
Юта ДжазАтланта Хоукс
не начался
06:00
Денвер НаггетсХьюстон Рокетс
не начался
Испания / Примера
15:00
ЛевантеХетафе
не начался
18:15
Реал СосьедадАтлетик Б
не начался
20:30
БарселонаВаленсия
не начался
22:45
СельтаСевилья
не начался
Англия / Премьер-лига
15:30
Тоттенхэм ХотспурНьюкасл Юнайтед
не начался
18:00
Брайтон энд Хоув АльбионУотфорд
не начался
18:00
БёрнлиСаутгемптон
не начался
18:00
ЧелсиХаддерсфилд Таун
не начался
18:00
Кристал ПэласФулхэм
не начался
18:00
ЭвертонВулверхэмптон
не начался
20:30
Кардифф СитиБорнмут
не начался
Италия / Серия А
17:00
ЭмполиКьево
не начался
20:00
НаполиСампдория
не начался
22:30
ЮвентусПарма
не начался
Германия / Бундеслига
17:30
ХоффенхаймФортуна
не начался
17:30
БайерБавария
не начался
17:30
Айнтрахт ФБоруссия Д
не начался
17:30
ГертаВольфсбург
не начался
17:30
НюрнбергВердер
не начался
20:30
Шальке-04Боруссия М
не начался
Франция / Лига 1
22:00
АнжеДижон
не начался
22:00
МонакоТулуза
не начался
22:00
РеннАмьен
не начался
23:00
РеймсМарсель
не начался
КХЛ / регулярный чемпионат
13:30
СибирьСКА
не начался
14:00
БарысЙокерит
не начался
14:30
Салават ЮлаевАмур
не начался
15:00
АвтомобилистВитязь
не начался
15:00
ТракторМеталлург Мг
не начался
17:00
СеверстальЦСКА
не начался
17:00
Динамо МАдмирал
не начался
17:00
Динамо МнДинамо Р
не начался
17:30
СпартакАк Барс
не начался
НХЛ / регулярный чемпионат
21:00
Филадельфия ФлайерзЭдмонтон Ойлерз
не начался
22:00
Монреаль КанадиенсНью-Джерси Дэвилз
не начался
03:00
Коламбус Блю ДжекетсСент-Луис Блюз
не начался
03:00
Нью-Йорк РейнджерсТампа-Бэй Лайтнинг
не начался
03:00
Нью-Йорк АйлендерсЛос-Анджелес Кингз
не начался
03:00
Флорида ПантерзВегас Голден Найтс
не начался
03:00
Оттава СенаторзДетройт Ред Уингз
не начался
03:00
Торонто Мэйпл ЛифсПиттсбург Пингвинз
не начался
03:00
Виннипег ДжетсАнахайм Дакс
не начался
04:00
Миннесота УайлдЧикаго Блэкхоукс
не начался
04:00
Нэшвилл ПредаторзДаллас Старз
не начался
06:00
Колорадо ЭвеланшВанкувер Кэнакс
не начался
06:30
Сан-Хосе ШарксАризона Койотс
не начался
Единая лига ВТБ
15:00
Цмоки-Минск УНИКС
не начался
15:30
Парма Нижний Новгород
не начался
16:00
Автодор Астана
не начался
НБА / регулярный чемпионат
01:00
Детройт ПистонсЛос-Анджелес Клипперс
не начался
03:00
Вашингтон УизардсМилуоки Бакс
не начался
03:00
Орландо МэджикБруклин Нетс
не начался
03:00
Шарлотт ХорнетсЧикаго Буллз
не начался
03:30
Майами ХитИндиана Пэйсерс
не начался
03:30
Кливленд КавальерсДаллас Маверикс
не начался
04:30
Голден Стэйт УорриорзЛос-Анджелес Лейкерс
не начался
04:30
Сан-Антонио СпёрсНью-Орлеан Пеликанс
не начался
05:00
Юта ДжазХьюстон Рокетс
не начался
05:00
Финикс СанзАтланта Хоукс
не начался
05:00
Миннесота ТимбервулвзДенвер Наггетс
не начался
06:00
Сакраменто КингзФиладельфия Сиксерс
не начался
Корея не приняла: Виктора Ана зовут обратно в Россию

Союз конькобежцев России рассматривает возможность вернуть Виктора Ана

Шестикратный олимпийский чемпион по шорт-треку Виктор Ан может вернуться в состав сборной России. В СКР рассматривают возможность приглашения российского корейца на пост тренера или консультанта национальной команды. По информации СМИ, у Ана также есть предложение из Китая.

Шестикратный олимпийский чемпион по шорт-треку Виктор Ан, завершивший свою карьеру в сентябре прошлого года и вернувшийся на родину в Южную Корею, может вновь переехать в Россию. Натурализованному корейцу предлагают должность тренера или консультанта российской сборной. Заинтересованность в этом высказали в Союзе конькобежцев России (СКР), отметив, что речи о возобновлении карьеры шорт-трекиста не идет.

Реклама

«Ан пристально следит за российской командой, смотрит соревнования, даже если у него в Корее ночь. И мы его всегда ждем. Как спортсмен он уже вряд ли вернется. Сейчас в шорт-треке такие нагрузки, что они чрезмерны для коленей Ана.

Видеть его тренером сборной России мы бы хотели. Но ведь решение переехать в Корею не было спонтанным. Его жена очень хотела вернуться на родину, для нее это было единственно возможным будущим. А для Виктора семья — это все»,

— цитирует исполнительного директора СКР Варвару Барышеву «РИА Новости».

Виктор Ан, он же Ан Хен Су, родился в Южной Корее и до 2011 года представлял интересы своей родной страны, с которой завоевал четыре медали на зимних Олимпийских играх в Турине, а также множество наград на мировых первенствах и Универсиаде-2005.

В 2008 году из-за тяжелого перелома коленного сустава шорт-трекист был вынужден пропустить чемпионат мира в Китае, а также не смог подготовиться на Игры-2010 в Ванкувере. Вступив с южнокорейской конькобежной ассоциацией в конфликт, Ан выразил желание уехать из страны и сменить спортивное гражданство.

26 декабря 2011 года указом Дмитрия Медведева, занимавшего тогда пост президента России, Ану выдали российский паспорт, а сам кореец взял себе имя Виктор.

В составе своей новой национальной сборной он дебютировал в марте 2012 года, а уже в октябре одержал свою первую победу: на этапе Кубка мира-2012/13 на дистанции 1000 м Ан финишировал первым.

Главным достижением шорт-трекиста в российской команде стали три золотые медали, завоеванные на Олимпийских играх в Сочи, и еще одна бронза. Помимо этого он стал многократным чемпионом Европы и побеждал на мировых первенствах.

При этом российский кореец был вынужден пропустить Олимпиаду-2018 в Пхенчхане из-за того, что Международный олимпийский комитет (МОК), не разрешивший сборной России выступать на соревнованиях под национальным флагом и гимном, не отправил шорт-трекисту индивидуальное приглашение, после чего спортсмен принял решение завершить карьеру.

Вскоре Ану последовало предложение стать тренером российской сборной, однако кореец от него отказался и предпочел вернуться на родину, уточнив, что в будущем может рассмотреть возможность работы в России.

«Я только лишь отклонил предложение прямо сейчас стать тренером сборной России, о своем пути дальше решения не принял. Я еще подумаю во время отпуска и сделаю выбор», — приводит слова Ана «Российская газета».

Официальной причиной возвращения в Южную Корею стало желание супруги шорт-трекиста У На Ри, которая настояла на том, что их трехлетняя дочь должна воспитываться и расти на своей исторической родине.

Интересно, что далеко не только семейные обстоятельства могли послужить отъездом Ана из России. Корейское издание «Ирё Синмун» провело расследование в отношении спортсмена, выяснив, что на самом деле он боролся за место в сборной Южной Кореи, претендуя на должность тренера.

По информации источника, Виктор Ан лично общался с профессором Университета физической культуры Кореи (УФКК) Чон Мен Гю, который обладает авторитетом и влиянием в корейском конькобежном спорте. Именно с Мен Гю шорт-трекист не поладил в 2011, когда решил сменить спортивное гражданство. Однако сейчас профессор, как отмечает издание, поспособствовал возвращению Ана в Корею, а также определил для него место в тренерском штабе сборной.

Сам Ан занял должность играющего тренера. В его обязанность входили тренировки с некоторыми группами конькобежцев, а также он нес ответственность за инвентарь. В частности, по данным источника, Виктор Ан затачивал коньки спортсменам.

Примечательно, что корейские журналисты в своем расследовании обнаружили некоторые тонкости в возвращении Виктора Ана в страну. В частности его работа в тренерском штабе сборной была спланировала не столько шорт-трекистом и его желанием быть тренером, сколько замыслом Чон Мен Гю, который заключался в том, чтобы снизить давление со стороны СМИ к своей персоне, переключив внимание на известного в стране Ана, а затем уйти в продолжительный отпуск.

Давление на Мен Гю было связано со скандалом, возникшим в корейском конькобежном спорте, в ходе которого спортсмены жаловались на жестокое обращение к себе со стороны тренеров. Так, по заявлениям атлетов, они часто подвергались насилию и избиениям. Данный конфликт Чон Мен Гю смог урегулировать, однако в начале января этого года разразилась новая скандальная история.

22-летняя олимпийская чемпионка в шорт-треке Сим Сок Хи официально и публично объявила о том, что на протяжении четырех лет она подвергалась систематическому сексуальному насилию.

Спортсменку поддержали другие атлеты и также дали показания о жестоком обращении к себе со стороны тренеров. По данному факту началось крупное расследование, которое ведется до сих пор. Кроме того, поступили многочисленные жалобы на самого профессора УФКК, который был вынужден собрать экстренную пресс-конференцию. На ней Чон Мен Гю выразил сожаление в связи с многочисленными нарушениями, но отметил, что не был в курсе происходящего. Однако подобное высказывание вызвало сомнение у общественности, которая знает о персоне профессора и его авторитете в спорте.

На фоне скандала будущее Виктора Ана в южнокорейской сборной, по мнению экспертом и журналистов страны, предопределено — спортсмен стал фигурантом крупного расследования, хотя сам в насилии не обвиняется. Учитывая данный факт, а также возможное отстранение Мен Гю от корейского спорта, Ан будет вынужден уехать из Южной Кореи. Об этом высказался и его отец Ан Ги Вон, подчеркнувший, что его сыну следовало остаться в России.

«Виктор должен был оставаться тренером в России. Он должен отвечать за свои действия. Сменил гражданство на российское — живи и работай в России!

Ему же обещали там должность тренера, он должен был там работать. Мне даже как родителю трудно понять, зачем он вернулся в Корею и пытается здесь работать, в том числе на катке УФКК», — сказал он.

В свою очередь в российской сборной сообщили, что предложение о работе в сборной для Ана остается в силе. Так, президент Союза конькобежцев России Алексей Кравцов заявил, что перед началом следующего сезона в федерации готовы приступить к переговорам с корейцем.

«Мы остаемся на связи, обсуждаем разные варианты, пока никаких подробностей нет. Много вопросов, логистический тоже присутствует, потому что у него семья. В этом сезоне вряд ли что-то определится. Мы вернемся к этому вопросу в следующем сезоне, если будет какое-то понимание, какая-то конкретика», — цитирует Кравцова ТАСС.

Интересно, что Виктора Ана ждут не только в России. По информации южнокорейского телеканала YTN, шестикратному олимпийскому чемпиону поступило предложение из Китая, где его видят в качестве одного из тренеров национальной сборной.

«Очень высока вероятность, что 33-летний спортсмен примет это предложение, поскольку в Южной Корее у него нет карьерных перспектив», — отмечает источник.

При этом на решение Виктора Ана может вновь повлиять его супруга. Дело в том, что китайская сборная тренируется в Канаде, а жизнь в Северной Америке является предпочтительной для жены шорт-трекиста.

С другими новостями, материалами и статистикой вы можете ознакомиться на странице зимних видов спорта, а также в группах отдела спорта в социальных сетях Facebook и «Вконтакте».