Убрать Швейцарию: Россия бьется за четвертьфинал. LIVE

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Первой подачей не попал швейцарец, со второй попытался атаковать вторым ударом, но выстрелил в аут по длине! Первый сет за Медведевым! 6:7 (8-10)!
Принимает Лааксонен первый мяч Даниила, опять довольно осторожный розыгрыш, но теперь Медведев вдруг обостряет, и швейцарец бьет в сетку — 8-9. Сет-пойнт россиянина на чужой подаче.
Не попадает первым мячом Медведев, со второго завязывается розыгрыш. Нервный обмен осторожными ударами, в котором Лааксонен срывает бэкхенд — 8-8. Уф...
Острый прием Медведева, но в розыгрыше именно он попадает в сетку. 8-7. Сет-пойнт у Лааксонкена на подаче россиянина.
Великолепная подача. В аут принимает Даниил — 7-7.
Забивает Медведев с отскока мяч у сетки. 6-7! Еще сет-пойнт, правда, на подаче швейцарца.
Опять рискует второй подачей Даниил и допускает двойную ошибку — 6-6!
Эйсом отыграл один Генри, но теперь подавать будет Даниил — 5-6.
Шикарный прием Медведева провоцирует невынужденную ошибку Лааксонена — 4-6! Двойной сет-пойнт у Даниила!
Отличная подача, а затем обратный кросс от Медведева — 4-5!
Эйс — 4-4. Проверял швейцарец, но Даниил попал.
Аут в обмене ударами фиксирует линейный арбитр Даниилу. Тот проверяет, но аут все же действительно был — 4-3.
Розыгрыш со второй подачи Лааксонена, Медведев играет остро, и в итоге Генри бьет в сетку перед сменой сторон — 3-3!
И еще разок — 3-2.
Фирменная первая от Медведева — 3-1.
Неужели попал Даниил в самую девятку? Проверяет Лааксонен, но челлендж не требуется — поправляет линейного арбитра главный, а Медведев проверять уже не стал — 3-0.
Не попадает первой подачей Генри, со второго мяча атакует Даниил, но в итоге ошибается по длине — 2-0.
Розыгрыш с подачи Медведева получился очень долгим. Лааксонен пошел в атаку, и в итоге Даниил, отбивая, не попал свечкой в корт — 1-0.
Под ноль берет гейм Лааксонен. 6:6 — будет тай-брейк.
Лааксонен не собирается ничего дарить россиянам — 30:0!
Уже не эйсы, но благодаря первым подачам берет еще два очка Даниил — 5:6! Минимум тай-брейк будет у Даниила.
Две подряд великолепных подачи делает Медведев — 30:0.
Эйс, а потом фантастическая обводка в линию в долгом розыгрыше от Лааксонена — 5:5!
Очень уверенно начинает свой гейм Лааксонен — 30:0.
Эйсом завершает Даниил гейм — 4:5!
Рискует Медведев со второй подачи. И пьет виртуальное шампанское — больше!
И снова трос играет за хозяев — ровно.
Не может Лааксонен справиться с первой подачей Даниила, но в следующем розыгрыше уже россиянина заставляет ошибиться после второй подачи Медведева — 40:30.
Швейцарец отвечает приемом навылет — 30:15.
Срывается мяч у Лааксонена. И тут же эйс — 30:0.
Остановил розыгрыш Медведев, решив проверить, попал ли первым мячом Генри. Оказалось, что попал — гейм за Лааксоненом. 4:4.
В обмене длинными ударами Лааксонен заставляет россиянина ошибиться по длине — 40:15.
А вот сейчас Медведев швейцарца прочитал и обезвредил — 30:15.
Словно ничего и не было, классной подачей начинает свой гейм швейцарец, а во втором розыгрыше атакует сразу после подачи вторым ударом — 30:0.
Хорош Медведев. Третий выигранный гейм подряд — 3:4!
Все время старается обострить Лааксонен, но попадает не всегда — 40:15.
Мощнейший прием второй подачи от швейцарца, но тут же эйс Медведева — 30:15.
Решил обводит Лааксонен, но Медведев уже был у сетки и сделал виннерс с лета — 15:0.
Есть обратный брейк — 3:3!
Лааксонен снова летит к сетке, но блестящий обводящий форхенд Медведева в девятку решает розыгрыш. Однако швейцарец тут же отыгрывает мяч — 30:40.
Первым мячом шикарно подает Генри — 15:30.
Завелся Даниил — 0:30!
Лаакоснен пошел к сетке с подачи, и теперь уже его Медведев переиграл — 0:15.
Не смог второй мяч Медведева принять швейцарец. 3:2 — удержал-таки свою подачу Даниил.
От троса после удара Лааксонена мяч улетает в аут — больше.
Нет, ну что творит Лааксонен! Классный удар в самую девятку — ровно!
Медведев продолжает крушить подачей — больше.
И еще одна прекрасная подача — ровно!
Эйс — 30:40.
И снова переигрывает Лааксонен выбежавшего к сетке Медведева! 15:40 — двойной брейк-пойнт!
Медведев выходит к сетке, а швейцарец обводит его! 15:30.
И тут же двойная ошибка, потому что решил атаковать и второй подачей — 15:15.
Уверенная первая подача Даниила — 15:0.
Невынужденная ошибка Даниила по длине. С трудом, но удержал свою подачу Лааксонен — 3:1.
Медведев очень остро принимает вторую подачу Лааксонена, но не попадает немножко в корт. Больше.
Аут фиксируют на первой подаче Генри, но он берет челлендж. И снова проигрывает. Остался один в этом сете.
Выбивающая подача и завершение вторым ударом от швейцарца — ровно.
Самый долгий пока розыгрыш этого матча. Долгий обмен ударами. В конце концов Медведев загонял соперника и поймал на противоходе — 30:40. Даниил так Джоковича недавно гонял. Брейк-пойнт.
Мощная подача Генри и очередной его укороченный от сетки — 30:30.
И еще ошибка от Лааксонена, теперь по длине — 15:30.
Завязал Медведев обмен ударами, швейцарец атаковал, но сам и ударил в сетку — 15:15.
Хорошая подача Лааксонена и работа ног — 15:0.
И снова вынуждает соперника допустить ошибку россиянин. 2:1 — первый выигранный Россией гейм.
Хороший темп при игре Даниила на задней линии приводит к удару швейцарца в сетку — больше.
Собрался Даниил — ровно.
Еще одна ошибка Медведева и снова брейк-пойнт у швейцарца — 30:40!
И снова трос помогает Лааксонену, принимая на себя удар Медведева и возвращая мяч назад — 30:30.
Даниил попадает в розыгрыше в трос, но мяч не переваливается на чужую сторону — 30:15.
В достаточно простой ситуации ошибается швейцарец, а затем Даниил классно подает — 30:0.
Медведев играет в аут с приема. Решительно настроен Лааксонен — 2:0.
Второй эйс подряд — 40:0.
Такую подачу не взять — 30:0.
На кураже Генри, и у сетки выигрывает розыгрыш — 15:0.
Не проходит в очередной раз первая подача у Даниила, завязывается розыгрыш, в котором Лааксонен был активен, и в итоге классно укоротил у сетки — 1:0 в пользу швейцарца.
Вот только двойной ошибки нам не хватало — меньше.
Снова прекрасная первая подача, зарабатывает больше Даниил, но в следующем розыгрыше допускает очередную ошибку — ровно.
Вроде бы выигрывает Даниил очко бэкхендом в самую линию, однако показалось, что удар был неточным... Проверяет Лааксонен и... ошибается! Ровно.
Отличная подача, трудный прием, и Медведев должен был вторым ударом уже от сетки решать розыгрыш, но ударил слишком сильно и не попал в корт — 30:40. Брейк-пойнт у швейцарца.
И снова не берущаяся подача во второй квадрат — 30:30.
Втягивается в матч Даниил пока только — входит в корт, но попадает в сетку в атаке — 15:30.
Тут же мощная подача и прием в сетку — 15:15.
Со второго мяча подает Медведев, а Лааксонен принимает так, что Даниил смог только в коридор мяч направить — 0:15.
Сейчас начнется первая в истории личная встреча Лааксонена с Медведевым. Российский теннисист подает первым.
Матч Швейцария — Россия — поединок отборочного раунда Кубка Дэвиса, а дальше, по новому регламенту, все, кто пройдет первый раунд разыграют трофей в течение недели. В этом году решающий раунд самого престижного теннисного командного турнира пройдет в Мадриде. Но сначала туда надо попасть. У России для этого есть все шансы. Сражение с Швейцарией будет идти по привычному для Кубка Дэвиса регламенту — до трех побед. Правда, поединки не пятисетовые, а трхесетовые.
Лааксонен на Открытом чемпионате Австралии навязал пятисетовую борьбу в первом круге австралийцу Алексу де Минору, но проиграл, а Даниил Медведев дошел до четвертого круга, где на равных сражался с будущим победителем турнира и первой ракеткой мира Новаком Джоковичем!
Вышли на разминку теннисисты. Лааксонен в отсутствие Роджера Федерера и Стэна Вавринки является первым номером швейцарской сборной, но фаворит, конечно, Даниил Медведев — 16-я ракетка мира. Лааксонен — 142-й в мире. Вместе с вами за этим поединком будет следить Александр Седов.
Начало матча запланирован на 16:00 мск.
Приветствуем всех любителей тенниса! Сборная России в рамках 1/8 финала Кубка Дэвиса сыграет против команды Швейцарии. В первом матче очного противостояния россиянин Даниил Медведев сразится с Генри Лааксоненом.