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Убрать Швейцарию: Россия бьется за четвертьфинал. LIVE

Онлайн-трансляция матча 1/8 финала Кубка Дэвиса Медведев — Лааксонен

Сборная России в рамках 1/8 финала Кубка Дэвиса играет против команды Швейцарии. В первом матче очного противостояния россиянин Даниил Медведев встречается с Генри Лааксоненым. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.
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17:05

Первой подачей не попал швейцарец, со второй попытался атаковать вторым ударом, но выстрелил в аут по длине! Первый сет за Медведевым! 6:7 (8-10)!

17:04

Принимает Лааксонен первый мяч Даниила, опять довольно осторожный розыгрыш, но теперь Медведев вдруг обостряет, и швейцарец бьет в сетку — 8-9. Сет-пойнт россиянина на чужой подаче.

17:03

Не попадает первым мячом Медведев, со второго завязывается розыгрыш. Нервный обмен осторожными ударами, в котором Лааксонен срывает бэкхенд — 8-8. Уф...

17:02

Острый прием Медведева, но в розыгрыше именно он попадает в сетку. 8-7. Сет-пойнт у Лааксонкена на подаче россиянина.

17:02

Великолепная подача. В аут принимает Даниил — 7-7.

17:01

Забивает Медведев с отскока мяч у сетки. 6-7! Еще сет-пойнт, правда, на подаче швейцарца.

17:00

Опять рискует второй подачей Даниил и допускает двойную ошибку — 6-6!

17:00

Эйсом отыграл один Генри, но теперь подавать будет Даниил — 5-6.

16:59

Шикарный прием Медведева провоцирует невынужденную ошибку Лааксонена — 4-6! Двойной сет-пойнт у Даниила!

16:58

Отличная подача, а затем обратный кросс от Медведева — 4-5!

16:57

Эйс — 4-4. Проверял швейцарец, но Даниил попал.

16:57

Аут в обмене ударами фиксирует линейный арбитр Даниилу. Тот проверяет, но аут все же действительно был — 4-3.

16:56

Розыгрыш со второй подачи Лааксонена, Медведев играет остро, и в итоге Генри бьет в сетку перед сменой сторон — 3-3!

16:55

И еще разок — 3-2.

16:55

Фирменная первая от Медведева — 3-1.

16:54

Неужели попал Даниил в самую девятку? Проверяет Лааксонен, но челлендж не требуется — поправляет линейного арбитра главный, а Медведев проверять уже не стал — 3-0.

16:53

Не попадает первой подачей Генри, со второго мяча атакует Даниил, но в итоге ошибается по длине — 2-0.

16:52

Розыгрыш с подачи Медведева получился очень долгим. Лааксонен пошел в атаку, и в итоге Даниил, отбивая, не попал свечкой в корт — 1-0.

16:52

Под ноль берет гейм Лааксонен. 6:6 — будет тай-брейк.

16:51

Лааксонен не собирается ничего дарить россиянам — 30:0!

16:49

Уже не эйсы, но благодаря первым подачам берет еще два очка Даниил — 5:6! Минимум тай-брейк будет у Даниила.

16:48

Две подряд великолепных подачи делает Медведев — 30:0.

16:47

Эйс, а потом фантастическая обводка в линию в долгом розыгрыше от Лааксонена — 5:5!

16:46

Очень уверенно начинает свой гейм Лааксонен — 30:0.

16:44

Эйсом завершает Даниил гейм — 4:5!

16:44

Рискует Медведев со второй подачи. И пьет виртуальное шампанское — больше!

16:43

И снова трос играет за хозяев — ровно.

16:43

Не может Лааксонен справиться с первой подачей Даниила, но в следующем розыгрыше уже россиянина заставляет ошибиться после второй подачи Медведева — 40:30.

16:42

Швейцарец отвечает приемом навылет — 30:15.

16:41

Срывается мяч у Лааксонена. И тут же эйс — 30:0.

16:41

Остановил розыгрыш Медведев, решив проверить, попал ли первым мячом Генри. Оказалось, что попал — гейм за Лааксоненом. 4:4.

16:40

В обмене длинными ударами Лааксонен заставляет россиянина ошибиться по длине — 40:15.

16:39

А вот сейчас Медведев швейцарца прочитал и обезвредил — 30:15.

16:39

Словно ничего и не было, классной подачей начинает свой гейм швейцарец, а во втором розыгрыше атакует сразу после подачи вторым ударом — 30:0.

16:37

Хорош Медведев. Третий выигранный гейм подряд — 3:4!

16:36

Все время старается обострить Лааксонен, но попадает не всегда — 40:15.

16:36

Мощнейший прием второй подачи от швейцарца, но тут же эйс Медведева — 30:15.

16:35

Решил обводит Лааксонен, но Медведев уже был у сетки и сделал виннерс с лета — 15:0.

16:34

Есть обратный брейк — 3:3!

16:33

Лааксонен снова летит к сетке, но блестящий обводящий форхенд Медведева в девятку решает розыгрыш. Однако швейцарец тут же отыгрывает мяч — 30:40.

16:33

Первым мячом шикарно подает Генри — 15:30.

16:32

Завелся Даниил — 0:30!

16:31

Лаакоснен пошел к сетке с подачи, и теперь уже его Медведев переиграл — 0:15.

16:30

Не смог второй мяч Медведева принять швейцарец. 3:2 — удержал-таки свою подачу Даниил.

16:30

От троса после удара Лааксонена мяч улетает в аут — больше.

16:30

Нет, ну что творит Лааксонен! Классный удар в самую девятку — ровно!

16:29

Медведев продолжает крушить подачей — больше.

16:29

И еще одна прекрасная подача — ровно!

16:28

Эйс — 30:40.

16:27

И снова переигрывает Лааксонен выбежавшего к сетке Медведева! 15:40 — двойной брейк-пойнт!

16:27

Медведев выходит к сетке, а швейцарец обводит его! 15:30.

16:26

И тут же двойная ошибка, потому что решил атаковать и второй подачей — 15:15.

16:26

Уверенная первая подача Даниила — 15:0.

16:25

Невынужденная ошибка Даниила по длине. С трудом, но удержал свою подачу Лааксонен — 3:1.

16:25

Медведев очень остро принимает вторую подачу Лааксонена, но не попадает немножко в корт. Больше.

16:24

Аут фиксируют на первой подаче Генри, но он берет челлендж. И снова проигрывает. Остался один в этом сете.

16:24

Выбивающая подача и завершение вторым ударом от швейцарца — ровно.

16:23

Самый долгий пока розыгрыш этого матча. Долгий обмен ударами. В конце концов Медведев загонял соперника и поймал на противоходе — 30:40. Даниил так Джоковича недавно гонял. Брейк-пойнт.

16:22

Мощная подача Генри и очередной его укороченный от сетки — 30:30.

16:22

И еще ошибка от Лааксонена, теперь по длине — 15:30.

16:21

Завязал Медведев обмен ударами, швейцарец атаковал, но сам и ударил в сетку — 15:15.

16:21

Хорошая подача Лааксонена и работа ног — 15:0.

16:20

И снова вынуждает соперника допустить ошибку россиянин. 2:1 — первый выигранный Россией гейм.

16:19

Хороший темп при игре Даниила на задней линии приводит к удару швейцарца в сетку — больше.

16:19

Собрался Даниил — ровно.

16:18

Еще одна ошибка Медведева и снова брейк-пойнт у швейцарца — 30:40!

16:18

И снова трос помогает Лааксонену, принимая на себя удар Медведева и возвращая мяч назад — 30:30.

16:17

Даниил попадает в розыгрыше в трос, но мяч не переваливается на чужую сторону — 30:15.

16:17

В достаточно простой ситуации ошибается швейцарец, а затем Даниил классно подает — 30:0.

16:16

Медведев играет в аут с приема. Решительно настроен Лааксонен — 2:0.

16:16

Второй эйс подряд — 40:0.

16:15

Такую подачу не взять — 30:0.

16:15

На кураже Генри, и у сетки выигрывает розыгрыш — 15:0.

16:14

Не проходит в очередной раз первая подача у Даниила, завязывается розыгрыш, в котором Лааксонен был активен, и в итоге классно укоротил у сетки — 1:0 в пользу швейцарца.

16:13

Вот только двойной ошибки нам не хватало — меньше.

16:13

Снова прекрасная первая подача, зарабатывает больше Даниил, но в следующем розыгрыше допускает очередную ошибку — ровно.

16:12

Вроде бы выигрывает Даниил очко бэкхендом в самую линию, однако показалось, что удар был неточным... Проверяет Лааксонен и... ошибается! Ровно.

16:11

Отличная подача, трудный прием, и Медведев должен был вторым ударом уже от сетки решать розыгрыш, но ударил слишком сильно и не попал в корт — 30:40. Брейк-пойнт у швейцарца.

16:11

И снова не берущаяся подача во второй квадрат — 30:30.

16:10

Втягивается в матч Даниил пока только — входит в корт, но попадает в сетку в атаке — 15:30.

16:10

Тут же мощная подача и прием в сетку — 15:15.

16:09

Со второго мяча подает Медведев, а Лааксонен принимает так, что Даниил смог только в коридор мяч направить — 0:15.

16:09

Сейчас начнется первая в истории личная встреча Лааксонена с Медведевым. Российский теннисист подает первым.

16:07

Матч Швейцария — Россия — поединок отборочного раунда Кубка Дэвиса, а дальше, по новому регламенту, все, кто пройдет первый раунд разыграют трофей в течение недели. В этом году решающий раунд самого престижного теннисного командного турнира пройдет в Мадриде. Но сначала туда надо попасть. У России для этого есть все шансы. Сражение с Швейцарией будет идти по привычному для Кубка Дэвиса регламенту — до трех побед. Правда, поединки не пятисетовые, а трхесетовые.

16:05

Лааксонен на Открытом чемпионате Австралии навязал пятисетовую борьбу в первом круге австралийцу Алексу де Минору, но проиграл, а Даниил Медведев дошел до четвертого круга, где на равных сражался с будущим победителем турнира и первой ракеткой мира Новаком Джоковичем!

16:00

Вышли на разминку теннисисты. Лааксонен в отсутствие Роджера Федерера и Стэна Вавринки является первым номером швейцарской сборной, но фаворит, конечно, Даниил Медведев — 16-я ракетка мира. Лааксонен — 142-й в мире. Вместе с вами за этим поединком будет следить Александр Седов.

15:50

Начало матча запланирован на 16:00 мск.

15:45

Приветствуем всех любителей тенниса! Сборная России в рамках 1/8 финала Кубка Дэвиса сыграет против команды Швейцарии. В первом матче очного противостояния россиянин Даниил Медведев сразится с Генри Лааксоненом.