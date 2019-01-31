Убрать Швейцарию: Россия бьется за четвертьфинал. LIVE

Матч Швейцария — Россия — поединок отборочного раунда Кубка Дэвиса, а дальше, по новому регламенту, все, кто пройдет первый раунд разыграют трофей в течение недели. В этом году решающий раунд самого престижного теннисного командного турнира пройдет в Мадриде. Но сначала туда надо попасть. У России для этого есть все шансы. Сражение с Швейцарией будет идти по привычному для Кубка Дэвиса регламенту — до трех побед. Правда, поединки не пятисетовые, а трхесетовые.