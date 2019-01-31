Впервые под российским флагом: в ИААФ снимают жгуты с России

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков сообщил, что российские спортсмены, которые поедут на Европейский юношеский олимпийский летний фестиваль в Баку и Европейские игры 2019 года в Минске, смогут выступить на соревнованиях под национальным флагом. С 2015 года легкоатлеты из России выходили на международные старты лишь под нейтральным флагом.

«Что касается участия в олимпийских мероприятиях представителей отстраненной федерации, в частности Всероссийской федерацит легкой атлетики (ВФЛА), наши спортсмены смогут выступить на Юношеском олимпийском фестивале в Баку и на Европейских играх в Минске под флагом сборной России»,

— передает слова Позднякова агентство «Р-Спорт».

Реклама

Отметим, что ВФЛА отстранили от Международной ассоциации легкоатлетических федераций (ИААФ) в ноябре 2015 года. В связи с этим российские легкоатлеты уже три года не выступали на международных соревнованиях под российским флагом.

В начале декабря прошлого года по итогам заседания совета ИИАФ глава рабочей комиссии по восстановлению ВФЛА Руне Андерсен сообщил, что в международной организации приняли решение продлить отстранение российской ассоциации. В 2015 году помимо исключения ВФЛА из своего состава в ИААФ выработали дорожную карту по восстановлению членства отечественной федерации, в которой присутствовало более 200 критериев и условий. К настоящему времени практически все они являются выполненными.

После решения ИААФ продлить отстранение ВФЛА в российской организации подали апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS). Но вскоре по ряду причин российская сторона отозвала жалобу. Об этом сообщил президент ВФЛА Дмитрий Шляхтин

«Мы приняли решение отозвать свою апелляцию, которая 25 сентября 2018 года была подана в CAS на решение совета IAAF от 27 июля 2018 года о продлении санкций в отношении ВФЛА. Часть критериев восстановления членства ВФЛА в ИААФ выполнены, поэтому необходимость в их оспаривании отпала.

Убежден, в настоящий момент нам необходимо сосредоточить усилия на переговорах и коммуникацию с ИААФ касательно восстановления ВФЛА, а не тратить время и силы на судебные процессы»,

— приводит слова Шляхтина ТАСС.

Помимо выполненных условий ВФЛА казалось, что на положительное решение ИААФ по восстановлению членства российской организации все-таки могло повлиять сохранение статуса соответствия Российского антидопингового агентства (РУСАДА) со стороны Всемирного антидопингового агентства (WADA).

В исполкоме WADA приняли решение оставить неизменным статус соответствия РУСАДА всемирному антидопинговому кодексу 22 января.

Напомним, что РУСАДА был лишен статуса соответствия в 2015 году после публикации доклада независимой комиссии под руководством Ричарда Макларена. В сентябре 2018 года российское агентство было восстановлено. Одним из условий был допуск экспертов WADA в московскую лабораторию до конца прошлого года. В итоге этот дедлайн был нарушен, эксперты были допущены в московскую лабораторию для извлечения данных по допинг-пробам только 9 января.

Однако в WADA пошли навстречу российской стороне и не стали акцентировать внимание на том, что их эксперты смогли провести всю необходимую работу для проведения соответствующего анализа только в начале 2019 года, и вынесли положительное решение по РУСАДА.

Несмотря на позитивное решение WADA по статусу российского ведомства, один из представителей ИААФ отмечал, что на заседании совета организации в марте не будет рассмотрен вопрос о восстановлении членства ВФЛА. По его мнению, для принятия такого решения во Всемирной антидопинговом агентстве должны для начала обработать все данные из московской лаборатории. Международной организации для проведения полного анализа потребуется около трех месяцев.

«Антикоррупционный легкоатлетический орган (Athletics Integrity Unit) должен сначала получить данные от WADA, а это произойдет лишь тогда, когда WADA проанализирует их и решит, какие допинг-пробы принадлежат легкоатлетам. В релизе WADA говорится, что для обработки данных потребуется 2-3 месяца, прежде чем информация будет передана международным федерациям», — приводит слова представителя ИААФ Sports Integrity Initiative.

Он также рассказал, что Athletics Integrity Unit тоже потребуется время для анализа полученных данных.

«После получения данных нужно будет их проанализировать и определить, касаются ли эти дела легкоатлетов и нужно ли обращаться за анализом проб на основе полученной информации»,

— добавил представитель.

Интересно, что 30 января в ВФЛА направили в ИААФ 166 заявок атлетов на получение нейтрального статуса. Об этом сообщил ТАСС.

Всего в ВФЛА поступило 179 заявок, оставшиеся заявления находятся на рассмотрении.

«По состоянию на утро 30 января к нам поступили заявки от 179 легкоатлетов, 166 из них уже отправлены в ИААФ», — сказала пресс-атташе ВФЛА Наталья Юхарева.

21 января уже были объявлены имена спортсменов, которые уже получили право участвовать в международных соревнованиях под нейтральным статусом. пока их всего 42 человека, среди них — лидеры сборной России: Мария Ласицкене, Сергей Шубенков, Анжелика Сидорова, Тимур Моргунов.

Ознакомиться с другими материалами, новостями и статистикой вы можете на странице летних видов спорта, а также в группах отдела спорта в социальных сетях Facebook и «Вконтакте».