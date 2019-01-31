10 лет тюрьмы и штраф $1 млн: США приняли «Акт Родченкова»

В Сенате и Палате представителей США произошел редкий случай согласия между Республиканской и Демократической партиями: сенаторы Оррин Хэтч и Шелдон Уайтхаус из противоположных лагерей внесли на рассмотрение конгресса США новый закон — о криминализации допинговых нарушений. Он уже получил одобрение конгрессменов.

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Закон назвали в честь Григория Родченкова (The Rodchenkov Anti-Doping Act) — информатора Всемирного антидопингового агентства (WADA), который сбежал в США в 2016 году и с тех пор время от времени делится сведениями о якобы существующей в России системе поддержки допинга на государственном уровне.

Закон, предложенный сенаторами, будет предусматривать тюремный срок до десяти лет и штраф до $1 млн за участие в мошеннических схемах с использованием запрещенных стимуляторов.

Влияние закона будет распространяться на все крупные соревнования с участием американских спортсменов, а также на те турниры, которые получают спонсорскую помощь от компаний, которые ведут свой бизнес в США.

«Таким образом, международное мошенничество против американцев не останется безнаказанным», — утверждается в заявлении на личном сайте сенатора Уайтхауса.

Также закон предусматривает компенсацию ущерба тем атлетам, которые пострадали из-за недобросовестной конкуренции со стороны допингеров.

Еще один пункт — защита информаторов от возмездия. Благодаря криминализации допинговых нарушений людей, вроде Родченкова, можно будет спокойно заносить в программу защиты свидетелей.

И последним пунктом упоминается обмен информацией с Антидопинговым агентством США (USADA).

«Федеральные агентства, которые вовлечены в борьбу с допингом, должны делиться данными с USADA, чьей миссией является оберегать честность соревнований, вдохновлять настоящий спорт и защищать права атлетов», — говорится в обращении Уайтхауса.

В своем твиттере этот сенатор объявил о внесении закона, подчеркнув, что американцы «должны дать мощный ответ на неправильное поведение коррумпированного российского правительства».

My colleagues, @SenatorWicker, @JacksonLeeTX18, & @michaelcburgess joined me in introducing the Rodchenkov Anti-Doping Act because we know that we must meet the bad behavior of Russia's corrupt govt with strength.



Anything less they take as encouragement.https://t.co/sGWdvcUke9 — Sheldon Whitehouse (@SenWhitehouse) 29 de enero de 2019

Чуть позже функционер написал, что «ответ WADA и Международного олимпийского комитета (МОК) на российский допинговый скандал получился прискорбно коротким».

The responses of @wada_ama & the International Olympic Committee to the Russian doping scandal fall woefully short.



Now it is the time to create stiff penalties & send a signal that Russia & other sponsors of state-directed fraud can't use corruption as a tool of foreign policy. https://t.co/3otb7s0wg6 — Sheldon Whitehouse (@SenWhitehouse) 29 de enero de 2019

В МОК и вправду не выразили никакого восторга по поводу «Акта Родченкова».

«Вызывает опасения тот факт, что законопроект может затронуть представителей всех 206 Национальных олимпийских комитетов, которые являются членами МОК.

Введение уголовной ответственности в США против нарушителей из других стран выглядит странным.

Что касается борьбы с коррупцией в спорте, то мы с радостью будем видеть представителей правительства США в Международном партнерстве по против коррупции в спорте, в рамках которого МОК работает совместно с правительствами Японии, Германии, Великобритании, Франции, Австралии, ООН, Советом Европы и другими международными организациями», — цитирует заявление пресс-службы Международного комитета Inside the Games.

Когда закон еще находился в стадии разработки, Washington Post удалось связаться с самим Родченковым и узнать его мнение по этому поводу.

«По моему мнению, этот закон гарантирует защиту спортсменов и международных соревнований от коррупции и вмешательства, которые, как мы видим, продолжаются по сей день.

Широкая поддержка со стороны Конгресса США жизненно важна для борьбы за справедливость и честность на международной арене», — говорил беглый химик.

Уайтхаус и еще три чиновника (сенатор Уикер и члены Палаты Представителей Шейла Ли и Майкл Бергесс), которые внесли «Акт Родченкова» на рассмотрение, утверждают, что вдохновением для них стала ситуация с Российским антидопинговым агентством (РУСАДА).

Напомним, 22 января исполком WADA принял решение не отнимать у отечественного агентства полноценного статуса, несмотря на то что российская сторона не успела предоставить данные из Московской лаборатории на проверку в срок — до 31 декабря.

«Последнее решение WADA показывает, что лидеры международного управления спортом отказываются поддерживать честность спорта.

Без смелости Родченкова мы бы все еще пребывали в неведении относительно масштабов допингового мошенничества в России. Сейчас он прячется, опасаясь, что русские бандиты могут однажды прийти за ним», — заявил сенатор Уикер.

Однако в WADA не отреагировали на выпады американских политиков. Как отметил генеральный директор Российского антидопингового агентства Юрий Ганус, к отечественной организации в мире относятся «с уважением, по-партнерски».

Глава комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев предположил, что «Актом Родченкова» правительство США пытается давить на международные институты.

«Мы знаем, как на Западе могут расследовать что угодно. Это их метод давления на страны, международные институты.

Сейчас заокеанские деятели завистливо негодуют в связи с решением WADA подтвердить статус соответствия РУСАДА, — цитирует Дегтярева газета «Взгляд». — США снова пытаются строить из себя мирового жандарма. Международным спортивным организациям стоит задуматься о том, а не планируют ли США распустить их по домам, чтобы единолично выполнять их функции?»

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