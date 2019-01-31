«Зенит» ждет новичка: в Европе закрывается трансферное окно. LIVE

Защитник сборной России Федор Кудряшов в ближайшее время подпишет контракт с «Фенербахче»!

Как сообщает Sport24, игрок уже вылетел в Турцию. Ранее он расторг контракт с казанским «Рубином» по обоюдному согласию.

По информации СМИ, договор с «Фенербахче» будет заключен на шесть месяцев с опцией продления на один год.