«Зенит» ждет новичка: в Европе закрывается трансферное окно. LIVE

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Маруан Феллайни, игравший в «Манчестер Юнайтед» с 2013 года, отправляется на медицинское обследование в Китай, в «Шаньдун Лунэн». Ему предложат трехлетний контракт на сумму около £ 10 миллионов, сообщает Sky Sport.
Немного парижского блеска: «Пари Сен-Жермен» срочно ищет замену травмированному Неймару, который пропустит около 2,5 месяцев. Рассматривается вариант с покупкой Виллиана из «Челси».
Контракт бразильца с «синими» рассчитан до 30 июня 2020 года, так что провернуть сделку за один день будет непросто.
Защитник сборной России Федор Кудряшов в ближайшее время подпишет контракт с «Фенербахче»!
Как сообщает Sport24, игрок уже вылетел в Турцию. Ранее он расторг контракт с казанским «Рубином» по обоюдному согласию.
По информации СМИ, договор с «Фенербахче» будет заключен на шесть месяцев с опцией продления на один год.
Во-первых, конечно же, ждем официального объявления о переходе полузащитника Вилмара Барриоса из аргентинской «Боки Хуниорс» в петербургский «Зенит». По информации СМИ, игрока даже сняли с автобуса, который должен был доставить его на гостевой матч команды, когда неожиданно выяснилось, что клубы договорились о переходе.
Добрый день, уважаемые любители футбола! Сегодня закрывается зимнее трансферное окно в Европе, а значит, нас ждет море переходов — и среди них должны быть весьма интересные. Будем следить за главными событиями вместе.