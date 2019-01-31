«Зенит» ждет новичка: в Европе закрывается трансферное окно. LIVE

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СеверстальЛокомотив
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НХЛ / регулярный чемпионат
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Питтсбург ПингвинзТампа-Бэй Лайтнинг
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Уникаха Валенсия
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Нью-Йорк НиксДаллас Маверикс
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Бостон СелтиксШарлотт Хорнетс
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Нью-Орлеан ПеликансДенвер Наггетс
99:105
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04:00
Миннесота ТимбервулвзМемфис Гриззлиз
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04:00
Вашингтон УизардсИндиана Пэйсерс
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12:53
Онлайн-трансляция последнего дня трансферного окна в Европе
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23:30
ЖиронаРеал Мадрид
не начался
КХЛ / регулярный чемпионат
12:30
АмурКуньлунь Ред Стар
2:2
2 период
15:30
СибирьЙокерит
не начался
16:30
БарысСКА
не начался
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Динамо ММеталлург Мг
не начался
19:30
ЦСКААк Барс
не начался
19:30
Динамо МнАдмирал
не начался
20:30
Динамо РСпартак
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20:30
СлованХК Сочи
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НХЛ / регулярный чемпионат
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Нью-Джерси ДэвилзНью-Йорк Рейнджерс
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03:00
Бостон БрюинзФиладельфия Флайерз
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Виннипег ДжетсКоламбус Блю Джекетс
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Евролига
20:00
Химки Жальгирис
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22:00
Олимпиакос Барселона
не начался
22:30
Бавария Фенербахче
не начался
22:45
Баскония Маккаби Т-А
не начался
НБА / регулярный чемпионат
03:00
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03:00
Детройт ПистонсДаллас Маверикс
не начался
04:00
Торонто РэпторсМилуоки Бакс
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04:30
Сан-Антонио СпёрсБруклин Нетс
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06:30
Лос-Анджелес КлипперсЛос-Анджелес Лейкерс
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Голден Стэйт УорриорзФиладельфия Сиксерс
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ЛилльНицца
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УэскаВальядолид
не начался
КХЛ / регулярный чемпионат
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ТорпедоЛокомотив
не начался
НХЛ / регулярный чемпионат
03:00
Вашингтон КэпиталзКалгари Флэймз
не начался
03:00
Питтсбург ПингвинзОттава Сенаторз
не начался
03:00
Нью-Йорк АйлендерсТампа-Бэй Лайтнинг
не начался
03:00
Флорида ПантерзНэшвилл Предаторз
не начался
03:00
Баффало СэйбрзЧикаго Блэкхоукс
не начался
03:30
Каролина ХаррикейнзВегас Голден Найтс
не начался
03:30
Детройт Ред УингзТоронто Мэйпл Лифс
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04:00
Даллас СтарзМиннесота Уайлд
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Евролига
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ЦСКА Будучность
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Гран Канария Олимпия Милан
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НБА / регулярный чемпионат
03:00
Шарлотт ХорнетсМемфис Гриззлиз
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03:30
Нью-Йорк НиксБостон Селтикс
не начался
04:00
Майами ХитОклахома-Сити Тандер
не начался
05:00
Юта ДжазАтланта Хоукс
не начался
06:00
Денвер НаггетсХьюстон Рокетс
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«Зенит» ждет новичка: в Европе закрывается трансферное окно. LIVE

Онлайн-трансляция последнего дня трансферного окна в Европе

В Европе наступил последний день зимнего трансферного окна. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию главных событий и переходов.
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13:30

Маруан Феллайни, игравший в «Манчестер Юнайтед» с 2013 года, отправляется на медицинское обследование в Китай, в «Шаньдун Лунэн». Ему предложат трехлетний контракт на сумму около £ 10 миллионов, сообщает Sky Sport.

13:20

Немного парижского блеска: «Пари Сен-Жермен» срочно ищет замену травмированному Неймару, который пропустит около 2,5 месяцев. Рассматривается вариант с покупкой Виллиана из «Челси».

Контракт бразильца с «синими» рассчитан до 30 июня 2020 года, так что провернуть сделку за один день будет непросто.

m
Reuters
Нападающие "ПСЖ" Неймар и Килиан Мбаппе
13:10

Защитник сборной России Федор Кудряшов в ближайшее время подпишет контракт с «Фенербахче»!

Как сообщает Sport24, игрок уже вылетел в Турцию. Ранее он расторг контракт с казанским «Рубином» по обоюдному согласию.

По информации СМИ, договор с «Фенербахче» будет заключен на шесть месяцев с опцией продления на один год.

Федор Кудряшов
РИА Новости
Федор Кудряшов в товарищеском матче по футболу между сборными России и Бразилии.
13:00

Во-первых, конечно же, ждем официального объявления о переходе полузащитника Вилмара Барриоса из аргентинской «Боки Хуниорс» в петербургский «Зенит». По информации СМИ, игрока даже сняли с автобуса, который должен был доставить его на гостевой матч команды, когда неожиданно выяснилось, что клубы договорились о переходе.

12:50

Добрый день, уважаемые любители футбола! Сегодня закрывается зимнее трансферное окно в Европе, а значит, нас ждет море переходов — и среди них должны быть весьма интересные. Будем следить за главными событиями вместе.

Челси Ньюкасл
Reuters
Эден Азар (слева) против "Ньюкасла"